Bij de aankoop van een nieuwe smartphone of tablet ga je ervan uit dat het apparaat veilig is. Toch worden steeds meer Android-apparaten geleverd waarop al schadelijke software is geïnstalleerd, blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf Kaspersky. Zonder dat je ook maar één app hebt gedownload, kunnen cybercriminelen zo toegang krijgen tot je apparaat.

Het maandelijkse aantal Android-apparaten waarop Kaspersky vooraf geïnstalleerde malware aantrof, is tussen november 2025 en oktober 2026 meer dan verdubbeld. En dan gaat het niet alleen om smartphones en tablets: de onderzoekers troffen ook schadelijke software aan op kinderhorloges en Android-tv-kastjes.

Malware rechtstreeks uit de fabriek

Normaal gesproken kun je de kans op een malwarebesmetting verkleinen door voorzichtig te zijn met het downloaden van apps en niet zomaar op verdachte links te klikken. Maar bij vooraf geïnstalleerde malware heb je daar weinig aan. De schadelijke software zit namelijk al in het apparaat, bijvoorbeeld in de firmware (de systeemsoftware die ervoor zorgt dat het apparaat functioneert).

Sommige fabrikanten voegen bewust schadelijke software toe om ook na de verkoop geld aan een apparaat te verdienen. Maar het kan ook gebeuren dat een fabrikant nietsvermoedend gebruikmaakt van besmette software van een toeleverancier.

Dat het probleem omvangrijk kan zijn, bleek begin november al. Google maakte toen bekend een netwerk van ruim 1,3 miljoen besmette Android-tv-kastjes te hebben ontmanteld. Opvallend was dat sommige van die apparaten zelfs officieel door Google waren gecertificeerd. Inmiddels heeft Google zijn controleprocedures aangescherpt.

Ook Nederlandse gebruikers getroffen

Uit het onderzoek van Kaspersky blijkt dat twee soorten malware, Triada en Keenadu, samen goed waren voor 88 procent van de ontdekte besmettingen met vooraf geïnstalleerde malware in de eerste tien maanden van 2026. Keenadu alleen al werd op meer dan 220.000 apparaten aangetroffen.

Ook in Nederland speelt het probleem. Uit eerder onderzoek van Kaspersky bleek dat Nederland in februari van dit jaar samen met Rusland, Japan, Duitsland en Brazilië tot de vijf landen behoorde waar de onderzoekers de meeste getroffen Keenadu-gebruikers constateerden. Recentere cijfers voor Nederland zijn niet bekendgemaakt.

Maandenlang niets in de gaten

Dat je smartphone de eerste weken probleemloos functioneert, betekent niet automatisch dat er niets aan de hand is. Sommige varianten van Keenadu worden pas na ongeveer tweeënhalve maand actief. Tegen die tijd heb je waarschijnlijk al allerlei apps geïnstalleerd, accounts ingesteld en persoonlijke gegevens op het apparaat opgeslagen.

Tot nu toe wordt Keenadu vooral gebruikt voor advertentiefraude: besmette apparaten klikken op de achtergrond op advertenties, zonder dat de eigenaar daar iets van merkt. Maar cybercriminelen kunnen veel meer met dergelijke malware. Zo kunnen bepaalde varianten van Triada inloggegevens stelen, sms-berichten en telefoongesprekken onderscheppen en cryptovaluta buitmaken. Bij Keenadu ontdekten de onderzoekers zelfs een variant die zoekopdrachten in de incognitomodus van Chrome kon volgen.

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Een apparaat hoeft overigens niet per se al bij aankoop besmet te zijn. In februari ontdekten de onderzoekers dat verschillende firmwareversies van de Alldocube iPlay 50 mini Pro-tablet malware bevatten. Bij een uitvoering van die tablet was de oorspronkelijke firmware nog schoon, maar zat de malware wel in latere updates.

De fabrikant vroeg Kaspersky vervolgens om nieuwere firmwareversies te controleren. Die bleken vrij te zijn van Keenadu.

Hoe herken je een besmetting?

Wordt je smartphone plotseling erg warm, loopt de accu sneller leeg dan normaal of zie je advertenties op plekken waar je die niet verwacht? Dan kan er sprake zijn van malware. Ook een onverklaarbaar hoog dataverbruik kan een aanwijzing zijn: schadelijke software kan op de achtergrond actief zijn, zelfs wanneer je je smartphone niet gebruikt.

Via Instellingen / Batterij kun je bekijken welke apps veel energie verbruiken. Ook kun je in de instellingen van Android opzoeken welke apps verantwoordelijk zijn voor je dataverbruik. De precieze benaming van deze menu's verschilt per toestel.

Een hoog batterij- of dataverbruik hoeft overigens niet meteen te betekenen dat je apparaat besmet is. Ook slecht geoptimaliseerde apps of een verouderde accu kunnen bijvoorbeeld de oorzaak zijn.

Zo controleer je je Android-apparaat

Google heeft met Play Protect een eigen beveiligingsfunctie voor Android-apparaten. Open de Google Play Store, tik rechtsboven op je profielicoon en kies Play Protect. Hier kun je je apparaat laten scannen op schadelijke apps.

Je kunt ook controleren of je toestel officieel door Google is gecertificeerd. Ga daarvoor in de Play Store via je profielicoon naar Instellingen / Over. Daar vind je de certificeringsstatus. Google waarschuwt dat niet-gecertificeerde apparaten mogelijk onvoldoende beveiligd zijn of geen systeemupdates ontvangen.

Een certificering en een goede uitslag van een malwarescan bieden helaas geen absolute veiligheidsgarantie.

Terug naar de fabrieksinstellingen? Niet altijd voldoende

Bij gewone malware kan het verwijderen van een verdachte app of het herstellen van de fabrieksinstellingen uitkomst bieden. Zit de schadelijke software echter in de firmware, dan ligt dat anders. Een reset wist wel je persoonlijke gegevens en geïnstalleerde apps, maar vervangt niet de onderliggende systeemsoftware waarin de malware zich kan bevinden.

Vermoed je dat je apparaat op die manier besmet is? Verbreek dan de internetverbinding, gebruik een ander, betrouwbaar apparaat om belangrijke wachtwoorden te wijzigen en neem contact op met de verkoper of fabrikant.

Koop Android-apparaten bij betrouwbare verkopers en kijk niet alleen naar de prijs en specificaties, maar ook naar het beveiligings- en updatebeleid van de fabrikant. Blijf bovendien beveiligingsupdates installeren, ook als je apparaat probleemloos lijkt te functioneren.