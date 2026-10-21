Dyson CameraJet heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury van ID.nl koos de slimme tandenborstel uit 60 genomineerden vanwege de combinatie van camera, poetsen en gericht flossen in één apparaat.

De ID Innovatie Awards kijken vooruit naar consumententechnologie die het komende jaar opvalt. De redactie selecteerde 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars koos. De Dyson CameraJet valt op omdat Dyson een alledaags apparaat, de elektrische tandenborstel, koppelt aan cameradetectie en een gerichte straal mondspoeling.

Waarom de Dyson CameraJet wint

De jury kiest voor de Dyson CameraJet omdat het product poetsen en interdentaal reinigen samenbrengt in één handeling. In plaats van na het poetsen apart te flossen of te ragen, zoekt de tandenborstel tijdens het poetsen naar ruimtes tussen tanden en kiezen. Ziet het systeem zo'n ruimte, dan geeft het een gerichte straal mondspoeling af.

Dat maakt de CameraJet een duidelijke stap buiten de bekende elektrische tandenborstel met timer, druksensor en app. Wie meer achtergrond wil over de techniek, leest in onze eerdere uitleg hoe de Dyson CameraJet als slimme tandenborstel met camera werkt.

Wat de Dyson CameraJet technisch anders doet

In de borstelkop zit een macrocamera met 100.000 pixels. Die analyseert 28 beelden per seconde en werkt met Dysons Gap Optical Targeting-systeem. Volgens Dyson kan de tandenborstel binnen een tiende van een seconde reageren wanneer hij een opening tussen tanden of kiezen herkent. Het reservoir in de borstel bevat 12,5 ml vloeistof, de accu gaat tot 10 dagen mee en de tandenborstel heeft een IPX7-classificatie.

De MyDyson-app kan live camerabeeld tonen tijdens het poetsen. Dyson zegt dat beelden niet worden opgeslagen of gedeeld, maar bij een tandenborstel met camera blijft privacy iets om vooraf te controleren. Dat geldt ook voor de gebruikte tandpasta en mondspoeling: sterk schuimende tandpasta kan het camerabeeld verstoren.

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Prijs en beschikbaarheid van de Dyson CameraJet

James Dyson presenteerde de CameraJet op 1 september 2026 in Parijs. In Nederland staat de Dyson CameraJet op dyson.nl voor 479 euro. Je kunt kiezen uit twee kleuren: Ceramic Ultra Blue en Ceramic Pink.

Hoe de Dyson CameraJet mondverzorging verandert

De innovatie zit vooral in de manier waarop de CameraJet twee handelingen samenbrengt die normaal los van elkaar staan: poetsen en reinigen tussen de tanden. Daarmee schuift mondverzorging verder op richting apparaten die niet alleen poetsen, maar ook feedback geven en automatisch bijsturen.

Alle overige bekroonde producten staan op de pagina met winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort Dyson CameraJet wint de ID Innovatie Award 2027 omdat de tandenborstel poetsen, cameradetectie en gericht flossen combineert. De tandenborstel gebruikt een 100.000-pixelcamera en analyseert 28 beelden per seconde.