Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar het verschil gaan maken. Uit 164 inzendingen koos de redactie 60 genomineerden. Daaruit selecteerde de jury de winnaars.

In de gamingcategorie gaat de award naar AOC, dat met deze 26,5-inch OLED-gamingmonitor een opvallend snelle esportsmonitor op de markt brengt. De jury waardeert vooral dat de snelheid van recente topmodellen nu in een prijsklasse zit die voor meer fanatieke pc-gamers bereikbaar wordt.

Waarom deze AOC-monitor wint

De AOC AGON Pro AGP277QKDC combineert een vierde generatie WOLED-paneel met een verversingssnelheid van 540 Hz op QHD-resolutie. Dat betekent 2560 bij 1440 pixels, waarbij het scherm vooral interessant is voor gamers die snelle shooters, racegames of andere competitieve titels spelen met een pc die zulke framerates kan leveren.

Wil je nog meer snelheid, dan schakel je de dual-mode in. De resolutie daalt dan naar 1280 bij 720 pixels, terwijl de verversingssnelheid stijgt naar 720 Hz. Je levert dus wat scherpte in, maar krijgt daar een veel hogere snelheid voor terug. Vooral bij competitieve games kan dat belangrijker zijn dan extra beelddetail. Zo kun je per situatie kiezen: een scherper beeld voor normaal gamen of maximale snelheid als elke milliseconde telt.

OLED-gamingmonitor met 540 Hz en 720 Hz

Het scherm heeft een opgegeven responstijd van 0,03 ms GtG, ondersteunt Nvidia G-Sync Compatible en gebruikt Adaptive-Sync tegen tearing. Ook de aansluitingen passen bij het tempo van het paneel: twee keer HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 en usb-c met 65 watt Power Delivery. Een ingebouwde KVM-switch maakt het mogelijk om twee computers met dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord te bedienen.

AOC geeft verder drie jaar garantie, inclusief dekking tegen OLED-burn-in. Dat is relevant, want bij oledschermen voor de pc blijft langdurig statisch beeld een aandachtspunt. Tegelijk past deze monitor in een bredere ontwikkeling waarin fabrikanten steeds vaker oled-gamingmonitors bouwen die sneller én geschikter voor dagelijks desktopgebruik zijn.

Prijs en beschikbaarheid

Bij de eerste aankondiging werd een Europese prijs van 699 euro genoemd, maar rond de marktintroductie in oktober 2026 ligt de Nederlandse winkelprijs op 799 euro. Daarmee blijft de monitor scherp geprijsd binnen de kleine groep modellen die 540 Hz op QHD combineren met 720 Hz op een lagere resolutie.

Helemaal uniek is die combinatie niet: ook LG en ASUS lieten eerder monitors met 540 Hz op QHD en 720 Hz in een lagere resolutie zien. AOC weet die techniek nu wel snel naar een concreet product voor de Nederlandse markt te vertalen. Daardoor komt deze combinatie van hoge resolutie en extreem hoge verversingssnelheden ineens binnen bereik van een bredere groep fanatieke gamers.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027

De AOC AGON Pro AGP277QKDC is een van de winnaars van dit jaar. Alle bekroonde producten vind je in het overzicht met alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort

De AOC AGON Pro AGP277QKDC wint de ID Innovatie Award 2027 in de gamingcategorie. De 26,5-inch OLED-gamingmonitor haalt 540 Hz op QHD en 720 Hz in HD-modus. De Nederlandse winkelprijs ligt rond de 799 euro.

Veelgestelde vragen

Wat is een OLED-gamingmonitor?

Een OLED-gamingmonitor gebruikt pixels die zelf licht geven, waardoor zwart echt zwart kan zijn en de responstijd laag blijft. Dat helpt vooral bij snelle games, omdat beweging minder snel uitsmeert dan bij veel lcd-panelen. Voor pc-gebruik moet je wel letten op helderheid, garantie en bescherming tegen inbranden, zeker als je vaak statische elementen zoals taakbalken of hud's in beeld hebt.

Hoeveel Hz heb je nodig voor competitief gamen?

Voor competitief gamen is 144 Hz al een merkbare stap boven 60 Hz, terwijl 240 Hz en hoger vooral interessant wordt voor spelers die snelle shooters serieus spelen. Schermen met 360, 540 of 720 Hz vragen ook om een pc die extreem veel frames per seconde haalt. Zonder die framerate blijft een deel van de extra verversingssnelheid onbenut.

Wat betekent dual-mode bij een gamingmonitor?

Dual-mode betekent dat een monitor tussen twee combinaties van resolutie en verversingssnelheid kan schakelen. Vaak kies je dan voor een scherpere stand met meer pixels of een snellere stand met minder pixels. Bij esports kan die snelle stand nuttig zijn, terwijl de hogere resolutie prettiger blijft voor desktopgebruik, singleplayergames en beeldwerk.

Waarom is DisplayPort 2.1 belangrijk bij snelle monitors?

DisplayPort 2.1 biedt meer bandbreedte dan oudere DisplayPort-versies, afhankelijk van de gebruikte UHBR-variant. Dat helpt bij hoge resoluties en hoge verversingssnelheden, zeker wanneer je zo min mogelijk compressie wilt gebruiken. Voor een monitor met 540 Hz of 720 Hz blijft ook de videokaart belangrijk, want de aansluiting lost geen tekort aan framerate op.

Welke nadelen heeft een OLED-monitor voor dagelijks pc-gebruik?

Een OLED-monitor kan bij langdurig statisch beeld risico lopen op inbranden, al beperken moderne panelen dat met onderhoudsfuncties en pixelverschuiving. Ook kan de helderheid bij grote witte vlakken lager zijn dan bij sommige lcd-schermen. Voor dagelijks pc-gebruik is garantie tegen burn-in, afwisseling in beeldinhoud en een goed ingestelde schermbeveiliging daarom verstandig.