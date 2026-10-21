De AOC AGON Pro AGP277QKDC heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De OLED-gamingmonitor valt op door 540 Hz op QHD en 720 Hz in HD-modus.

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar het verschil gaan maken. Uit 164 inzendingen koos de redactie 60 genomineerden. Daaruit selecteerde de jury de winnaars.

In de gamingcategorie gaat de award naar AOC, dat met deze 26,5-inch OLED-gamingmonitor een opvallend snelle esportsmonitor op de markt brengt. De jury waardeert vooral dat de snelheid van recente topmodellen nu in een prijsklasse zit die voor meer fanatieke pc-gamers bereikbaar wordt.

Waarom deze AOC-monitor wint

De AOC AGON Pro AGP277QKDC combineert een vierde generatie WOLED-paneel met een verversingssnelheid van 540 Hz op QHD-resolutie. Dat betekent 2560 bij 1440 pixels, waarbij het scherm vooral interessant is voor gamers die snelle shooters, racegames of andere competitieve titels spelen met een pc die zulke framerates kan leveren.

Wil je nog meer snelheid, dan schakel je de dual-mode in. De resolutie daalt dan naar 1280 bij 720 pixels, terwijl de verversingssnelheid stijgt naar 720 Hz. Je levert dus wat scherpte in, maar krijgt daar een veel hogere snelheid voor terug. Vooral bij competitieve games kan dat belangrijker zijn dan extra beelddetail. Zo kun je per situatie kiezen: een scherper beeld voor normaal gamen of maximale snelheid als elke milliseconde telt.

OLED-gamingmonitor met 540 Hz en 720 Hz

Het scherm heeft een opgegeven responstijd van 0,03 ms GtG, ondersteunt Nvidia G-Sync Compatible en gebruikt Adaptive-Sync tegen tearing. Ook de aansluitingen passen bij het tempo van het paneel: twee keer HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 en usb-c met 65 watt Power Delivery. Een ingebouwde KVM-switch maakt het mogelijk om twee computers met dezelfde muis en hetzelfde toetsenbord te bedienen.

Lees ook · Partnerbijdrage Je gegevens zijn gelekt... en dan begint het pas! In samenwerking met Bitdefender

AOC geeft verder drie jaar garantie, inclusief dekking tegen OLED-burn-in. Dat is relevant, want bij oledschermen voor de pc blijft langdurig statisch beeld een aandachtspunt. Tegelijk past deze monitor in een bredere ontwikkeling waarin fabrikanten steeds vaker oled-gamingmonitors bouwen die sneller én geschikter voor dagelijks desktopgebruik zijn.

Prijs en beschikbaarheid

Bij de eerste aankondiging werd een Europese prijs van 699 euro genoemd, maar rond de marktintroductie in oktober 2026 ligt de Nederlandse winkelprijs op 799 euro. Daarmee blijft de monitor scherp geprijsd binnen de kleine groep modellen die 540 Hz op QHD combineren met 720 Hz op een lagere resolutie.

Helemaal uniek is die combinatie niet: ook LG en ASUS lieten eerder monitors met 540 Hz op QHD en 720 Hz in een lagere resolutie zien. AOC weet die techniek nu wel snel naar een concreet product voor de Nederlandse markt te vertalen. Daardoor komt deze combinatie van hoge resolutie en extreem hoge verversingssnelheden ineens binnen bereik van een bredere groep fanatieke gamers.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027

De AOC AGON Pro AGP277QKDC is een van de winnaars van dit jaar. Alle bekroonde producten vind je in het overzicht met alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort De AOC AGON Pro AGP277QKDC wint de ID Innovatie Award 2027 in de gamingcategorie. De 26,5-inch OLED-gamingmonitor haalt 540 Hz op QHD en 720 Hz in HD-modus. De Nederlandse winkelprijs ligt rond de 799 euro.