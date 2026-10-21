De AEG 7000 OnePot Pasta-kookplaat heeft een ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury koos het model uit 60 genomineerde producten vanwege de manier waarop de kookplaat het bereiden van pasta een stuk makkelijker maakt.

De AEG 7000 OnePot Pasta-kookplaat is een van de winnaars van de ID Innovatie Award 2027. Met deze award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die in het komende jaar iets toevoegen aan hun categorie. Uit 164 inzendingen koos de redactie 60 genomineerden; daaruit selecteerde de jury de winnaars.

Waarom de AEG 7000 OnePot Pasta-kookplaat wint

De jury beloont de AEG 7000 OnePot Pasta-kookplaat omdat de pastafunctie verder gaat dan een timer of vooraf ingestelde warmtestand. Je kiest het aantal porties, doet pasta, water en saus in de meegeleverde pan en sluit het deksel. Daarna neemt de kookplaat de bereiding grotendeels over.

Na ongeveer 15 minuten is de pasta al dente. Doordat pasta en saus samen garen, komt zetmeel vrij dat helpt om de saus te binden. Zo heb je geen aparte pan met kokend water, sauspan en vergiet nodig.

Juist dat maakt de functie interessant. Je hoeft minder af te meten, niet af te gieten en ook niet voortdurend in de buurt te blijven om te voorkomen dat het water overkookt of de pasta aan de bodem van de pan blijft plakken. AEG levert daarom naast de kookplaat ook een pan van 24 centimeter met deksel, een maatbeker en een snelstartgids mee.

Wat maakt de OnePot Pasta-functie bijzonder?

Kookplaten met automatische programma's bestaan al, en multicookers kunnen al langer complete gerechten bereiden. Het nieuwe aan dit concept is dat een inbouwkookplaat met een eigen pan een pastagerecht van begin tot eind aanstuurt. De kookfunctie regelt de bereiding zodat pasta, water en saus samen garen in één pan.

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AEG combineert de OnePot Pasta-functie met een krasbestendig SaphirMatt-oppervlak en geïntegreerde afzuiging. Wie meer wil weten over dit type apparaat, leest in onze uitleg over een kookplaat met ingebouwde afzuiging waar je bij installatie, afvoer en kastruimte op moet letten.

Prijs en beschikbaarheid

AEG presenteerde de 7000 OnePot Pasta-kookplaat tijdens IFA 2026 in Berlijn. Volgens de fabrikant is de kookplaat vanaf oktober 2026 verkrijgbaar. Een Nederlandse adviesprijs is nog niet bekendgemaakt.

Waarom deze kookplaat opvalt

De AEG 7000 OnePot Pasta-kookplaat laat zien hoe een inductiekookplaat steeds meer taken kan overnemen tijdens het koken. In plaats van alleen warmte te leveren, helpt hij ook bij de bereiding zelf. De pastafunctie is bewust gericht op één veelgemaakt gerecht, maar doet dat wel volledig: van het afmeten van de hoeveelheid tot het garen van pasta en saus in één pan.

Voor de jury zit daar precies de innovatie. Niet meer functies om het aantal functies, maar één herkenbare kooktaak die eenvoudiger en overzichtelijker wordt.



Weten welke producten nog meer gewonnen hebben? Ga dan naar de pagina met de ID Innovatie Award 2027-winnaars.

In het kort De AEG 7000 OnePot Pasta-kookplaat wint een ID Innovatie Award 2027. De kookplaat bereidt pasta en saus samen in één pan in ongeveer 15 minuten. De jury koos het product uit 60 genomineerden, na een voorselectie uit 164 inzendingen.