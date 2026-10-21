De Dreame Cyber X heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury van ID.nl koos de traplopende robotstofzuiger-module uit 60 genomineerde producten.

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets nieuws toevoegen aan dagelijks gebruik. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. Daaruit selecteerde de redactie 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom Dreame Cyber X wint

De Dreame Cyber X wint omdat hij een hardnekkige grens van de robotstofzuiger aanpakt: de trap. Een gewone robotstofzuiger rijdt netjes door de kamer, maakt een kaart van de verdieping en keert terug naar zijn basisstation, maar bij een trap houdt het op. Wie boven ook automatisch wil stofzuigen, tilt de robot zelf naar de volgende verdieping of koopt een tweede exemplaar.

Dreame kiest met de Cyber X voor een apart traplopsysteem dat een compatibele robotstofzuiger meeneemt naar boven of beneden. Onderweg maakt het systeem de treden zelf schoon. Daarmee verdwijnt niet alleen het gesjouw met de robot, maar ook een schoonmaakklus die tot nu toe vaak bleef liggen tot je met een steelstofzuiger of kruimeldief langs de treden ging.

Foto: Dreame

Hoe de Dreame Cyber X de trap op 'loopt'

De Cyber X gebruikt vier rupsbanden, door Dreame aangeduid als een Bionic QuadTrack-systeem. De robotstofzuiger koppelt aan de module, waarna die trede voor trede omhoog of omlaag rijdt. Sensoren moeten de vorm van de trap en de randen van de treden herkennen, zodat het systeem zijn route kan bepalen zonder dat de robot los op een trede balanceert.

Tijdens het afdalen schuiven twee roterende borstelarmen naar buiten. Die vegen vuil op de trede naar binnen, terwijl Dreame voor de trapreiniging een zuigkracht van 6.000 Pa noemt. Dat maakt de Cyber X geen losse trapstofzuiger, maar een vervoersmodule die onderweg ook de treden meeneemt. Vooral dat dubbele gebruik gaf bij de jury de doorslag.

Robotstofzuigers willen nu ook de trap op

De Cyber X past in een bredere ontwikkeling. Fabrikanten laten robotstofzuigers steeds hogere drempels nemen en zoeken naar manieren om verdiepingen met elkaar te verbinden. Roborock liet met de Saros Rover bijvoorbeeld een andere aanpak zien: een robotstofzuiger met bewegende wielpoten die zelf de trap op moet kunnen.

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Dreame kiest juist voor een aparte module. Dat heeft een duidelijk voordeel: de robotstofzuiger zelf kan laag en rond blijven, terwijl het trapwerk door een gespecialiseerd onderdeel wordt gedaan. De keerzijde is dat je afhankelijk bent van compatibele Dreame-modellen en extra ruimte nodig hebt voor de module. Voor huizen met meerdere verdiepingen is het idee alsnog logisch: de trap is de laatste plek waar automatisering in huis vaak stopt.

Prijs en beschikbaarheid

Dreame koppelt de Cyber X aan de X60 Pro-serie. Voor Europa wordt een adviesprijs van 1.199 euro genoemd voor de trapmodule zelf, dus zonder de robotstofzuiger die erop meerijdt. Op de Nederlandse Dreame-site staat de Cyber X rond de introductieperiode als binnenkort beschikbaar, waardoor de praktische beschikbaarheid per land en verkooppunt kan verschillen.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027 vind je op de overzichtspagina met winnaars van de ID Innovatie Awards 2027. Daar staat ook welke andere producten volgens de jury het komende jaar opvallen.

In het kort De Dreame Cyber X wint de ID Innovatie Award 2027. De trapmodule gebruikt vier rupsbanden om een compatibele robotstofzuiger naar een andere verdieping te brengen. Tijdens het afdalen reinigen twee roterende borstelarmen de treden met een opgegeven zuigkracht van 6.000 Pa.