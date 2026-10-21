De Samsung Odyssey OLED G7 heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen omdat Samsung met dit model een 42-inch gebogen 16:9 OLED-gamingmonitor neerzet, gericht op groot 4K-gamen op een bureau.

Met de ID Innovatie Award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets toevoegen aan hun categorie. Voor de editie van 2027 ontving de redactie 164 inzendingen. Daaruit werden 60 producten genomineerd, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom de Samsung Odyssey OLED G7 de award krijgt

De keuze voor de Samsung Odyssey OLED G7 draait om het schermformaat en de kromming. Volgens Samsung is dit de eerste 42-inch gebogen OLED-gamingmonitor met een 16:9-beeldverhouding. Daarmee brengt het merk een groot 4K-scherm naar het bureau zonder uit te wijken naar ultrawide of een vlak tv-achtig paneel.

Die combinatie maakt de monitor vooral interessant voor spelers die graag in open werelden, racegames of rollenspellen verdwijnen. Een 42-inch beeld vult je blikveld veel sterker dan een 32-inch monitor, terwijl de 1000R-kromming de randen dichter naar je toe haalt. Daardoor voelt het scherm groot, maar niet zo afstandelijk als een volledig vlak paneel van hetzelfde formaat.

Wat de Samsung Odyssey OLED G7 technisch bijzonder maakt

De Odyssey OLED G7, model G75SJ, gebruikt een 4K OLED-paneel met een verversingssnelheid van 165 Hz en een responstijd van 0,03 ms GtG. Het schermoppervlak is volgens Samsung ongeveer 72 procent groter dan dat van het vorige 32-inch Odyssey-model. De 16:9-verhouding blijft daarbij vertrouwd voor pc- en consolegames.

Samsung past ook zijn Glare Free-coating toe om storende reflecties van lampen en ramen te beperken. Dat is bij een groot OLED-scherm best belangrijk: hoe groter het paneel op je bureau, hoe sneller omgevingslicht opvalt.

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Prijs en beschikbaarheid van de Samsung Odyssey OLED G7

Samsung presenteerde de Odyssey OLED G7 op Gamescom 2026 in Keulen, tijdens de aankondiging van de Odyssey-line-up voor 2027. Een Nederlandse prijs en verkoopdatum zijn nog niet bekendgemaakt.

De monitor past in een jaar waarin fabrikanten schermformaat, verversingssnelheid en paneeltechniek steeds verder oprekken. Eerder zagen we bijvoorbeeld al nieuwe gamingmonitoren met hoge verversingssnelheden, maar de Odyssey OLED G7 onderscheidt zich vooral door de combinatie van 42 inch, OLED, 4K en een sterke curve.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027

De Samsung Odyssey OLED G7 is een van de winnaars van de ID Innovatie Award 2027. De volledige lijst met bekroonde producten staat op de pagina met alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort Samsung Odyssey OLED G7 wint de ID Innovatie Award 2027. De monitor valt op door zijn 42-inch gebogen OLED-paneel met 4K-resolutie, 16:9-verhouding en 1000R-kromming. Samsung heeft nog geen Nederlandse prijs of verkoopdatum bekendgemaakt.