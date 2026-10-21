Met de ID Innovatie Award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets toevoegen aan hun categorie. Voor de editie van 2027 ontving de redactie 164 inzendingen. Daaruit werden 60 producten genomineerd, waarna de jury de winnaars koos.

Waarom de Samsung Odyssey OLED G7 de award krijgt

De keuze voor de Samsung Odyssey OLED G7 draait om het schermformaat en de kromming. Volgens Samsung is dit de eerste 42-inch gebogen OLED-gamingmonitor met een 16:9-beeldverhouding. Daarmee brengt het merk een groot 4K-scherm naar het bureau zonder uit te wijken naar ultrawide of een vlak tv-achtig paneel.

Die combinatie maakt de monitor vooral interessant voor spelers die graag in open werelden, racegames of rollenspellen verdwijnen. Een 42-inch beeld vult je blikveld veel sterker dan een 32-inch monitor, terwijl de 1000R-kromming de randen dichter naar je toe haalt. Daardoor voelt het scherm groot, maar niet zo afstandelijk als een volledig vlak paneel van hetzelfde formaat.

Wat de Samsung Odyssey OLED G7 technisch bijzonder maakt

De Odyssey OLED G7, model G75SJ, gebruikt een 4K OLED-paneel met een verversingssnelheid van 165 Hz en een responstijd van 0,03 ms GtG. Het schermoppervlak is volgens Samsung ongeveer 72 procent groter dan dat van het vorige 32-inch Odyssey-model. De 16:9-verhouding blijft daarbij vertrouwd voor pc- en consolegames.

Samsung past ook zijn Glare Free-coating toe om storende reflecties van lampen en ramen te beperken. Dat is bij een groot OLED-scherm best belangrijk: hoe groter het paneel op je bureau, hoe sneller omgevingslicht opvalt.

Prijs en beschikbaarheid van de Samsung Odyssey OLED G7

Samsung presenteerde de Odyssey OLED G7 op Gamescom 2026 in Keulen, tijdens de aankondiging van de Odyssey-line-up voor 2027. Een Nederlandse prijs en verkoopdatum zijn nog niet bekendgemaakt.

De monitor past in een jaar waarin fabrikanten schermformaat, verversingssnelheid en paneeltechniek steeds verder oprekken. Eerder zagen we bijvoorbeeld al nieuwe gamingmonitoren met hoge verversingssnelheden, maar de Odyssey OLED G7 onderscheidt zich vooral door de combinatie van 42 inch, OLED, 4K en een sterke curve.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027

De Samsung Odyssey OLED G7 is een van de winnaars van de ID Innovatie Award 2027. De volledige lijst met bekroonde producten staat op de pagina met alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort

Samsung Odyssey OLED G7 wint de ID Innovatie Award 2027. De monitor valt op door zijn 42-inch gebogen OLED-paneel met 4K-resolutie, 16:9-verhouding en 1000R-kromming. Samsung heeft nog geen Nederlandse prijs of verkoopdatum bekendgemaakt.

Veelgestelde vragen

Wat is een OLED-gamingmonitor?

Een OLED-gamingmonitor gebruikt pixels die zelf licht geven, waardoor zwart echt zwart kan zijn en het contrast hoog ligt. Voor games levert dat vooral winst op in donkere scènes, hdr-beelden en snelle overgangen. Veel OLED-monitoren hebben daarnaast een zeer lage opgegeven responstijd, vaak rond 0,03 ms. Wel blijft goed gebruik belangrijk, zeker bij langdurig statische beelden op het scherm.

Hoe groot is 42 inch bij een monitor?

Een 42-inch monitor heeft een beelddiagonaal van ongeveer 107 centimeter. Bij een 16:9-scherm komt dat neer op een breed scherm dat meer weg heeft van een kleine tv dan van een klassieke bureaumonitor. Voor gamen werkt dat vooral goed als je genoeg afstand tot het scherm hebt en een diep bureau gebruikt.

Waarom kiezen gamers voor een curved monitor?

Een curved monitor buigt de randen van het scherm naar je toe, waardoor een breed of groot scherm minder vlak aanvoelt. Bij een sterke kromming, zoals 1000R, liggen de zijkanten zichtbaarder binnen je blikveld. Dat kan vooral prettig zijn bij racegames, simulators, RPG's en openwereldgames waarin overzicht en sfeer belangrijk zijn.

Welke resolutie past bij een 42-inch gamingmonitor?

Bij 42 inch is 4K, oftewel 3840 × 2160 pixels, de meest logische resolutie voor scherp beeld op bureauafstand. Full HD oogt op dit formaat grof en QHD zit daar tussenin. Voor 4K-gaming heb je wel een stevige pc of moderne console nodig, zeker als je hoge framerates wilt halen.