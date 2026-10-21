De Acer Swift Blade 14 wint de ID Innovatie Award 2027. De jury koos de 14inch-laptop vanwege zijn combinatie van 799 gram gewicht, een 3K-oledscherm en een behuizing met carbonvezel.

Wat er nieuw is aan de Acer Swift Blade 14

De Acer Swift Blade 14 is een van de winnaars van de ID Innovatie Award 2027. Met deze award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets toevoegen aan hun categorie. Uit 164 inzendingen kwamen 60 genomineerden naar voren.

Bij deze Acer draait alles om draagbaarheid. De Swift Blade 14 is geen kleine 12inch-machine met een krap toetsenbord, maar een volwaardige 14inch-laptop die volgens Acer vanaf 799 gram weegt. Juist die combinatie gaf voor de jury de doorslag: een groot genoeg scherm voor dagelijks werk, maar een gewicht dat dichter bij een tablet dan bij veel laptops ligt.

Wat er nieuw is aan de Acer Swift Blade 14

De Swift Blade 14 is een nieuwe subserie binnen Acers Swift-lijn. Waar veel dunne laptops vooral op slanke lijnen mikken, zet Acer hier het gewicht centraal. De behuizing gebruikt een magnesium-aluminiumlegering en carbonvezel voor de boven- en onderschaal. Dat moet de laptop licht houden zonder het 14inch-formaat op te geven.

Foto: Acer

De topuitvoering heeft een 14inch-oledscherm met een resolutie van 2880 bij 1800 pixels, een 16:10-verhouding en een verversingssnelheid van 90 Hz. Acer noemt ook 100 procent dekking van DCI-P3, wat vooral interessant is als je foto's, video of vormgeving met veel kleur bekijkt. Wie zich breder oriënteert op scherm, geheugen en aansluitingen kan terecht bij onze gids over een beste laptop kiezen.

Binnenin zitten Intel Core Series 3-processors, met in de hoogste configuratie een Intel Core 7 processor 350. Acer noemt verder 12 GB LPDDR5-geheugen, maximaal 1 TB PCIe Gen 4 NVMe-opslag, een accu van 50 Wh, wifi 6 en bluetooth 5.3. De webcam is een FHD-camera en aan de zijkant zit een fysieke cameraschakelaar, zodat je de camera hardwarematig kunt uitschakelen.

Prijs en beschikbaarheid van de Acer Swift Blade 14

Acer wil de Swift Blade 14 in december 2026 in EMEA uitbrengen, de regio waar Europa onder valt. Een Nederlandse winkelprijs is nog niet bekend. Ook kunnen specificaties per land en configuratie verschillen, dus het exacte scherm, de opslag en de kleur kunnen straks per uitvoering afwijken. Acer noemt Marshmallow White en Marshmallow Blue als kleurvarianten.

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Ter vergelijking: een LG gram 14 zit rond 999 gram en een ASUS Zenbook 14 OLED rond 1,2 kilo. Lichte 14inch-laptops bestaan dus al langer. De Swift Blade 14 valt op doordat Acer dat gewicht van 799 gram combineert met een 14inch-scherm en een 3K-oledoptie, in plaats van alleen een eenvoudiger lcd-paneel.

Wat de Acer Swift Blade 14 betekent

De winst laat zien waar de laptopmarkt heen beweegt: minder gewicht, zonder dat het scherm meteen kleiner of eenvoudiger wordt. Voor forenzen, studenten en zakelijke reizigers is dat precies de categorie waarin elke honderd gram merkbaar is. De vraag blijft hoe stevig, stil en zuinig de Swift Blade 14 in de praktijk is. Dat kunnen we pas beoordelen zodra de Nederlandse uitvoeringen beschikbaar zijn.

De jury koos koos deze laptop wat ons betreft uit als winnaar. Alle winnaars staan bij elkaar op de pagina met de ID Innovatie Award 2027-winnaars.

In het kort De Acer Swift Blade 14 wint de ID Innovatie Award 2027 omdat hij een 14inch-formaat combineert met een opgegeven gewicht vanaf 799 gram. De topuitvoering heeft een 3K-oledscherm van 2880 bij 1800 pixels, 90 Hz en 100 procent DCI-P3. Acer brengt de Swift Blade 14 in december 2026 naar EMEA; een Nederlandse prijs is nog niet bekend.