De Siemens Stoomlade heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury waardeert vooral hoe Siemens stoomkoken toevoegt zonder een volledige stoomoven te vragen.

Met de ID Innovatie Award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets toevoegen voor gebruikers. Uit 164 inzendingen selecteerde de redactie 60 genomineerden. De Siemens Stoomlade is een van de producten die door de jury als winnaar is gekozen.

Waarom de Siemens stoomlade opvalt

De jury kiest voor de Siemens iQ700 Stoomlade (BD911C1B0) omdat hij van de plek van een warmhoudlade een zelfstandig stoomapparaat maakt. Dat klinkt als een kleine aanpassing in het keukenmeubel, maar in de praktijk verandert het wat je met een compacte keukenopstelling kunt doen. Wie al een oven heeft, hoeft geen aparte stoomoven van vol formaat in te plannen.

De lade is bedoeld voor wie wel met stoom wil koken, maar niet de ruimte of behoefte heeft voor een extra oven. Eerder schreven we al over de introductie van de stoomlade van Siemens, die in april 2026 voor de Nederlandse markt werd aangekondigd.

Foto: Siemens

Wat de Siemens Stoomlade kan

De BD911C1B0 is een iQ700-stoomlade van 59 x 14 cm met een inhoud van 10 liter. De temperatuur is instelbaar van 30 tot 100 °C. Siemens noemt vijf functies: stomen, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien en warm behandelen met stoom. Daardoor gebruik je de lade voor groenten en vis, maar ook voor het opwarmen van restjes zonder dat ze snel droog worden.

De stoomlade heeft een roestvrijstalen binnenruimte, een glazen front, een led-display en een watertank van 0,5 liter. Via Home Connect zijn extra automatische programma's beschikbaar. De lade werkt los van de oven erboven, zodat je bijvoorbeeld een ovenschotel bakt terwijl groenten in de lade worden gestoomd. Wie vaker met ovenstanden werkt, merkt snel dat stoom een andere rol heeft dan bovenwarmte, onderwarmte of hetelucht, waarover je meer leest in onze uitleg over ovenstanden kiezen.

Prijs en beschikbaarheid van de Siemens Stoomlade

De Siemens Stoomlade BD911C1B0 kwam in april 2026 beschikbaar voor de Nederlandse markt. De adviesprijs bedraagt 1.299 euro. Volgens de specificaties past de lade bij Siemens iQ700-apparaten en bij iQ500 fullsize studioLine-apparaten, maar bij inbouwapparatuur blijft het verstandig om de exacte nismaat, ventilatie en combinatie met de oven vooraf te controleren.

Lees ook · Partnerbijdrage AI companions als digitale vriend: waarom kinderen extra kwetsbaar zijn In samenwerking met Bitdefender

Wat deze award zegt

Stoomlades zijn geen volledig nieuw idee: ook NEFF bracht in 2026 een vergelijkbare compacte stoomoplossing uit. De Siemens BD911C1B0 valt op door de combinatie van lage bouwhoogte, zelfstandige werking, Home Connect-programma's en een herkenbare plek in de keukenopstelling. Je voegt stoomkoken toe zonder dat je de hele keuken opnieuw hoeft in te delen.

In het kort De Siemens Stoomlade BD911C1B0 wint de ID Innovatie Award 2027. De lade is 59 x 14 cm groot, heeft 10 liter inhoud en stoomt tussen 30 en 100 °C. De jury waardeert vooral dat Siemens stoomkoken toevoegt op de plek waar normaal een warmhoudlade zit.