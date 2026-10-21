De Roborock Saros Rover heeft een ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De robotstofzuiger valt op door zijn wielpoten, waarmee hij zelfstandig een trap op en af kan en onderweg de treden schoonmaakt.

Waarom dit meer is dan een hogere drempel

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar kunnen opvallen door een nieuw idee, een slimme toepassing of een duidelijke stap vooruit. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie koos daaruit 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars bepaalde.

Waarom de Roborock Saros Rover opviel

De Saros Rover is geen doorsnee robotstofzuiger met een hogere bodemvrijheid, maar een model met twee afzonderlijk bewegende wielpoten. Daarmee probeert Roborock het vaste probleem van robotstofzuigers in huizen met meerdere verdiepingen op te lossen: bij de trap houdt het schoonmaken normaal op.

Volgens de jury is vooral die gedachte achter de Saros Rover interessant. Waar de meeste robotstofzuigers valsensoren gebruiken om juist bij een trap weg te blijven, maakt Roborock van diezelfde trap een route. De robot zet zijn wielpoten trede voor trede neer, houdt de romp horizontaal en maakt de treden onderweg schoon.

Zo werkt de traplopende robotstofzuiger

De Saros Rover gebruikt AI, bewegingssensoren en 3D-ruimtelijke data om de vorm van een trap te herkennen. Daarna bewegen de twee wielpoten los van elkaar. Eén poot zoekt houvast op de volgende trede, terwijl de andere de robot stabiel houdt. Dat klinkt traag naast een gewone rit over een vlakke vloer, maar bij een trap telt controle zwaarder dan snelheid.

Roborock liet de robot in januari 2026 op CES zien en toonde hem in september opnieuw op IFA in Berlijn. Het merk spreekt zelf nog over een product in ontwikkeling. Een prijs, verkoopdatum en Nederlandse introductie zijn nog niet bekend. Wie nu een robotstofzuiger kopen wil, moet de trap dus nog steeds zelf meenemen of de robot naar een andere verdieping tillen.

Foto: Roborock

Waarom dit meer is dan een hogere drempel

De laatste generatie robotstofzuigers wordt al beter in het nemen van hoge drempels, dikke vloerkleden en kamer-overgangen. Dat blijft iets anders dan traplopen. Bij een drempel hoeft een robot een beperkte hoogte te overbruggen; op een trap moet hij per trede zijn gewicht verplaatsen, de rand herkennen en voorkomen dat hij kantelt.

Daarom is de Saros Rover vooral interessant als richtingwijzer. Als deze techniek verkoopklaar wordt, kan één robotstofzuiger meerdere verdiepingen bereiken zonder dat je hem oppakt. ID.nl heeft eerder uitgebreid uitgelegd hoe de Saros Rover traploopt en waarin Roborocks aanpak verschilt van robots die met een apart transportsysteem werken.

Lees ook · Partnerbijdrage Je gegevens zijn gelekt... en dan begint het pas! In samenwerking met Bitdefender

Wat de award zegt over robotstofzuigers

De winst van de Saros Rover laat zien waar de markt heen beweegt. Fabrikanten zoeken niet alleen naar meer zuigkracht of een groter reinigingsstation, maar naar robots die beter omgaan met echte huizen: drempels, tapijt, smalle overgangen en verdiepingen. Roborock is daarin niet alleen, want ook Dreame werkt met de Cyber X aan een oplossing voor trappen.

De Saros Rover wint de ID Innovatie Award 2027 niet omdat je hem morgen kunt bestellen, maar omdat het concept een hardnekkige beperking van robotstofzuigers aanpakt. Alle andere winnaars staan op de overzichtspagina met alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort De Roborock Saros Rover heeft een ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De robotstofzuiger gebruikt 2 afzonderlijk bewegende wielpoten om zelfstandig trappen te nemen en onderweg treden schoon te maken. Roborock noemt de Saros Rover nog een product in ontwikkeling, zonder bekende prijs of verkoopdatum voor Nederland.