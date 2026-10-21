Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar kunnen opvallen door een nieuw idee, een slimme toepassing of een duidelijke stap vooruit. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie koos daaruit 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars bepaalde.

Waarom de Roborock Saros Rover opviel

De Saros Rover is geen doorsnee robotstofzuiger met een hogere bodemvrijheid, maar een model met twee afzonderlijk bewegende wielpoten. Daarmee probeert Roborock het vaste probleem van robotstofzuigers in huizen met meerdere verdiepingen op te lossen: bij de trap houdt het schoonmaken normaal op.

Volgens de jury is vooral die gedachte achter de Saros Rover interessant. Waar de meeste robotstofzuigers valsensoren gebruiken om juist bij een trap weg te blijven, maakt Roborock van diezelfde trap een route. De robot zet zijn wielpoten trede voor trede neer, houdt de romp horizontaal en maakt de treden onderweg schoon.

Zo werkt de traplopende robotstofzuiger

De Saros Rover gebruikt AI, bewegingssensoren en 3D-ruimtelijke data om de vorm van een trap te herkennen. Daarna bewegen de twee wielpoten los van elkaar. Eén poot zoekt houvast op de volgende trede, terwijl de andere de robot stabiel houdt. Dat klinkt traag naast een gewone rit over een vlakke vloer, maar bij een trap telt controle zwaarder dan snelheid.

Roborock liet de robot in januari 2026 op CES zien en toonde hem in september opnieuw op IFA in Berlijn. Het merk spreekt zelf nog over een product in ontwikkeling. Een prijs, verkoopdatum en Nederlandse introductie zijn nog niet bekend. Wie nu een robotstofzuiger kopen wil, moet de trap dus nog steeds zelf meenemen of de robot naar een andere verdieping tillen.

Waarom dit meer is dan een hogere drempel

De laatste generatie robotstofzuigers wordt al beter in het nemen van hoge drempels, dikke vloerkleden en kamer-overgangen. Dat blijft iets anders dan traplopen. Bij een drempel hoeft een robot een beperkte hoogte te overbruggen; op een trap moet hij per trede zijn gewicht verplaatsen, de rand herkennen en voorkomen dat hij kantelt.

Daarom is de Saros Rover vooral interessant als richtingwijzer. Als deze techniek verkoopklaar wordt, kan één robotstofzuiger meerdere verdiepingen bereiken zonder dat je hem oppakt. ID.nl heeft eerder uitgebreid uitgelegd hoe de Saros Rover traploopt en waarin Roborocks aanpak verschilt van robots die met een apart transportsysteem werken.

Wat de award zegt over robotstofzuigers

De winst van de Saros Rover laat zien waar de markt heen beweegt. Fabrikanten zoeken niet alleen naar meer zuigkracht of een groter reinigingsstation, maar naar robots die beter omgaan met echte huizen: drempels, tapijt, smalle overgangen en verdiepingen. Roborock is daarin niet alleen, want ook Dreame werkt met de Cyber X aan een oplossing voor trappen.

De Saros Rover wint de ID Innovatie Award 2027 niet omdat je hem morgen kunt bestellen, maar omdat het concept een hardnekkige beperking van robotstofzuigers aanpakt. Alle andere winnaars staan op de overzichtspagina met alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort

De Roborock Saros Rover heeft een ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De robotstofzuiger gebruikt 2 afzonderlijk bewegende wielpoten om zelfstandig trappen te nemen en onderweg treden schoon te maken. Roborock noemt de Saros Rover nog een product in ontwikkeling, zonder bekende prijs of verkoopdatum voor Nederland.

Veelgestelde vragen

Welke robotstofzuiger kan zelf traplopen?

In 2026 kun je nog geen gangbare robotstofzuiger kopen die volledig zelfstandig een hele trap schoonmaakt. Merken tonen wel prototypes en concepten, zoals de Roborock Saros Rover en Dreame Cyber X. Die systemen richten zich op het verplaatsen tussen verdiepingen, maar prijs, verkoopdatum en geschiktheid per traptype zijn vaak nog niet definitief.

Hoe voorkomen robotstofzuigers dat ze van de trap vallen?

De meeste robotstofzuigers gebruiken valsensoren aan de onderkant. Die meten of de vloer plotseling ophoudt, bijvoorbeeld bij een trapgat. Ziet de robot zo’n rand, dan stopt hij of draait hij om. Vuile sensoren, donkere vloeren of losse spullen bij de trap kunnen de meting verstoren, dus regelmatig schoonmaken blijft verstandig.

Wat is het verschil tussen drempels nemen en traplopen?

Drempels nemen vraagt meestal om enkele centimeters extra hoogte, terwijl traplopen veel meer balans en controle vereist. Een robot moet per trede zijn positie bepalen, het gewicht verplaatsen en voorkomen dat hij kantelt. Daarom kunnen sommige modellen al hoge drempels aan, terwijl een volledige trap voor consumentenmodellen nog een lastige stap blijft.

Waar let je op bij een robotstofzuiger voor meerdere verdiepingen?

Let bij meerdere verdiepingen vooral op multi-floor mapping, accuduur, navigatie en hoe makkelijk je de robot kunt verplaatsen. Veel modellen onthouden meerdere kaarten, maar rijden niet zelf naar een andere verdieping. Een tweede laadstation kan handig zijn als je de robot vaak boven gebruikt. Controleer ook of de app per verdieping no-go-zones ondersteunt.

Waarom zijn traplopende robotstofzuigers nog zeldzaam?

Traplopen combineert navigatie, mechanica en veiligheid in één probleem. Een robotstofzuiger moet licht genoeg blijven voor dagelijks gebruik, maar ook sterk genoeg zijn om zichzelf te tillen. Daarnaast verschillen trappen sterk: recht, gebogen, open, bekleed of glad. Fabrikanten moeten daarom meer testen dan bij een gewone vloerrobot.