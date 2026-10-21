Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar kunnen opvallen door een nieuw idee, een slimme toepassing of een duidelijke stap vooruit. Voor de editie van 2027 kwamen 164 inzendingen binnen. De redactie koos daaruit 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars bepaalde.

Waarom de Trust Zevo wint

De Trust Zevo valt op door zijn manier van opladen. Waar veel draadloze muizen een AA-batterij of lithium-ionaccu gebruiken, werkt dit model met een supercondensator. Die is volgens Trust in 3 minuten vol en levert daarna tot 24 dagen gebruik op. Daarmee is de muis vooral interessant voor wie geen losse batterijen wil gebruiken en ook geen zin heeft om zijn muis geregeld aan de lader te moeten hangen.

De jury keek niet alleen naar de laadtijd. De Zevo combineert die techniek met functies die je eerder verwacht bij duurdere kantoormuizen. Je kunt drie apparaten koppelen: één via de 2,4GHz-ontvanger en twee via bluetooth. Wie wil weten wanneer bluetooth handiger is dan een dongel, vindt meer uitleg in onze gids over 2,4 GHz vs. bluetooth bij accessoires.

Draadloze muis met display en stille knoppen

Tussen het scrollwiel en de dpi-knop zit een klein display. Daarop zie je het energieniveau en de actieve verbinding. Dat klinkt als een detail, maar bij een muis voor meerdere apparaten scheelt het zoeken: je ziet direct of je met de laptop, pc of tablet verbonden bent. De resolutie is instelbaar van 800 tot 4000 dpi, zodat je de gevoeligheid kunt aanpassen aan je scherm en werkstijl.

De stille hoofdknoppen maken de Zevo geschikt voor een gedeelde werkplek of thuiskantoor. Aan de zijkant zitten twee extra knoppen voor vooruit en terug. Koppel je de muis via bluetooth aan Windows, dan werkt dat via dezelfde basisstappen als andere accessoires; ID.nl legt dat uit in de handleiding bluetooth-apparaten koppelen aan je pc.

Prijs en beschikbaarheid

De Trust Zevo is in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 24,99 euro. Trust geeft vijf jaar fabrieksgarantie. Die prijs maakt het juryoordeel sterker: supersnel opladen, drie verbindingen en een statusdisplay zitten hier in een muis die onder veel zakelijke alternatieven blijft.

Waarom juist die prijs opvalt

Supercondensatoren in muizen zijn niet nieuw, maar je ziet ze vooral bij duurdere zakelijke modellen. Die kosten vaak rond de 40 tot 80 euro en bieden lang niet altijd extra's als bluetooth, meerdere verbindingen of een display. Juist daar onderscheidt de Zevo zich. Voor 24,99 euro krijg je niet alleen de snelle laadtechniek, maar ook drie verbindingsmogelijkheden, een statusdisplay en vijf jaar garantie. Het is vooral die combinatie van techniek, functies en prijs die voor de jury zwaar meeweegt.

De overige winnaars vind je op de pagina met winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort

De Trust Zevo draadloze muis heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De muis laadt in 3 minuten op, werkt tot 24 dagen en kan met drie apparaten worden gekoppeld. De adviesprijs in Nederland is 24,99 euro.

Veelgestelde vragen

Wat is een goede draadloze muis voor meerdere apparaten?

Een goede draadloze muis voor meerdere apparaten ondersteunt meestal bluetooth én een 2,4GHz-ontvanger. Daardoor kun je bijvoorbeeld een laptop, desktop en tablet gebruiken zonder steeds opnieuw te koppelen. Let ook op een duidelijke wisselknop, een accustatus of batterij-indicator en een vorm die past bij je hand. Voor dagelijks kantoorwerk is comfort vaak belangrijker dan een extreem hoge dpi-waarde.

Hoe lang gaat een oplaadbare draadloze muis mee?

Een oplaadbare draadloze muis gaat per lading vaak enkele weken tot meerdere maanden mee, afhankelijk van sensor, verlichting, verbinding en gebruiksduur. Modellen zonder verlichting halen meestal langer dan gamingmuizen met hoge pollingsnelheid. Let bij aankoop op het aantal dagen of maanden dat de fabrikant opgeeft, maar houd rekening met lagere waarden bij intensief dagelijks gebruik.

Waarom kiezen sommige muizen voor bluetooth en 2,4 GHz?

Bluetooth is handig omdat je geen USB-poort bezet en snel koppelt met laptops en tablets. Een 2,4GHz-ontvanger geeft vaak een stabielere verbinding en werkt ook op computers zonder ingebouwde bluetooth. Een muis met beide opties is flexibeler, vooral als je tussen werkplek, thuis-pc en tablet wisselt. Voor gaming blijft 2,4 GHz vaak de veiligste keuze.

Welke dpi-waarde heb je nodig voor kantoorwerk?

Voor kantoorwerk is 800 tot 1600 dpi voor veel mensen genoeg, zeker op een normaal Full HD- of QHD-scherm. Een hogere waarde, zoals 3200 of 4000 dpi, kan prettig zijn op grote of meerdere schermen, maar hoeft niet nauwkeuriger te voelen. Belangrijker is dat je de gevoeligheid kunt aanpassen, zodat de muisaanwijzer niet te traag of te nerveus reageert.