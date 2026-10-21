De TP-Link Archer 8 Ultra heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury bekroonde de wifi 8-router omdat hij laat zien waar de volgende generatie wifi vooral winst moet boeken: niet alleen in snelheid, maar juist in bereik, stabiliteit en een betere verdeling van de verbinding als veel apparaten tegelijk online zijn.

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Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar de aandacht verdienen. Uit 164 inzendingen koos de redactie 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars aanwees.

Waarom de TP-Link Archer 8 Ultra de award wint

De jury kiest voor de TP-Link Archer 8 Ultra omdat dit een van de eerste consumentenrouters is die wifi 8 naar de woonkamer brengt. Bij deze generatie draait het niet alleen om nog hogere pieksnelheden vlak bij de router. Wifi 8 is vooral bedoeld om de verbinding stabieler en efficiënter te maken wanneer veel apparaten tegelijk actief zijn.

Dat past goed bij moderne huishoudens. Laptops, telefoons, camera's, speakers, consoles en slimme apparaten maken steeds vaker tegelijkertijd gebruik van hetzelfde netwerk. De Archer 8 Ultra probeert die drukte niet alleen met meer snelheid op te vangen, maar vooral door het beschikbare radiospectrum slimmer te verdelen.

Juist dat vooruitdenken gaf voor de jury de doorslag. De router is niet alleen snel op papier, maar richt zich op een probleem dat in steeds meer huishoudens herkenbaar wordt: hoe houd je wifi goed werken als het netwerk voller en drukker wordt?

Wat de TP-Link Archer 8 Ultra technisch biedt

De Archer 8 Ultra is een tri-band router in de BN19000-klasse. TP-Link noemt een opgetelde draadloze snelheid tot 19 Gbit/s, verdeeld over de 6GHz-, 5GHz- en 2,4GHz-band. In de behuizing zitten 18 interne antennes. TP-Link stelt dat maximaal 200 apparaten verbinding kunnen maken, al blijven factoren als muren, naburige wifi-netwerken en de plaats van de router natuurlijk van invloed op de prestaties.

Ook bekabeld is de router voorbereid op snelle thuisnetwerken. Hij heeft een 10Gbit/s SFP+/RJ45-combopoort, een tweede 10Gbit/s RJ45-poort, vier 2,5Gbit/s LAN-poorten, een 1Gbit/s LAN-poort en usb 3.0. Daarmee kun je bijvoorbeeld een snelle pc, nas of switch bekabeld aansluiten zonder dat een standaard gigabitpoort meteen de beperkende factor wordt.

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Wifi 8 legt de nadruk op stabiliteit en bereik

Wifi 8 is gebaseerd op IEEE 802.11bn. De standaard is op dit moment nog niet definitief, maar de richting is duidelijk. Technieken als Enhanced Long Range, Distributed Resource Units en Non-Primary Channel Access moeten onder meer helpen om het bereik, de storingsbestendigheid en de capaciteit van draadloze netwerken te verbeteren.

TP-Link noemt een aantal van die functies al bij de Archer 8 Ultra. Andere mogelijkheden worden later via software-updates toegevoegd. Daarmee is de router duidelijk ontworpen met de komende wifi-generatie in gedachten.

Nieuwe telefoons en laptops met wifi 8 zullen uiteindelijk het meeste uit die functies kunnen halen. Tot die tijd blijft de Archer 8 Ultra gewoon backwards compatible met bestaande wifi-apparaten. Meer achtergrond vind je in onze eerdere berichtgeving over de eerste twee wifi 8-apparaten van TP-Link en de eerste aankondiging van de Archer 8.

Prijs en beschikbaarheid van de TP-Link Archer 8 Ultra

TP-Link presenteerde de Archer 8 Ultra in september 2026 rond de IFA in Berlijn. Pre-orders zijn inmiddels in meerdere landen gestart, waaronder ook in Nederland. De verwachte levering is vanaf 30 november 2026; de prijs is 799 euro.

Waarom deze router opvalt

De TP-Link Archer 8 Ultra laat goed zien waar wifi de komende jaren naartoe beweegt. Niet alleen hogere snelheden tellen, maar vooral een verbinding die stabiel blijft als steeds meer apparaten tegelijk gebruikmaken van hetzelfde netwerk.

Voor de jury zit daar precies de innovatie. De Archer 8 Ultra brengt wifi 8 vroeg naar de consumentenmarkt en koppelt dat aan veel antennes, snelle bekabelde aansluitingen en technieken die vooral zijn bedoeld om drukke thuisnetwerken beter te laten functioneren.

Alle overige winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan op de winnaarspagina van ID.nl.

In het kort De TP-Link Archer 8 Ultra heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De tri-band router ondersteunt wifi 8 en haalt volgens TP-Link tot 19 Gbit/s draadloos. De router heeft 18 interne antennes en snelle bekabelde poorten tot 10 Gbit/s. De router gaat 799 euro kosten. Pre-orders zijn inmiddels gestart; verwachte levering vanaf 30 november 2026.