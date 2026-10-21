De SKIL MULTI-TWIN 3640 heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. De jury van ID.nl koos de accu-multitool uit 60 genomineerde producten omdat hij twee klustaken in één machine combineert: precies oscillerend werk en sneller recht zaagwerk met een opklikbaar cirkelzaagopzetstuk.

De ID Innovatie Award zet producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets nieuws toevoegen voor consumenten. Voor de editie van 2027 beoordeelde de redactie 164 inzendingen. Daaruit kwamen 60 genomineerden, waarna de jury de winnaars koos.

De SKIL MULTI-TWIN 3640 combineert twee manieren van werken die normaal over verschillende machines zijn verdeeld. Een normale multitool oscilleert: het blad maakt korte, snelle bewegingen heen en weer. Dat werkt goed voor uitsparingen, schuren en het afkorten van een deurkozijn, maar bij lange rechte sneden gaat het traag. De MULTI-TWIN voegt daar een roterende aandrijving aan toe voor een opklikbaar cirkelzaagopzetstuk.

Waarom de SKIL MULTI-TWIN 3640 de ID Innovatie Award wint

De jury koos de SKIL MULTI-TWIN 3640 omdat het apparaat een herkenbaar probleem bij klussen oplost: je wisselt vaak tussen fijn detailwerk en langer zaagwerk. Bij het leggen van laminaat zaag je bijvoorbeeld planken op lengte, maar moet je ook netjes rond leidingen, deurposten of hoeken werken. Voor zo'n klus pak je normaal al snel twee verschillende tools.

De vernieuwing zit in het Dual Drive-systeem. In de oscillerende stand gebruik je de multitool voor schuren, schrapen, invalzagen en kleine correcties. Met een maximale zaagdiepte van 21 millimeter is de cirkelzaagfunctie vooral bedoeld voor laminaat, latten, dun plaatmateriaal en ander licht zaagwerk in en rond het huis.

SKIL MULTI-TWIN 3640: wisselen tussen multitool en cirkelzaag

SKIL gebruikt twee CLIC-systemen: één voor het wisselen van accessoires op de multitool en één voor het bevestigen van de cirkelzaagmodule. Dat klinkt als een klein detail, maar bij een vloerklus merk je juist aan dit soort wissels of je doorwerkt of steeds wordt onderbroken. Wie vaker met opzetstukken werkt, herkent dat van multitools voor klussen in huis.

Lees ook · Partnerbijdrage Terug van vakantie? Pas op voor valse verkeersboetes In samenwerking met Bitdefender

De machine heeft een borstelloze motor en een systeem dat trillingen moet dempen. Dat is bij een multitool geen luxe, want een trillend zaagblad voel je na een tijdje duidelijk in je hand en pols. Verder werkt de MULTI-TWIN 3640 op SKIL PWRCORE 20-accu's met KEEPCOOL-accukoeling. Daarmee past hij in het bredere idee van één accuplatform voor meerdere gereedschappen.

Prijs en beschikbaarheid van de SKIL MULTI-TWIN 3640

SKIL noemt twee uitvoeringen. De MF1E3640CA wordt geleverd zonder accu en lader en heeft een adviesprijs van 109,99 euro. De MF1E3640EA wordt geleverd met twee 2,0Ah-accu's, een snellader en een draagtas, voor een adviesprijs van 169,99 euro. De MULTI-TWIN is sinds half oktober 2026 beschikbaar via SKIL en geselecteerde verkooppunten in Nederland.

Wie al SKIL PWRCORE 20-accu's heeft liggen, kan met de losse machine goedkoper uit zijn. Begin je vanaf nul, dan is de set logischer, omdat een multitool bij vloerwerk of renovatie vaak langer achter elkaar wordt gebruikt. Voor de cirkelzaagfunctie blijft het zaagblad belangrijk: bij laminaat en plaatmateriaal bepaalt het blad voor een groot deel hoe strak de snede wordt. Meer daarover lees je in onze uitleg over het juiste zaagblad voor je cirkelzaag.

Voor welke klussen is de SKIL MULTI-TWIN 3640 bedoeld?

De kracht van de SKIL MULTI-TWIN 3640 zit vooral in klussen waarbij je normaal steeds wisselt tussen een oscillerende multitool en een kleine zaag. Denk aan laminaat leggen, afwerklatten inkorten of uitsparingen rond leidingen en deurposten maken. Voor zwaar zaagwerk blijft een volwaardige handcirkelzaag geschikter, maar juist bij dit soort afwerkklussen bespaar je met de MULTI-TWIN een extra machine en meerdere wisselmomenten.

Alle overige winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan op id.nl/awards/2027/winnaars.

In het kort De SKIL MULTI-TWIN 3640 wint de ID Innovatie Award 2027. De accu-multitool combineert een oscillerende multitool met een roterende aandrijving voor een opklikbaar cirkelzaagopzetstuk. De cirkelzaagfunctie zaagt tot 21 millimeter diep. SKIL noemt adviesprijzen van 109,99 euro zonder accu en lader en 169,99 euro als set met twee accu's.