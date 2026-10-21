De TP-Link Deco 8 Ultra wint de ID Innovatie Award 2027 omdat wifi 8 juist in een mesh-systeem zijn sterkste punt laat zien: stabielere wifi voor veel apparaten tegelijk. De jury koos het systeem uit 60 genomineerden, na een voorselectie uit 164 inzendingen.

Met de ID Innovatie Award zet ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar iets toevoegen aan de manier waarop je thuis met technologie omgaat. De redactie beoordeelde 164 inzendingen en nomineerde er 60. Uit die lijst koos de jury de winnaars.

Waarom de TP-Link Deco 8 Ultra wint

De jury kiest voor dit systeem omdat wifi 8 en mesh goed bij elkaar passen. Waar eerdere wifigeneraties vaak draaiden om hogere snelheden op één apparaat, ligt de nadruk bij wifi 8 op een gelijkmatigere verbinding wanneer veel apparaten tegelijk online zijn. Juist in een woning met meerdere wifipunten, laptops, telefoons, camera's en smarthome-apparaten telt die rust op het netwerk.

Wifi 8-mesh moet vooral stabieler worden

De TP-Link Deco 8 Ultra is een tri-band meshsysteem op basis van de komende IEEE 802.11bn-standaard, beter bekend als wifi 8. TP-Link plaatst het systeem in de BN22000-klasse, met opgeteld tot 22 Gbit/s draadloze snelheid en bekabelde aansluitingen tot 10 Gbit/s. Een set van drie units moet volgens TP-Link ongeveer 910 vierkante meter dekken en meer dan 200 verbonden apparaten aankunnen.

De stabiliteitsfuncties bundelt TP-Link onder de naam StabilityEngine. Daarbij draait het om beter bereik aan de randen van het huis, minder last van drukte op het netwerk en een constantere doorvoer wanneer muren, burenwifi of veel gelijktijdige verbindingen roet in het eten gooien. Dat maakt de Deco 8 Ultra vooral interessant voor grote woningen en drukke thuisnetwerken.

Wifi 8-mesh blijft voorlopig toekomstmuziek

De kanttekening is dat wifi 8 nog geen definitieve standaard is. Ook zijn er nog nauwelijks telefoons, laptops of andere apparaten die wifi 8 volledig benutten. De winst zit voorlopig dus vooral in de belofte van stabieler netwerkgedrag en in de voorbereiding op apparaten die later verschijnen.

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TP-Link koppelde de bredere wifi 8-lijn aan een online lancering op 30 september 2026. Voor Nederland is voor de Deco 8 Ultra nog geen definitieve verkoopprijs bevestigd. Dat maakt dit geen product dat je vandaag al achteloos in je winkelmand legt, maar wel een duidelijke voorbode van waar mesh-wifi naartoe gaat.

Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027

De TP-Link Deco 8 Ultra is een van de producten die volgens de jury een echte stap vooruit laten zien. De complete lijst met bekroonde producten staat op de pagina met alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027.

In het kort De TP-Link Deco 8 Ultra wint de ID Innovatie Award 2027 omdat het wifi 8 naar een meshsysteem brengt. Het systeem valt in de BN22000-klasse en biedt opgeteld tot 22 Gbit/s draadloze snelheid. De jury ziet vooral de nadruk op stabiliteit met veel apparaten als de vernieuwing. Een Nederlandse prijs voor de Deco 8 Ultra is nog niet bevestigd.