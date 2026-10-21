De ASUS ProArt GR1X mini-pc heeft de ID Innovatie Award 2027 gewonnen. Deze mini-pc valt op omdat hij grote AI-modellen lokaal op Windows kan draaien, met NVIDIA RTX Spark, tot 128 GB unified memory en een behuizing van 1,1 liter.

Met de ID Innovatie Award zet de redactie van ID.nl producten in de schijnwerpers die het komende jaar verschil kunnen maken. Uit 164 inzendingen koos de redactie 60 genomineerden. De ASUS ProArt GR1X is door de jury gekozen omdat hij zware AI-workflows naar een compacte Windows-pc brengt.

Waarom de ASUS ProArt GR1X wint

De jury ziet de ProArt GR1X als een duidelijke stap vooruit voor lokale AI. Veel grote AI-modellen draaien nu nog in de cloud of op forse werkstations. ASUS stopt de benodigde rekenkracht in een mini-pc van 150 × 150 × 51 mm, bedoeld voor een bureau, studio of klein kantoor.

De kern is NVIDIA RTX Spark. Die combineert een 20-core NVIDIA Grace-cpu met een Blackwell RTX-gpu met 6144 cores. In de hoogste configuratie krijgt de GR1X tot 128 GB unified memory, zodat processor en gpu hetzelfde geheugen kunnen gebruiken. Volgens ASUS is er tot 1 petaflop aan FP4 AI-rekenkracht beschikbaar.

Lokale AI op Windows zonder serverkast

ASUS positioneert de GR1X als Windows-pc voor persoonlijke AI-agents en creatieve workflows. Denk aan een agent die bestanden analyseert, code aanpast of beeld- en videowerk voorbereidt terwijl de data op de eigen machine blijft. Dat maakt de pc vooral interessant voor makers, ontwikkelaars en kleine teams die niet voor elke taak afhankelijk willen zijn van een clouddienst.

Foto: ASUS

De GR1X sluit aan op de eerder aangekondigde ASUS ProArt-pc's met Nvidia RTX Spark. Waar de ProArt P14 en P16 draagbare systemen zijn, is de GR1X bedoeld als vaste AI-hub. Het dubbele koelsysteem moet langdurige belasting aankunnen, zodat een agent of model niet na een korte piek hoeft terug te schakelen.

Aansluitingen en beschikbaarheid

Voor netwerk en schermen zit de GR1X ruim in zijn jas. De mini-pc heeft 10-gigabit-ethernet, wifi 7, bluetooth 5.4 en ondersteuning voor maximaal vier 4K-schermen. Die 10Gbit/s-poort past bij zwaardere lokale workflows met grote datasets of gedeelde opslag; wie zijn netwerk daarop wil voorbereiden, heeft baat bij kennis van multi-gigabit-ethernet.

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ASUS kondigde de ProArt GR1X begin september 2026 aan rond IFA in Berlijn. De fabrikant spreekt over beschikbaarheid later in 2026, vooral in configuraties met 64 en 128 GB geheugen. Een Nederlandse prijs is nog niet bekendgemaakt. Alle winnaars van de ID Innovatie Award 2027 staan bij elkaar op ID.nl.

Wat dit betekent

De GR1X maakt lokale AI tastbaarder voor Windows-gebruikers die wel rekenkracht willen, maar geen losse Linux-server willen bouwen of beheren. De prijs wordt bepalend voor de doelgroep. De innovatie zit nu al in de combinatie van compacte behuizing, veel gedeeld geheugen en een AI-platform dat voor langdurige taken is ontworpen.

In het kort De ASUS ProArt GR1X Mini PC wint de ID Innovatie Award 2027. De mini-pc meet 150 × 150 × 51 mm en draait op NVIDIA RTX Spark met tot 128 GB unified memory. De jury waardeert vooral dat grote AI-modellen en persoonlijke AI-agents lokaal op een Windows-pc kunnen draaien. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend.