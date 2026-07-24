Ieder jaar worden er hallen in San Diego gevuld met panels, kleurrijke booths en cosplayende mensen tijdens San Diego Comic Con. Het is een van de grootste bijeenkomsten van popcultuur-makers en -fanaten, en studio's maken hier gebruik van door verschillende aankondigingen rondom hun aankomende projecten de deur uit te doen. Dit zijn alle trailers en nieuwtjes op een rij.

De aankondigingen en panels zijn verspreid over de vier dagen die San Diego Comic Con in beslag neemt. Hieronder zetten we per dag een aantal van de grootste en meest opvallende aankondigingen op een rij.

Donderdag: Avatar: Seven Havens, Marvel's Wolverine en Percy Jackson

Eerste trailer van Avatar: Seven Havens gedeeld

Op de hielen van de release van Avatar Aang: The Last Airbender, heeft Avatar Studios onthuld wat er nog meer in het verschiet ligt voor de franchise. De eerste trailer van Avatar: Seven Havens is gedeeld, een aankomende serie die zich na The Legend of Korra afspeelt, waarin de wereld een chaotische plek is na een ramp die veroorzaakt lijkt te zijn door Korra zelf.

We volgen Pavi, een jong meisje die erachter komt dat ze de nieuwe Avatar is, in een wereld waar die gehaat wordt. De serie telt 26 afleveringen, die vanaf 6 oktober beschikbaar worden gemaakt op Paramount+ in de Verenigde Staten. Hoe dat in Nederland gaat lopen is nog onbekend.

Percy Jackson and the Olympians keert op 20 november terug met derde seizoen

Het eerste 'grote' panel van San Diego Comic Con stond in het teken van de Disney+-serie Percy Jackson and the Olympians, die op 20 november aan het derde seizoen begint. De serie is gebaseerd op de gelijknamige boeken van schrijver Rick Riordan, en plaatst figuren uit de Griekse mythologie, zoals Zeus, Ares en Poseidon in onze moderne wereld. Dit seizoen richt zich op Percy die door Amerika reist om Zeus zijn 'meesterbliksemschicht' terug te geven.

Ebenezer is een prequel van het klassieke 'A Christmas Carol'

Niet om te hard van stapel te lopen, maar Kerstmis komt eraan, en dat betekent dat het jaarlijks bekijken van A Muppets Christmas Carol nadert - dat doet iedereen, toch? Het welbekende verhaal van Charles Dickens rondom de hebzuchtige Ebenezer Scrooge wiens hart smelt op Kerstavond is een klassieker, maar regisseur Ti West - bekend van Pearl, X en Maxxxine - komt met een wat andere versie.

De film Ebenezer speelt zich een aantal jaren voor A Christmas Carol af, en heeft een sterkere horrorsfeer dan het klassieke verhaal. Ebenezer wordt gespeeld door Johnny Depp, met andere rollen voor Rupert Grint (Ron Weasley in Harry Potter), Sir Ian McKellen (The Lord of the Rings) en Daisy Ridley (Star Wars: The Force Awakens).

Meer nieuws in het kort:

Er is een verhalende trailer van Marvel's Wolverine uitgebracht, die meer uit de doeken doet rondom de personages van het spel. Die trailer is hier te bekijken .

. Meer nieuws rondom Wolverine: één van de kostuums die je in Insomniacs aankomende game kunt selecteren is een geanimeerd-ogend kostuum van hoe Wolverine er in het aankomende vechtspel Marvel Tokon: Fighting Souls uit ziet. Ontwikkelaar Arc System Works heeft weer een referentie naar Insomniacs werk: Logans pak uit die game is weer een kostuum in Marvel Tokon .

van hoe Wolverine er in het aankomende vechtspel Marvel Tokon: Fighting Souls uit ziet. Ontwikkelaar Arc System Works heeft weer een referentie naar Insomniacs werk: Logans pak uit die game is weer een . Een volledige trailer van Zach Creggers Resident Evil-film is ook uitgebracht, en toont een aantal bekende elementen uit de games. Bijvoorbeeld de typmachine en vele zombies. Cregger zegt de film op zo'n manier te hebben geschoten dat het lijkt alsof je uit een derdepersoonsperspectief met hoofdpersonage Bryan meebeweegt - als in een videogame.

van Zach Creggers Resident Evil-film is ook uitgebracht, en toont een aantal bekende elementen uit de games. Bijvoorbeeld de typmachine en vele zombies. Cregger zegt de film op zo'n manier te hebben geschoten dat het lijkt alsof je uit een derdepersoonsperspectief met hoofdpersonage Bryan meebeweegt - als in een videogame. Stripuitgever Dark Horse werkt samen met Larian Studios en Wizards of the Coast aan een comicreeks rondom Karlach, de barbaarse krijger uit Baldur's Gate 3.

Vrijdag: Lanterns, The Rings of Power en Blade Runner 2099

Panelschema:

Blade Runner 2099 en The Rings of Power seizoen 3, Amazon Prime Video-panel (19:00 uur Nederlands tijd)

Forgotten Island (19:00 uur Nederlands tijd)

Adventure Time: Side Quests (20:00 uur Nederlands tijd)

Ghosts and Eternally Yours (20:15 uur Nederlands tijd)

The Walking Dead: Dead City seizoen 3 (20:45 uur Nederlands tijd) Lanterns, DC Studios-panel (22:30 uur Nederlands tijd)

My Adventures with Superman seizoen 3 (23:00 uur Nederlands tijd)

Marvel Comics to Screen: X-Men ’97 (23:15 uur Nederlands tijd)

Rick and Morty seizoen 9 (00:00 uur Nederlands tijd)

Spaceballs: The Comic Con Panel (01:00 uur Nederlands tijd)

© Amazon Prime Video

Zaterdag: Marvel Studios-panel, House of the Dragon en Apple

Panelschema:

Batman Knightfall: Part 1 (19:00 uur Nederlands tijd)

The Simpsons (20:45 uur Nederlands tijd)

Star Trek universe (21:30 uur Nederlands tijd)

Family Guy (22:30 uur Nederlands tijd)

The Rookie (22:45 uur Nederlands tijd) Apple TV-presentatie, met onder andere informatie over Widow's Bay, Mayday en Dark Matter (23:00 uur Nederlands tijd)

Reacher en Neagley-panel (00:30 uur Nederlands tijd)

Carrie, een nieuwe Stephen King-boekverfilming (01:45 uur Nederlands tijd)

Marvel Studios-panel over de toekomst van het MCU (02:30 uur Nederlands tijd)

© Marvel Studios

Zondag: Fallout en The Lord of the Rings

Panelschema:

Star Trek: 60th Anniversary Celebration (22:30 uur Nederlands tijd)

Welcome to New Vegas, Vault Dweller - Fallout-panel (23:00 uur Nederlands tijd)

The Lord of the Rings and the New Age of Adaptations (23:15 uur Nederlands tijd)