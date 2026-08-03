Augustus is aangebroken en dat betekent dat de streamingdiensten weer bol staan van de nieuwe releases. Wij hebben speciaal voor jou het kaf van het koren gescheiden en de beste tips van het nieuwe aanbod van deze week op een rij gezet.

Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi (seizoen 1) | Disney+ | 5 augustus

De achtdelige animeserie The Ninth Jedi is een spin-off van de anthologieserie Star Wars: Visions en vervolgt de afleveringen The Ninth Jedi van Volume 1 en The Ninth Jedi: Child of Hope van Volume 3. De serie volgt Lah Kara (Chinatsu Akasaki), een tienermeisje van de planeet Hy Izlan. Samen met haar bij elkaar geraapte crew gaat ze op zoek naar een waardige Jedi die het op kan nemen tegen een steeds machtiger wordende krijgsheer.

One Hundred Years of Solitude (seizoen 2) | Netflix | 5 augustus

Het tweede seizoen van de Colombiaanse serie One Hundred Years of Solitude verschijnt deze week op Netflix. De serie is gebaseerd op het gelijknamige briljante boek van Gabriel García Márquez en volgt de Buendía-familie. Wanneer neef en nicht José en Úrsula met elkaar willen trouwen, breken ze hun band met de rest van de familie en stichten ze een dorp aan de oever van een rivier. Het verhaal speelt zich af over zeven generaties die leven onder de vloek die op de familie rust en hen doemt tot honderd jaar eenzaamheid.

The Other Bennet Sister (seizoen 1) | HBO Max | 6 augustus

Vanaf deze donderdag is de BBC-serie The Other Bennet Sister in Nederland te zien op HBO Max. De serie is gebaseerd op het boek van Janice Hadlow en is een vervolg op Jane Austens Pride and Prejudice. Het verhaal volgt niet Elizabeth en Darcy, maar draait in plaats daarvan om Mary Bennet (Ella Bruccoleri), de grijze muis van de familie. Omringd door haar vier zussen, die stuk voor stuk knapper, mondiger en socialer zijn dan zij, voelt ze zich nogal vergeten en alleen. Wanneer ze naar Londen vertrekt, begint ze echter los te komen van haar familie en te ontdekken wie ze werkelijk is. The Other Bennet Sister is een heerlijk klassiek kostuumdrama waar fans van Austens werk ongetwijfeld van zullen genieten.

The Last House | Netflix | 7 augustus

De sciencefiction-thriller The Last House volgt Jason (Wagner Moura), Riley (Greta Lee) en hun twee kinderen. Op een doodgewone dag blijkt het ineens onmogelijk voor alle leden van het gezin om de deur uit te stappen. Al snel komen ze erachter dat het niet alleen de deur is die niet open wil, ook de ramen zitten potdicht. Opgesloten in hun eigen huis zonder uitweg moeten ze samenwerken om te overleven. Terwijl hun voorraad van eten steeds kleiner wordt, proberen ze erachter te komen hoe ze de mysterieuze dreiging die hen gevangen houdt kunnen verslaan.

The Ribbon Hero | Netflix | 8 augustus