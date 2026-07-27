Carrie is natuurlijk de debuutroman van horrorschrijver Stephen King. Het verhaal is ook al meermaals verfilmd, en dat gaat nog een keer gebeuren, en wel als een miniserie van niemand minder dan Mike Flanagan. De eerste trailer valt nu te zien.

Tijdens Comic-Con afgelopen weekend werd aangekondigd dat alle afleveringen van de miniserie vanaf 7 oktober op Amazon Prime Video staan. Je kunt de serie dus in één ruk uitkijken als je daar zin in hebt.

Zoals gezegd wordt de serie gemaakt door Mike Flanagan, die bepaald geen onbekende is in het horrorgenre. Met eerdere series als The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor en The Fall of the House of Usher wist hij al indruk te maken. Ook heeft hij ervaring met het werk van Stephen King verfilmen: denk aan films als Doctor Sleep, The Life of Chuck en Gerald's Game.

Het verhaal van Carrie draait om het gelijknamige schoolmeisje dat niet bepaald populair is op haar school, waar ze naar de dood van haar vader naartoe gaat. Ondertussen komt ze er langzaam maar zeker ook achter dat ze telekinetische krachten heeft.