In de nacht van 12 op 13 augustus lanceert Google de Pixel 11-serie. De reeks bestaat uit de Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL en Google Pixel 11 Pro Fold. Zoals je van een nieuwe generatie mag verwachten, heeft Google de camera's, schermen en prestaties op verschillende punten aangepakt. Alle vier de modellen draaien daarbij op de nieuwe Tensor G6-chip. Maar de Google Pixel 11-serie brengt meer vernieuwingen mee.

Zo kunnen de Pro-modellen je met lichtsignalen waarschuwen terwijl het scherm naar beneden ligt, maakt de camera met één tik foto's én video en kun je bestanden makkelijker delen met een iPhone of Mac. Ook draadloos laden krijgt een duidelijke upgrade. Dit zijn wat ons betreft de opvallendste nieuwe functies van de Pixel 11-serie.

HiLight: op de hoogte zonder dat je op het scherm hoeft te kijken

Een van de opvallendste nieuwe functies van de Pixel 11 Pro-modellen is HiLight. Rond de cameraflitser zitten kleine ledlampjes die lichtsignalen geven terwijl je telefoon met het scherm naar beneden ligt.

Je kunt favoriete contacten bijvoorbeeld een eigen lichtsignaal geven. Volgens Google werkt dat bij gewone telefoongesprekken en WhatsApp. Ook Gemini gebruikt HiLight: een lichtpuls laat zien wanneer de assistent luistert, nadenkt of antwoord geeft.

Het doet denken aan de notificatieled van oudere Android-telefoons, maar Google gaat hier een stap verder. Je ziet niet alleen dát er iets gebeurt, maar kunt aan het lichtsignaal ook herkennen wie contact zoekt of wat Gemini op dat moment doet.

Magische opname maakt foto's en video tegelijk

Ook de camera's van de Pixel 11-serie krijgen een vernieuwing die verder gaat dan een betere beeldkwaliteit. Met Magische opname maak je met één tik zowel foto's als video.



Dat is vooral handig op momenten waarop je niet precies weet wanneer het leukste of mooiste beeld voorbijkomt. Denk aan een spelend kind of een achtbaan die langsraast in een pretpark. Je hoeft dan niet voortdurend naar de zoeker te kijken of precies op het juiste moment op de sluiterknop te drukken.



De Pixel verwerkt het materiaal daarna automatisch. Beelden kunnen meteen worden bijgesneden en verscherpt, zodat je ze ook snel kunt delen.

Foto: Google De Pixel 11 Pro XL-familie.

De Pixel 11 Pro zoomt tot 120x

Google vernieuwt ook de camera-hardware. Alle vier de modellen hebben drie camera's aan de achterkant, maar de Pro en Pro XL krijgen het meest uitgebreide systeem. Zij combineren een 50megapixelhoofdcamera met een 48megapixel-ultragroothoekcamera en een 48megapixeltelecamera met 5x optische zoom. De maximale zoom loopt op tot 120x. De Pixel 11 en Pixel 11 Pro Fold hebben eveneens een telecamera met 5x optische zoom, maar komen tot maximaal 30x zoom.



Bij zulke grote zoomstanden hebben licht, afstand en beweging natuurlijk veel invloed op het resultaat. De interessantste cameraverbetering zit daarom misschien wel in Instant Nachtzicht op de Pro-modellen. Dankzij nieuwe software en de Tensor G6-chip zou een nachtopname tot 4,5 keer sneller gemaakt kunnen worden dan bij eerdere Pixels.

Pixelsnap laadt nu draadloos tot 25 watt

Alle vier de Pixel 11-modellen ondersteunen magnetisch draadloos laden via Pixelsnap. Volgens de spec sheets gebeurt dat via Qi2.2, met een vermogen tot 25 watt. Dat geldt ook voor de Pixel 11 Pro Fold.



Een geschikte oplader klikt magnetisch op de juiste plek achter op de telefoon, zodat de laadspoelen goed tegenover elkaar liggen. Met een kabel gaat het nog sneller. De Pixel 11 en Pixel 11 Pro halen volgens Google ongeveer 55 procent in een halfuur. De Pixel 11 Pro XL komt in diezelfde tijd tot 75 procent, de Fold tot ongeveer 50 procent.



De gewone Pixel 11 krijgt daarnaast een extreme oplaadmodus. Daarbij geeft de telefoon tijdelijk zoveel mogelijk prioriteit aan het opladen van de accu.

Foto: Google Pixel 11 Pro met Pixelsnap.

Quick Share werkt nu samen met AirDrop

Op papier klinkt deze feature misschien niet zo spectaculair, maar in de praktijk kan-ie erg handig zijn: Quick Share werkt op de Pixel 11-serie samen met AirDrop. Daardoor kun je foto's, video's en andere bestanden rechtstreeks delen met iPhones, iPads en Macs. Zonder dat je daarvoor een internetverbinding nodig hebt. Voor wie thuis of op het werk Android en Apple door elkaar gebruikt, scheelt dat een extra stap. Tot nu toe moest je voor zo'n bestandsoverdracht vaak uitwijken naar je mail of naar cloudopslag.

Google voegt bovendien een nieuwe NFC-tag boven in de telefoon toe. Met Tik om te delen kun je bijvoorbeeld contactgegevens uitwisselen of een bestandsoverdracht naar een Android-apparaat starten.

Foto: Google Pixel 11 Pro.

Gemini duikt op meer plekken op in de Pixel 11-serie

Google beperkt Gemini op de Pixel 11-serie niet tot een losse app. De AI duikt ook steeds vaker op in gewone functies van de telefoon. Zo kan spraak-naar-tekst tijdens het dicteren automatisch opvulwoorden zoals 'eh' verwijderen. Gboard kan teksten herschrijven en aanpassen aan je eigen schrijfstijl.



Ook Live vertalen wordt uitgebreider. De Pixel kan volgens Google bepaalde video's, podcasts en spraakberichten vertalen terwijl je kijkt of luistert. Een andere nieuwe functie kan gebarentaal via de camera omzetten naar tekst. Daar geldt voorlopig wel een duidelijke beperking voor: bij die laatste functie moet de toetsenbordtaal op Engels (VS of VK) staan.



Welke Gemini-functies je in Nederland daadwerkelijk kunt gebruiken, hangt wel af van taal en beschikbaarheid. Bij verschillende functies maakt Google expliciet duidelijk dat de ondersteuning per land en taal verschilt.

Tensor G6 moet vooral camera en AI sneller maken

Alle vier de Pixel 11-modellen draaien op de nieuwe Tensor G6-chip, samen met de Titan M3-beveiligingschip. Volgens Google is de CPU tot 20 procent energiezuiniger dan de Tensor G5. Apps zouden 15 procent sneller openen en browsen zou 25 procent sneller gaan. De TPU, het deel van de chip dat onder meer voor AI-taken wordt gebruikt, krijgt volgens Google 50 procent meer rekenkracht. Die extra capaciteit wordt onder meer gebruikt voor Magische opname, Instant Nachtzicht, Live vertalen en Gemini Nano.

De gewone Pixel 11 begint bij 256 GB opslag

Ook bij de opslag schuift de ondergrens omhoog. De Pixel 11 heeft 12 GB werkgeheugen en is verkrijgbaar met 256 of 512 GB opslag. De Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL krijgen 12 of 16 GB werkgeheugen en komen met 256 GB, 512 GB of 1 TB opslag. Google zegt daarbij wel dat de daadwerkelijke beschikbaarheid per regio en verkoopkanaal kan verschillen. De Pixel 11 Pro Fold heeft 16 GB werkgeheugen, eveneens in combinatie met 256 GB, 512 GB en 1 TB opslag.

Foto: Google De Pixel 11-familie.

De Pixel 11 Pro Fold verandert het meest

Van de vier modellen lijkt de Pixel 11 Pro Fold fysiek het sterkst te veranderen. Hij is ongeveer 1 millimeter dunner en met 239 gram bijna 10 procent lichter dan zijn voorganger.



Ook de schermen zijn verbeterd. Aan de buitenkant zit een 6,5inch Super Actua-scherm en binnenin een 8inch Super Actua Flex-scherm. Beide schermen hebben een variabele verversingssnelheid tot 120 Hz, die bij stilstaand beeld kan terugzakken tot 1 Hz om energie te besparen.



Het grote binnenscherm wordt nadrukkelijker ingezet voor multitasken. Apps kunnen als zwevende bubbels boven het scherm blijven staan en je kunt tekst, afbeeldingen, video's en links van de ene app naar de andere slepen.

De Pixel 11 Pro Fold.

Alle Pixel 11-modellen draaien op Android 17 en krijgen zeven jaar softwareondersteuning. Daaronder vallen Android- en beveiligingsupdates, maar ook de al langer bestaande Pixel Drops: tussentijdse updates waarmee Google nieuwe functies en verbeteringen toevoegt.

Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pro XL en Fold naast elkaar

Model Scherm Werkgeheugen* Opslag* Accu Bekabeld laden in 30 minuten Pixel 11 6,3 inch 12 GB 256/512 GB 4985 mAh tot 55% Pixel 11 Pro 6,3 inch 12/16 GB 256/512 GB/1 TB 4850 mAh tot 55% Pixel 11 Pro XL 6,8 inch 12/16 GB 256/512 GB/1 TB 5115 mAh tot 75% Pixel 11 Pro Fold 6,5 inch buiten, 8 inch binnen 16 GB 256/512 GB/1 TB 4750 mAh tot 50%

*Daadwerkelijke beschikbaarheid per regio en verkoopkanaal kan verschillen.

De drie reguliere Pixel 11-modellen verschillen dus minder in processor en software dan in formaat, camera's, geheugen en accu. De Pro XL heeft met 5115 mAh de grootste accu en laadt ook het snelst. Opvallend genoeg heeft de gewone Pixel 11 een iets grotere accu dan de kleinere Pixel 11 Pro.

Google Pixel 11-serie: prijzen, kleuren en beschikbaarheid

Pixel 11 (verkrijgbaar in Frost, Hibiscus, Pistachio, Obsidian): vanaf 999 euro

Pixel 11 Pro (verkrijgbaar in Canyon, Fog, Olive, Matte Obsidian): vanaf 1199 euro

Pixel 11 Pro XL (verkrijgbaar in Canyon, Fog, Olive, Matte Obsidian): vanaf 1399 euro

Pixel 11 Pro Fold (verkrijgbaar in Olive, Obsidian): vanaf 1999 euro

Alle modellen zijn vanaf vandaag te pre-orderen. Vanaf 20 augustus liggen ze in de winkels.

Foto: Google Pixel 11 Pro.

Vooral vernieuwingen die je in het dagelijks gebruik moet merken

Bij de Pixel 11-serie zit de vernieuwing vooral in een hele reeks kleinere verbeteringen. HiLight springt daarbij het meest in het oog. Magische opname moet het makkelijker maken om precies het juiste moment vast te leggen, terwijl de samenwerking tussen Quick Share en AirDrop vooral handig is als je Android- en Apple-apparaten door elkaar gebruikt. Ook het draadloos laden wordt sneller: via Pixelsnap ondersteunen alle vier de modellen Qi2.2 tot 25 watt.

De grootste veranderingen in de hardware zitten bij de camera's van de Pro-modellen en bij de Pixel 11 Pro Fold. Die laatste wordt dunner en lichter, terwijl de schermen 20 procent helderder worden. Hoe groot de verschillen met de Pixel 10-serie daadwerkelijk zullen zijn, is nog even afwachten. Veel van de cijfers over snelheid, batterijduur en camera's zijn gebaseerd op Googles eigen tests.