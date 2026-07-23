De Walt Disney Corporation en de verschillende studio’s daaronder, zoals Lucasfilm, Marvel Studios en Twentieth Century Fox, kunnen dezer dagen films uitbrengen in de bioscoop onder het zogenaamde Infinity Vision-label. Wellicht wordt de verwachting geschept dat dit een nieuw, ‘premium’ formaat is om films in te kijken, zoals met IMAX en Dolby Atmos, maar niets is minder waar.

Recent verscheen de eerste trailer van het aankomende Avengers: Doomsday, waar aan het einde het logo van Infinity Vision pronkt. Infinity Vision werd eerder dit jaar door Disney onthuld tijdens CinemaCon, een conventie waar bioscoopbedrijven op de hoogte worden gebracht van nieuwe technische ontwikkelingen en aankomende filmreleases. Daar deed Disney dus ook Infinity Vision uit de doeken: een label dat bioscopen die aan een aantal criteria voldoen kunnen ontvangen, om zo aan te geven dat je een aankomende Disney-film ‘op zijn best’ kunt kijken.

Infinity Vision versus IMAX

Volgens online speculatie is er een vrij specifieke reden voor dat Disney dit label in leven heeft geroepen. Avengers: Doomsday komt dus uit op 16 december - na uitstel van de originele releasedatum in mei - op dezelfde dag als Denis Villeneuve’s Dune: Part Three. Omdat er al ver van tevoren afspraken zijn gemaakt over welke films er in IMAX uitgebracht worden, draait Dune de eerste paar weken na release exclusief in dat formaat.

Films die in IMAX draaien bevatten vaak ‘meer’ beeldmateriaal boven- en onderaan het scherm, op een groter filmdoek waardoor er in essentie ‘meer’ film te bekijken is. De geluidsinstallaties verzorgen daarbij vaak ook harder geluid. Filmmakers maken steeds meer gebruik van IMAX om grootsere epieken neer te zetten - zoals Christopher Nolan met The Odyssey, wat de eerste film is die volledig met IMAX-filmcamera’s opgenomen is. Andere regisseurs spelen juist met het feit dat er meer beeldruimte is, zoals Ryan Coogler met de film Sinners.

© Universal Pictures

Het punt is: IMAX-schermen leveren een iets andere, volgens velen betere filmervaring op, waar filmfanaten graag naartoe gaan. Maar gezien Dune: Part Three alle IMAX-schermen op 16 december en de weken daarna bezet houdt, kan Avengers: Doomsday niet in dit premium formaat getoond worden.

Hoewel Disney het zelf niet zegt, is de vrij logische consensus dat het Infinity Vision-label vooral bedoeld is om screenings van de superheldenfilm meer premium aan te laten voelen, en een bioscoopbezoek aantrekkelijker te maken.

© Disney

Wanneer krijgt een film het Infinity Vision-label?

Of een film in Infinity Vision te bekijken is, ligt daarbij niet aan de film zelf, en hoe die gefilmd is: de bioscoopzaal is in dit geval de beslissende factor. Die moet namelijk aan een aantal eisen rondom de grootte van het scherm, de geluidsinstallatie en de belichting voldoen. Specifiek zijn die eisen als volgt (via Deadline):

Een schermbreedte van minimaal 14 meter

Dolby Surround 7.1-geluidsinstallatie, of een immersieve installatie zoals Dolby Atmos

Een maximum van veertien zogenaamde foot-lamberts (een Amerikaanse eenheid om licht mee te meten) tijdens 2D-screenings, en maximaal zes foot-lamberts in 3D-weergaven

© Pathé Nederland

De meeste ‘normale’ bioscoopzalen hebben schermen die ergens tussen de tien en veertien meter breed zijn, wat in combinatie met een Dolby Atmos-systeem bijvoorbeeld al kwalificeert voor het Infinity Vision-label - mits de belichting in de zaal ook goed is. Kleinere bioscopen zullen het label waarschijnlijk niet krijgen, maar grappig genoeg voldoen IMAX-zalen in essentie al aan de vereisten. De schermen zijn 22 bij 16 meter, en zalen bevatten speciale, immersieve geluidsinstallaties.

Waar met IMAX dus een ‘aparte’ versie wordt geproduceerd met een andere beeldratio - opgenomen met speciale camera’s - en een veelal luidere geluidsmix, is het voor Infinity Vision aan bioscoopeigenaren om de details van hun zalen door te spelen naar Disney, die vervolgens goedkeuring geven om het label te gebruiken.

Welke films hebben het Infinity Vision-label?

Momenteel wordt het Infinity Vision-label vooral toegepast om te bepalen waar je het beste Avengers: Doomsday en de heruitgave van Avengers: Endgame - die de titel Avengers: Endgame Encore draagt - kunt bekijken.

© Marvel Studios

Maar zoals hierboven vastgesteld is de film zelf geen doorslaggevende factor voor Infinity Vision, maar de bioscopen zelf. Locaties in Nederland waar je films in IMAX kunt kijken voldoen dus al aan de criteria. Maar dat wil weer niet zeggen dat iedere zaal op iedere locatie daar ook aan voldoet.

Het is tevens nog maar de vraag of Nederlandse bioscopen überhaupt mee kunnen doen met het Infinity Vision-programma. Geen van de grote bioscoopketens in het land maakt momenteel nog melding van het label op diens websites.