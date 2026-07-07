Avatar Aang: The Last Airbender verschijnt op 25 juli, dat onthullen Paramount en Avatar Studios. De film verschijnt dan op Paramount+, een releasedatum voor het Nederlandse SkyShowtime is nog niet bevestigd.

De langverwachte film kende in aanloop naar de oorspronkelijke release in oktober een aantal tegenslagen. Zo werd de oorspronkelijke bioscooprelease geschrapt voor een digitale release, tot groot ongenoegen van de makers. Ook lekte de film in april volledig, wat vermoedelijk invloed heeft gehad op de keuze om de film eerder uit te brengen.

“De officieel uitgebrachte, niet-gestolen, volledige film kun je vanaf 25 juli zien op P+,” zegt Michael Dante DiMartino, medebedenker van de franchise. “De vele uitdagingen waar deze film sinds het begin mee te maken heeft gehad, zouden de meeste films de das om hebben gedaan. Maar dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle getalenteerde en toegewijde mensen die geloofden in het verhaal en in Team Avatar, hebben we hem niet alleen afgemaakt, maar ook iets heel unieks en spannends neergezet dat het waard is om de Avatar-erfenis voort te zetten.”

DiMartino benadrukt daarnaast dat Avatar Studios ‘in tegenstelling tot geruchten springlevend’ is, en dat Avatar Aang ‘slechts het begin’ is van het langetermijnplan.

Een datum op SkyShowtime, waar de meeste Paramount-content op te zien is in Nederland, is dus nog niet bevestigd.

De laatste Airbender

Avatar Aang: The Last Airbender vervolgt het verhaal van Avatar: The Last Airbender, de geprezen animatieserie die van 2005 tot 2008 liep op Nickelodeon. De film richt zich op de nasleep van de honderdjarige oorlog, waarna alle naties weer in harmonie samenleven – tot een nieuwe luchtmeester wordt ontdekt.

Voor de film keren de oorspronkelijke stemacteurs niet terug voor de oudere versies van hun personages. In de film zijn de stemmen te horen van Eric Nam als Aang, Dave Bautista als Tagah, Jessica Matten als Katara, Román Zaragoza als Sokka, Steven Yeun als Zuko en Dionne Quan als Toph.



Bedenkers Michael Dante DiMartino en Bryan Konietzko schreven samen met Tim Hedrick en Kenneth Lin het verhaal van de film. De film wordt geregisseerd door Lauren Montgomery (Young Justice, Voltron: Legendary Defender).

De toekomst van Avatar