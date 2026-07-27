Er valt deze week weer een boel te streamen en of je nu zin hebt in superhelden, true crime of comedy: er is voor ieder wat wils! Wij hebben de beste tips van het nieuwe aanbod voor je op een rijtje gezet, zodat jij precies weet wat je deze week niet mag missen.

The Devil Wears Prada 2 | Disney+ | 29 juli

Eerder dit jaar kwam twintig jaar na het origineel het vervolg op The Devil Wears Prada uit. Vanaf deze woensdag is de film te streamen op Disney+. Andy Sachs (Anne Hathaway) is inmiddels een serieuze journalist en heeft haar tijd in de mode-industrie achter zich gelaten. Wanneer haar hele redactie plotseling wordt ontslagen, wordt ze echter gevraagd terug te keren naar Runway en opnieuw te werken voor de meedogenloze Miranda Priestly (Meryl Streep). Het blad gaat door een PR-crisis heen en het is aan Andy om de reputatie van Runway en Miranda te redden. The Devil Wears Prada 2 weet niet de hoogtes te bereiken van de eerste film, maar is toch een vermakelijk vervolg die het waard is om te zien.

The Idaho Murders: College Nightmare (seizoen 1) | Netflix | 29 juli

De nieuwe driedelige true crime-documentaire The Idaho Murders: College Nightmare volgt de gebeurtenissen rond de moord op vier studenten van de University of Idaho. Madison, Kaylee, Ethan en Xana werden vermoord in een huis buiten de campus. Zowel in het stadje zelf als in de rest van het land was de schok enorm. Zeker omdat het wekenlang duurde tot de dader werd gevonden. De docuserie volgt het onderzoek stap voor stap, van de moord tot de uiteindelijke arrestatie, en laat zowel politie als familie van de slachtoffers aan het woord.

Demon Slayer: Infinity Castle | Crunchyroll | 29 juli

Een van de grotere anime van het moment is Demon Slayer - een serie die zichzelf goed verkoopt. Het verhaal volgt Tanjiro, een jongeman die na het verlies van zijn familie opgeleid wordt tot een ware Demon Slayer. Door de seizoenen heen vecht hij met vele, steeds sterker wordende demonen terwijl hij ook bondgenoten verzameld, waaronder de lafaard Zenitsu en de wilde Inosuke.

Vorig jaar kwam de film Infinity Castle uit in de bioscoop, die toen een bijzonder groot bedrag in het laatje bracht. In de film zitten Tanjiro en co. vast in een oneindig groot kasteel vol met de sterkste demonen, en moeten zij zich een weg naar buiten zien te vechten. Alleen al voor de prachtige animatie is Demon Slayer: Infinity Castle de moeite waard, maar de manier waarop de personages ingevuld worden tijdens de spectaculaire gevechten is minstens net zo interessant om naar te kijken.

The Bombing of Pan Am 103 (seizoen 1) | Netflix | 30 juli

Na het succes van de serie Lockerbie: A Search for Truth, die te zien is op SkyShowtime, heeft de BBC een eigen miniserie gewijd aan dezelfde bomaanslag. Op 21 december 1988 stort Pan Am-vlucht 103 van Frankfurt naar New York na een explosie in het bagageruim neer in het Schotse plaatsje Lockerbie. Al snel werd duidelijk dat de explosie veroorzaakt was door een bom. The Bombing of Pan Am 103 volgt de Britse en Amerikaanse overheden terwijl zij proberen te achterhalen wie er achter de aanslag zit.

Batman: Caped Crusader (seizoen 2) | Amazon Prime Video | 31 juli

De animatieserie Batman: Caped Crusader leunt qua stijl richting film noir en plaatst Batman in het Gotham City van de jaren veertig. De serie volgt Bruce Wayne redelijk aan het begin van zijn carrière als cape-dragende vigilante. Vechtend tegen misdaad en de corrupte politie neemt hij het op tegen bekende gezichten als Catwoman en Clayface. In het tweede seizoen duikt de Riddler op als de belangrijkste doorn in het oog van Batman en zijn bondgenoten.

Chicago P.D. (seizoen 1-10) | Netflix | 1 augustus