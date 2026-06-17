Acteurs Tom Holland en Zendaya zijn momenteel in Nederland als onderdeel van de Spider-Man: Brand New Day-toer. De twee zijn aanwezig tijdens een 'global fan event' in Amsterdam dat eindigt in een 'verrassing' rondom de nieuwe film.

Ondergetekende was samen met onze Dunke aanwezig bij de aankomst van Holland en Zendaya te Amsterdam. De acteurs, die gisteren bekendmaakten te zijn getrouwd, zijn in Nederland voor een fan-evenement dat eindigt met een grote 'finale'. Vermoed wordt dat er minstens een nieuwe trailer voor de film wordt getoond, volgens de organisatie rond 22:15 uur Nederlandse tijd.

Spider-Man: Brand New Day verschijnt draait vanaf 30 juli in de bioscopen en speelt zich na een aantal grootschaligere optredens vooral af in New York. In de film is de hele wereld vergeten dat Peter Parker Spider-Man is, met alle gevolgen van dien. Ook duiken een aantal andere New Yorkse helden en schurken van het Marvel Cinematic Universe op in de film, maar in hoeverre die te maken hebben met het aankomende Avengers Doomsday is nog onduidelijk.

Spider-Man World Tour

Ter promotie van de film reizen de hoofdrolspelers dus rond over de wereld. Met de zogenaamde Spidey Tracker, in het leven geroepen door Samsung, kunnen fans volgen waar het duo opduikt.

Bekijk hieronder onze beelden van het bezoek van Tom Holland en Zendaya:

Foto: D. v. B | ID

Foto: D. v. B | ID

Foto: D. v. B | ID

Foto: D. v. B | ID