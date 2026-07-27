Er zijn afgelopen weekend trailers uitgekomen van twee langverwachte series: Blade Runner 2099 en Neuromancer.

Afgelopen weekend werd San Diego Comic Con gehouden, en daar waren genoeg interessante dingen te zien, zoals in dit en dit artikel te lezen valt. Daarbij kregen ook fans van cyberpunksettings lekkere hapjes voorgeschoteld: namelijk trailers van de aankomende series Blade Runner 2099 en Neuromancer.

Blade Runner 2099

Om met Blade Runner 2099 te beginnen: die serie volgt de twee eerdere films - Blade Runner en Blade Runner 2049 - op. De eerste teaser trailer werd afgelopen weekend getoond en daarbij werd ook een releasedatum bekendgemaakt: op 25 november worden alle acht de afleveringen van de miniserie op Amazon Prime Video geplaatst.

Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon, Everything Everywhere All At Once) en Hunter Schafer (Euphoria, The Hunger Games) spelen de hoofdrollen in deze serie die zich na de films afspeelt. Yeoh speelt de rol van Olwen, een replicant die moeite heeft met de komst van het einde van haar levensduur. Schafer speelt Cora, een mens die opgejaagd wordt door Blade Runners. Zoals uit de trailer blijkt zal het tweetal samenwerken in een poging te overleven in de oorlog tussen mensen en replicants.

Blade Runner 2099 werd voornamelijk in Praag en Barcelona geschoten, en de showrunner is Silka Luisa, bekend van Shining Girls. Ze heeft de acht afleveringen geschoten als een op zichzelf staand verhaal, dus het verhaal komt ook ten einde in de laatste aflevering.

De eerste Blade Runner-film kwam in 1982 uit en was gebaseerd op het verhaal van Philip K. Dick. Al snel kwamen er meer boeken en games gebaseerd op dit universum uit, en in 2017 leverde Denis Villeneuve (de Dune-trilogie) het geprezen Blade Runner 2049 af.

Neuromancer

Alsof een nieuw Blade Runner-verhaal nog niet genoeg is voor cyberpunkfans, kunnen zij zich ook opomaken voor een serie genaamd Neuromancer, gebaseerd op het in 1984 verhaal van William Gibson. De serie begint op 22 januari 2027 op Apple TV en zal dan wekelijks een nieuwe aflevering krijgen. Het eerste seizoen bevat tien afleveringen.

De show volgt een superhacker genaamd Case, die in een web van digitale spionage en gevaarlijke misdaad terechtkomt met zijn partner en huurmoordenaar Molly. De hoofdrollen zijn bestemd voor Callum Turner (Masters of the Air) en Briana Middleton (The Inheritance), maar ook Mark Strong, Peter Sarsgaard en Joseph Lee hebben rollen. De serie wordt ontwikkeld door Graham Roland (Dark Winds) en JD Dillard (The Twilight Zone).