Het is maandag en dat betekent dat er weer een gloednieuwe portie streamtips voor je klaarstaat! We hebben het kaf van het koren gescheiden en de beste tips van het nieuwe aanbod van de streamingdiensten voor je op een rij gezet.

My Grandfather Charles Manson | Disney+ | 22 juli

Documentairemaakster Sophia Maddox duikt in haar familiegeschiedenis en ontdekt de ware identiteit van haar opa. Hij blijkt namelijk de beruchte crimineel en sekteleider Charles Manson te zijn, die zijn volgelingen in de jaren zestig van de vorige eeuw aanzette tot de gruwelijke moord van onder anderen Sharon Tate. Sophia’s macabere ontdekking voert haar naar de duistere wereld van voormalige Manson-familieleden en onbetrouwbare getuigen, terwijl ze de waarheid over haar opa probeert te achterhalen. Ze krijgt toegang tot nooit eerder vrijgegeven documenten en exclusieve audio-opnamen die een verontrustend nieuw licht werpen op Manson.

Michael | Amazon Prime Video | 22 juli

Hij was al een tijdje te huur, maar vanaf deze woensdag is de biopic Michael ook met een Prime-abonnement te streamen. Jaafar Jackson kruipt in deze film in de huid van zijn wereldberoemde oom. De film volgt het leven en de carrière van Michael Jackson van zijn start in 1966 als deel van The Jackson 5 tot aan zijn eerste solotournee, de Bad World Tour, in 1988. Het verhaal blijft redelijk aan de oppervlakte en mist wat diepgang, maar is wel een mooi geschoten en goed geacteerd eerbetoon aan de King of Pop.

Stuart Fails to Save the Universe (seizoen 1) | HBO Max | 23 juli

De scifi-comedy Stuart Fails to Save the Universe is een spin-off van The Big Bang Theory en volgt Stuart Bloom (Kevin Sussman), de eigenaar van de stripboekenwinkel uit die serie. Hij maakt per ongeluk een wetenschappelijk apparaat kapot en veroorzaakt een ramp die het multiversum op zijn kop zet en alternatieve realiteiten creëert. Stuart blijkt de enige die de realiteit kan herstellen. Verschillende bekende gezichten uit The Big Bang Theory keren terug, waaronder geoloog Bert (Brian Posehn), kwantumfysicus Kripke (John Ross Bowie) en Stuarts vriendin Denise (Lauren Lapkus).

Mortal Kombat 2 | HBO Max | 24 juli

De tweede Mortal Kombat-film, gebaseerd op de gelijknamige gamefranchise, is vanaf deze vrijdag te streamen op HBO Max. De film volgt vechtsportacteur Johnny Cage (Karl Urban). Hij wordt door de dondergod Raiden (Tadanobu Asano) en Sonya Blade (Jessica McNamee) geronseld om deel te nemen aan een interdimensionaal toernooi tegen de krijgers van Outworld. De strijders van Earthrealm bundelen hun krachten om de tirannieke keizer Shao Kahn (Martyn Ford) te stoppen, met de hulp van de prinses Kitana (Adeline Rudolph). Tijn gaf Mortal Kombat 2 een 7,4 in zijn review en noemde de film “vooral een vermakelijke knokpartij”.

Star Trek: Strange New Worlds (seizoen 4) | SkyShowtime | 24 juli

Het vierde seizoen van Strange New Worlds is vanaf deze vrijdag te zien op SkyShowtime. Dit is de elfde Star Trek-serie en hij speelt zich af in de 23e eeuw, vlak voor de gebeurtenissen van de oorspronkelijke Star Wars-serie uit de jaren zestig. Strange New Worlds volgt Kapitein Christopher Pike (Anson Mount) en de crew van de Starship Enterprise terwijl ze onbekende werelden verkennen en zoeken naar nieuw leven en nieuwe beschavingen.

72 Hours | Netflix | 24 juli