De eerste volledige trailer van de nieuwe Resident Evil-film waar fans al een tijdlang op wachten is eindelijk uitgebracht.

Afgelopen april kwam er al een teaser trailer uit, maar het gaat hier om een trailer van volledige lengte. In de trailer zien we hoe een personage genaamd Bryan een medische levering doet in een ziekenhuis, waar hij wordt gevraagd om nog een levering te doen in Raccoon City. Die klus loopt al snel volledig uit de hand.

Resident Evil is natuurlijk een langlopende horrorgamereeks van Capcom, waarin spelers het met verschillende personages opnemen tegen zombies en andere monsters. De games wisselen actie en horror regelmatig af. Het negende deel, Resident Evil Requiem, verscheen eerder dit jaar.

Er zijn al vaker verfilmingen van Resident Evil verschenen, voornamelijk als onderdeel van een filmreeks gemaakt door Paul W.S. Anderson. Deze nieuwe film staat daar volledig los van, en wordt geregisseerd door Zach Cregger, die vorig jaar met 'Weapons' nog een grote horrorhit te pakken had.