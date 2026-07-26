De Hall H-panel van Marvel Studios heeft plaatsgevonden op San Diego Comic Con, waarin de studio een Ghost Rider-film met Ryan Gosling in de hoofdrol heeft aangekondigd, een releasedatum en nieuwe hoofdrolspeler voor Black Panther 3 is bekendgemaakt, samen met wat informatie rondom aankomende releases.

De Ghost Rider-film moet in 2028 verschijnen - een precieze datum is nog niet bekend - en wordt geregisseerd door Shawn Levy, die tegenwoordig vooral bekend staat om de regie van Deadpool and Wolverine, Free Guy en een aantal Stranger Things-aflevering.

Hij en Ryan Gosling hebben recent al samengewerkt voor het aankomende Star Wars: Starfighter, dus schijnbaar is die samenwerking bevallen. Overigens heeft de schrijver van Ghost Rider - Jonathan Tropper - ook het script van Star Wars: Starfighter geschreven. Details rondom het verhaal zijn nog niet bekendgemaakt, maar check ons grote Marvel-overzicht om op de hoogte te blijven.

Ghost Rider is een rol die verschillene personages in de Marvel-geschiedenis op zich nemen. Verwacht is dat Ryan Gosling de Johnny Blaze-versie gaat spelen. Hij maakte een deal met de duivel om zijn stiefvader van de dood te redden, maar transformeert daardoor in de Ghost Rider wanneer hij zich rondom kwaadaardige figuren bevindt. En hij rijdt op een magische motor. Andere versies van het personages krijgen krachten doordat zij in contact komen met een Spirit of Vengeance - entiteiten die de wereld beschermen van bovennatuurlijke dreigingen. Nicholas Cage speelde Johnny Blaze in de Ghost Rider-film van 2007 en diens vervolg in 2011.

David Johnson is de nieuwe Black Panther

Op 15 december 2028 komt Black Panther 3 uit in de bioscoop, nogmaals geregisseerd door Ryan Coogler (Creed, Sinners). Daarvoor is een nieuwe Black Panther - ook wel bekend als T’Challa - gecast in acteur David Johnson. Hij staat voornamelijk bekend om rollen in The Long Walk en Alien: Romulus, maar tipje van de zaak: in Wasteman is hij ook ontzettend goed.

De reden voor deze casting blijft echter triest. Op 28 augustus 2020 overleed Chadwick Boseman, de acteur die T’Challa vertolkte in de eerste Black Panther-film en overige MCU-projecten. Het vervolg op die Black Panther-film - Wakanda Forever - werd zonder hem gemaakt, en draaide grotendeels om het verlies van T’Challa en hoe zijn naasten daarmee omgaan. T'Challa was immers de koning van het fictionele land Wakanda, en als Black Panther was zijn voornaamste taak om het land veilig te houden.

Nieuws over Spider-Man: Brand New Day en Avengers: Doomsday

Dit jaar wordt het Marvel Cinematic Universe nog aangevuld met twee films: Spider-Man: Brand New Day en Avengers: Doomsday. Eerstgenoemde komt aankomende week al uit, en op San Diego Comic Con werd een exclusieve clip uit de film getoond, waarin Spider-man en de Punisher het opnemen tegen de Hulk.

Daarbij namen ook de acteurs en regisseurs van Avengers: Doomsday plaats op het podium om over de film te vertellen, na de trailer die vorige week uit is gebracht. Zij onthulden wat details rondom de film, zoals dat Pedro Pascals Reed Richards - Mister Fantastic van de Fantastic Four - en Robert Downey Jr.’s Doctor Doom een verleden hebben, en er werd een exclusieve clip getoond waarin te zien is dat Doom de op mutanten jagende Sentinels activeert voor een gevecht. Op social media is een nieuwe poster gedeeld, die hieronder te zien is.