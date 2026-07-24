Insomniac Games en Sony hebben een nieuwe trailer uitgebracht van de aankomende game Marvel's Wolverine. Deze verhalende trailer toont naast hoofdpersonage Logan ook regelmatig Jean Grey, oftewel Phoenix.

Andere personages die in de trailer zijn te zien, zijn onder andere Sabretoooth, Deathstrike en Omega Red.

Zoals de trailerbeschrijving meldt: "Nieuwe bondgenoten en formidabele tegenstanders duiken op in een gevecht voor het voortbestaan van mutanten. Als Wolverine werk je samen met Jean Grey om de zwaksten te beschermen. Vecht samen met Team X om de dodelijkste slechteriken te confronteren, waaronder Bolivar Trask, Omega Red en Deathstrike, en maak een vuist tegen onderdrukkende strijdkrachten als The Reavers en The Hand."

Wolverine komt in september uit

Marvel's Wolverine laat spelers in de huid kruipen van Logan, die in de verschillende films de laatste jaren wordt gespeeld door Hugh Jackman. In deze game kruipt Liam McIntyre (Spartacus) in de rol.

Logan gaat in dit spel gebukt onder geheugenverlies, terwijl hij steeds meer van zijn verleden opgraaft. Je bezoekt diverse gebieden, waaronder Japan, de stad Madripoor en de Canadese wildernis. De game is vanaf 15 september speelbaar op PlayStation 5.

Bepaal zelf hoe gewelddadig het spel is

Spelers van Wolverine krijgen een optie om het geweld te temperen. "Omdat we wisten dat het geweld een belangrijk onderdeel van de game zou worden, hebben we ook een optie in de toegankelijkheidsopties toegevoegd om de 'gore' uit te zetten", zo meldde de regisseur van de game.