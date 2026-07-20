Marvel Studios heeft de eerste trailer van de aankomende superheldenfilm Avengers: Doomsday uitgebracht, waarin verschillende helden en de terugkeer van Robert Downey Jr. in het filmuniversum te zien is.

De trailer toont de terugkeer van verschillende helden in het Marvel-universum, waaronder Thor, Steve Rogers, Loki, Shang-Chi, de Fantastic Four en de X-Men, waarvoor acteurs uit de eerste live-action verfilmingen - waaronder James Marsden, Patrick Stewart en Ian McKellen terugkeren. Ook is Doctor Doom voor het eerst te zien, in deze trailer in gevecht met Thor.

De film komt op 16 december van dit jaar uit in de Nederlandse bioscopen, op dezelfde dag als Denis Villeneuve’s Dune: Part 3. Overigens wordt in september de vorige Avengers-film, Avengers: Endgame, opnieuw uitgebracht in de bioscopen. Volgens geruchten worden daar nieuwe beelden in verwerkt die de film beter aan laten sluiten bij Avengers: Doomsday.

Wie is Doctor Doom?

Het meest opvallende aan Avengers: Doomsday is dat acteur Robert Downey Jr. terugkeert om een rol te spelen in het zogenaamde Marvel Cinematic Universe. In de vorige saga aan films speelde hij Tony Stark, ook wel de superheld Iron Man, maar in Doomsday keert hij na een afwezigheid van zeven jaar terug als de superschurk Doctor Doom.

In het bronmateriaal - lees: de stripboeken - is Doctor Doom, echte naam Victor von Doom, de dictator die het land Latveria onder zijn duim houdt. Hij draagt net als Iron Man een metalen pantser dat hem beschermt, en tevens zijn verminkte lichaam verhult voor anderen. Doom staat voornamelijk bekend als de aartsvijand van de Reed Richards en de Fantastic Four.

Het is daarom opvallend dat Doctor Dooms verhaal en introductie in het MCU schijnbaar verbonden wordt met het verhaal van Tony Stark.

© Marvel Comics

Helden uit eerdere Marvel-films keren terug

Niet alleen helden uit het MCU keren terug voor deze film. Zoals eerder benoemd zijn ook de X-Men, gespeeld door dezelfde acteurs die hen in de X-Men-film van 2000 vertolkten, aanwezig. Ian McKellen speelt Magneto weer, Patrick Stewart is Charles Xavier, James Marsden speelt Cyclops en Rebecca Romijn speelt Mystique.