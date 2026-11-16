Het is bijna niet te geloven, maar toch echt waar: deze week komt na dertien jaar wachten Grand Theft Auto 6 eindelijk uit. Het is vrijwel zeker de grootste gamerelease aller tijden, en in dit artikel stomen wij je nog één laatste keer helemaal klaar voor dit legendarische moment.

In het kort

We kunnen zelfs voor de release al in bizar veel detail treden rondom GTA 6, en gaan dat hieronder dan ook zeker doen. Maar voor het overzicht zetten we eerst even de belangrijkste punten rondom het spel op een rij,

Releasedatum: 19 november

19 november Tijdstip: GTA 6 is vanaf 00:00 uur, in de nacht van 18 op 19 november, te spelen

GTA 6 is vanaf 00:00 uur, in de nacht van 18 op 19 november, te spelen Releaseplatforms: PlayStation 5 en Xbox Series-consoles

PlayStation 5 en Xbox Series-consoles Prijs: 79,99 euro voor de Standard Edition, de Ultimate Edition kost 99,99 euro

79,99 euro voor de Standard Edition, de Ultimate Edition kost 99,99 euro Pre-load: De game is nu alvast te installeren voor mensen die een pre-order hebben geplaatst

De game is nu alvast te installeren voor mensen die een pre-order hebben geplaatst Speelduur: Volgens de meest recente geruchten duurt GTA 6 zo’n 50 uur als je je puur op het verhaal richt, maar kan die speeltijd bijna verdubbelen als je meer je tijd neemt

Volgens de meest recente geruchten duurt GTA 6 zo’n 50 uur als je je puur op het verhaal richt, maar kan die speeltijd bijna verdubbelen als je meer je tijd neemt Opslag: GTA 6 neemt op lancering rond de 210GB aan opslagruimte in beslag - eventuele patches en prerelease updates niet meegerekend

GTA 6 neemt op lancering rond de 210GB aan opslagruimte in beslag - eventuele patches en prerelease updates niet meegerekend Multiplayer-modus: GTA 6 lanceert met alleen de verhalende singleplayermodus. Een online-multiplayer-modus komt waarschijnlijk op een later moment in 2027

GTA 6 lanceert met alleen de verhalende singleplayermodus. Een online-multiplayer-modus komt waarschijnlijk op in 2027 Leeftijdsclassificatie: GTA 6 is volgens de Europese PEGI-klassificatie geschikt voor spelers van achttien jaar en ouder

We hebben ook nog een algemeen overzicht van GTA 6 waarin meer aspecten van de ontwikkeling worden meegenomen, en een FAQ-verzameling waarin algemene vragen van het spel beantwoord worden.

Release, prijs en early access(?)

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Je kunt in de nacht van 18 op 19 november om stipt 00:00 uur spelen. Wie het spel vooraf gereserveerd heeft kan deze nu ook alvast installeren . Om te pre-loaden heb je momenteel 210GB aan vrije opslagruimte nodig, maar dit kan nog stijgen met eventuele updates rondom de release.

De release van een pc-versie is nog niet bevestigd, maar de meeste spellen van ontwikkelaar Rockstar Games komen uiteindelijk ook na verloop van tijd op dat platform. Een datum daarvoor is daarentegen nog niet bekend.

Eerder spelen?

We wachten al zo’n dertien jaar op GTA 6, dus een paar extra uurtjes wachten is waarschijnlijk niet de grootste ramp op aarde. Maar goed, we snappen ook goed dat je eigenlijk gewoon zo snel mogelijk wil spelen. Er is met de game niet bepaald sprake van een early access-periode - geen drie dagen vroege toegang als je meer betaalt, bijvoorbeeld.

Maar door te spelen met de tijdzones is het mogelijk dat je iets eerder met de game aan de slag kunt. GTA 6 wordt namelijk in iedere tijdzones klokslag middernacht beschikbaar, wat bijvoorbeeld inhoudt dat spelers in Nieuw-Zeeland twaalf uur eerder toegang krijgen dan wij Nederlanders. Je tijdzone is in de instellingen van je account op Xbox-consoles makkelijk aan te passen, maar op PlayStation 5 is het een wat omslachtiger proces. We hebben hier uiteengezet hoe dat mogelijk in zijn werk gaat.

GTA 6 kopen

Of je ‘m nu eerder speelt of vanaf de Nederlandse release: het is wel handig om GTA 6 daadwerkelijk te hebben gekocht. Dat kan via de PlayStation Store en Xbox Store , of je kunt een doosje bestellen waarin een downloadcode van de game geprint is - en je krijgt er een poster van de boxart bij.

Zowel de digitale versie als het doosje kost 79,99 euro. De Ultimate Edition is alleen digitaal beschikbaar, met een prijskaartje van 99,99 euro. Als je een code-in-a-box besteld hebt, kun je na het invoeren van de code nog altijd de Ultimate Edition aanschaffen voor 19,99 euro.

De game wordt niet op schijfjes geprint, een controversiële keuze waar onze Michel rondom de aankondiging zijn gedachten over heeft geuit. Het lijkt in ieder geval zeer onwaarschijnlijk dat de game uiteindelijk toch nog op schijfjes wordt geprint. Hieronder kun je desalniettemin de fysieke editie bestellen voor de respectievelijke consoles.

Koop GTA 6 voor PS5

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Koop GTA 6 voor Xbox Series-consoles

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Pre-orderbonus: Vintage Vice City Pack

Het Vintage Vice City Pack is een pre-orderbonus in jaren 80-thema: de tweekleurige '55 Vapid Stanier plus eigen garage bij Ocean Beach, twee luxe Vice City-outfits met kapsels voor Jason en Lucia, en een tropisch wapenpatroon (knipoog naar Tommy Vercetti's palmbomenoverhemd). Je krijgt het pack gratis bij elke digitale aankoop vóór 20 november 2026 en bij fysieke pre-orders zolang de voorraad strekt.

Verschil tussen de Standard en Ultimate Edition

Er komen dus twee edities van GTA 6 uit. De Standard Edition is ‘gewoon’ de game, en de Ultimate Edition biedt een aantal extras - voornamelijk in de vorm van cosmetische items. Na bepaalde momenten in het verhaal worden er speciale items beschikbaar gemaakt die Jason en Lucia dan kunnen aanschaffen in de verschillende winkels van het spel. Ook biedt de Ultimate-versie toegang tot een aantal exclusieve winkels in Vice City en omstreken, die alleen te betreden zijn als je de duurste versie van het spel hebt aangeschaft.

Een aantal van de cosmetics die met de Ultimate Edition vrij te spelen zijn, hebben we in dit artikel op een rij gezet.

Hoe zit het met GTA 6 Online?

Een grote vraagteken staat bij de inclusie van een online-modus van GTA 6. GTA Online, de modus die vlak na de release aan GTA 5 werd toegevoegd, is al jarenlang een gigantische bron van inkomsten voor Rockstar Games. Eerder dit jaar bleek zelfs dat de modus gemiddeld zo’n miljoen dollar per week in het laatje brengt voor het bedrijf. Met zo’n populaire modus is dus maar de vraag: wanneer komt de opvolger?

Rockstar heeft hier officieel nog weinig over losgelaten, maar in ieder geval bekend is dat GTA 6 lanceert als een singleplayer-ervaring. Er is sprake van dat Online in 2027 gaat verschijnen , al heeft de CEO van Take-Two - het moederbedrijf waar Rockstar Games onder valt - Strauss Zelnick eerder ook aangegeven het huidige GTA Online zo lang mogelijk door te laten gaan. Zolang daar nog actieve spelers zitten, wordt daar rekening mee gehouden . Wel is eerder dit jaar de laatste grote Heist toegevoegd aan GTA Online, wat de indruk wekt dat de ondersteuning langzaamaan afgebouwd wordt.

© Rockstar Games

Het verhaal en de personages

Op release staat het verhaal van GTA 6 dus in de schijnwerpers, en laat dat ook juist het ding zijn waar in de marketing het minste écht over duidelijk is geworden. In ieder geval te stellen is dat je speelt als Jason en Lucia, een (potentieel) koppel dat samen een leven van misdaad aangaan, met de hoop zo een luxe leventje voor zichzelf op te bouwen in Vice City en de bredere staat Leonida - een fictief gebied dat gebaseerd is op Miami.

Jason is een ex-militair die nu een redelijk rustig leventje leidt als een van de handlangers van Brian Heder - een succesvolle misdaadbaas in Vice City. Lucia zit aanvankelijk in de gevangenis, maar nadat ze vrijkomt beginnen zij en Jason aan het opbouwen van een nieuwe, ambitieuze life of crime. De vraag blijft vooral of de doelen van deze twee personages ook continu hetzelfde blijven, of dat er na verloop van tijd wrijving ontstaat. Er zijn een aantal specifieke verhaalmomenten getoond in de promotie van het spel, die we in dit artikel uitgebreid behandelen.

Je speelt alleen als Lucia en Jason, maar uiteraard passeren nog veel meer personages de revue. Een lijstje van alle belangrijke personages die tot nu toe onthuld zijn, vindt je hier . Er lijken in ieder geval een aantal bekende namen betrokken te zijn bij het vertolken van deze personen: King of the Hill-stemacteur Stephen Root liet eerder dit jaar al vallen dat hij de eerder genoemde Brian speelt , en de stemacteur van Sabretooth uit Marvel’s Wolverine lijkt ook een rol te hebben in het spel.

Fans denken al lang en breed bevestigd te hebben wie in de huid van Jason en Lucia zijn gekropen, al is hier nog geen officieel woord over gerept. We hebben in ieder geval een overzicht gemaakt met de namen die rondom GTA 6 rondvliegen.

Hoe lang kun je spelen?

Een verhalende game komt uiteindelijk tot een einde, en volgens insider Tom Henderson kun je het hoofdverhaal van de game na zo’n vijftig uur wel uitgewoond hebben . Er vanuit gaande dat je verder niet veel van de spelwereld ontdekt, en optionele activiteiten uitvoert. Wie alle trofeeën en achievements van het spel vrij wil spelen kan volgens Henderson makkelijk zo’n 200 uur in Leonida spenderen.

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GTA 6-gameplay

Dan natuurlijk de vraag van waar je daadwerkelijk continu mee bezig bent in GTA 6. Er zijn in de afgelopen maanden veel voorproefjes uitgebracht, en de trailers geven veel indicaties van de verschillende gameplayopties die Rockstar heeft uitgewerkt. De grootste dump aan informatie kwam echter rondom de Extended Look die een paar uur exclusief op Netflix te bekijken was. Daarin werden onder andere activiteiten als parachutespringen, waterskiën en motorcross getoond, maar ook missies die je uitvoert waarbij vuurgevechten aan bod komen.

Dat werkt sowieso iets anders dan je wellicht van GTA gewend bent. Waar je voorheen continu ieder mogelijk wapen op zak kon hebben, levert rondlopen over straat met een groot geweer in je handen nu ook reacties van de rondlopende npc’s op. Oh, en die npc’s? Die zijn praktisch allemaal met de hand vormgegeven, door een studio in Los Angeles die jarenlang puur heeft gewerkt aan de mensen die je op straat tegen gaat komen.

Puur natuur

Rockstar Games heeft ook voortgeborduurd op de natuursystemen die eerder indruk wisten te maken in Red Dead Redemption 2. Er zijn dynamische weersystemen die bijvoorbeeld tornado’s door Vice City laten razen, en als je in de verte een regenwolk ziet en later in dat gebied aankomt, is het merkbaar dat de omgeving daar nog nattig is. Ook de dieren spelen een rol: ze maken de meer natuurlijke gebieden in Leonida levendig, en wie zijn jachtinstinct de vrije loop wil laten gaan heeft daar ook de mogelijkheid toe.

Invloed op personages

Je activiteiten - of gebrek daaraan - kunnen ook effect hebben op Jason en Lucia zelf. Zo kun je in (outdoor) sportscholen een workout doen, die je personage fit houdt. Doe je dit niet, maar ga je wel iedere dag hamburgers eten? Dan valt dit te zien in de physique van de personages. Andere activiteiten hebben ook invloed op je statistieken. Door goed te slapen behoudt je bijvoorbeeld een goede hoeveelheid stamina, al kun je ook alcohol en drugs consumeren die de ene statistiek verlagen, en de andere een boost geeft.

De kern van GTA 6 zit ‘m echter in de relatie tussen Jason en Lucia, en die is op te bouwen door daadwerkelijk met elkaar de deur uit te gaan. De twee kunnen samen op pad gaan om bijvoorbeeld kleren te kopen, uit eten te gaan, of natuurlijk winkels te beroven en auto’s te stelen. Het blijft immers Grand Theft Auto. Zelfs als het duo niet fysiek bij elkaar is, kunnen ze contact houden via berichten en belgesprekken. Deze bindingsmomenten vermijden heeft daarentegen ook invloed op de relatie, wat weer gevolgen kan hebben op bepaalde verhaalmomenten.

Waarom we hyped zijn voor GTA 6: de details

We zijn dus al jarenlang bezig met de release van Grand Theft Auto 6, verzamelen iedere snipper aan informatie en dromen over de avonturen die we kunnen beleven. Maar waarom leeft de game zo rent-free in onze hoofden - tot op het punt dat men vrij neemt om de game in alle rust te kunnen spelen? Nou, dat heeft alles te maken met het oog voor detail van de ontwikkelaars bij Rockstar Games.

De studio staat bekend om het perfectionisme, wat weer leidt tot werelden waar overal wel een nieuw verhaal lijkt te schuilen. Ter illustratie: recent is bekend gemaakt dat er een geheel unieke animatieserie is geproduceerd, die op één van de vele in-game televisiezenders te bekijken is.

Ook speelt muziek een grote rol in het spel, en zijn daar veel grote namen aan verbonden. Grote artiesten uit de echte wereld, waaronder Bad Bunny, Lana Del Rey, PinkPantheress, Travis Scott en Keith Richards zijn te horen in het spel - zij het hun nummers op de radio, of als de DJ’s/hosts die deze nummers introduceren op de verschillende radiozenders. Alle artiesten waarvan tot nu toe bekend is dat die betrokken zijn, staan in dit overzicht op een rij.

Rockstar heeft met alle oog voor detail veel indruk gemaakt met diens vorige game - Red Dead Redemption 2 - en trekt dit alleen maar verder door met GTA 6. We hebben hier op ID ook een aantal keren geschreven over ons enthousiasme voor de game.

Het voelde op de avond van 27 augustus even alsof de hele (game)wereld hetzelfde deed. Telefoon in de hand, tablet op schoot of televisie aan: wie ook maar een beetje geïnteresseerd is in Grand Theft Auto 6, wilde zien wat Rockstar na al die jaren in petto had. Ik zat er zelf natuurlijk ook klaar voor. Met torenhoge verwachtingen, want we hebben inmiddels dertien jaar de tijd gehad om te fantaseren over hoe de opvolger van GTA 5 eruit zou moeten zien.

Het laatste stuk van de demo toont een aantal shots van Vice City, Lucia en Jason, met het personage Cal Hampton die hen vertelt te genieten van dit moment. De vrijheid die ze hebben, en de eindeloze mogelijkheden van het leven dat ze leiden. Onder begeleiding van het nummer ‘Inner Light’, van Elderbrook en Bob Moses, klikte de vorige 25 minuten van de Extended Look ineens: GTA 6 is een moderne western.