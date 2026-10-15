Een nieuwe trailer werd al een tijdje verwacht, gezien de vorige daadwerkelijke trailer op 6 mei van vorig jaar verscheen. Deze nieuwe beelden tonen meer van Jason en Lucia’s escapades in Vice City en de staat Leonida, een fictieve versie van Miami en omstreken. Het is enigszins opvallend dat de launchtrailer nu al uit is gebracht, een maand voordat GTA 6 staat te verschijnen - op 19 november. De beelden van deze trailer zijn overigens opgenomen op een standaard PlayStation 5.

De muziek die gedurende de beelden speelt is het originele nummer ‘Flower in a Hurricane’ van het artiestenduo genaamd Justice, in samenwerking met grote namen uit de muziekwereld: namelijk Tame Impala, SZA, en King Gizzard and The Lizard Wizard. Van Justice is tevens bekendgemaakt dat zij de productie van de originele GTA 6-soundtrack verzorgen.

Dit nummer is ook onderdeel van het eerder onthulde album met muziek die speciaal voor de game gemaakt is, en ook tijdens het rondlopen en rijden in de spelwereld te beluisteren is. Meer over de muziek van GTA 6 en de artiesten daarachter lees je hier.

Het verleden van Jason?

De trailer toont meer van het indrukwekkend ogende spel en de wereld waar hoofdpersonages Jason en Lucia zich in begeven. Vooral opvallend is dat de trailer schijnbaar het één en ander laat zien van Jasons tijd in het leger. Het was al bekend dat hij onderdeel van het Amerikaanse leger is geweest, maar in de eerste helft zien we hem daadwerkelijk in militaire uitrusting.

Mogelijk zijn dit dus flashbacks naar Jasons verleden, of hij keert terug naar de organisatie. Dat laatste kan problemen opleveren: in het begin van de trailer zegt Jason dat hij in het leger niet geheel op zijn plek was. De trailer begint daarbij met de protagonist die een belletje krijgt van Lucia, waarschijnlijk om haar uit de gevangenis op te halen - wat ook in eerder marketingmateriaal te zien is.

Beperking in de spelwereld?

Anderzijds opvallend is een shot van Lucia en Jason die onder de douche staan. Niet per se om de redenen waar je direct aan denkt daarentegen: een specifiek shot toont de benen van de personages, en toont direct dat Lucia een enkelband draagt. Eerdere promotiebeelden toonden deze ook al, maar niet in alle marketing kwam deze enkelband aan bod.

Er gaan al geruime tijd geruchten dat deze enkelband een verhaalgebonden manier is om de map, in ieder geval in het begin van de game, wat te beperken. Rockstar is er niet per se vies van bepaalde onderdelen van hun spelwerelden te blokkeren als onderdeel van het verhaal, iets vergelijkbaars deed het bedrijf met Red Dead Redemption 2. Of dit daadwerkelijk betekent dat bepaalde onderdelen van de wereld aanvankelijk ontoegankelijk zijn, is nog niet bekend.

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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Veelgestelde vragen

Wanneer komt GTA 6 uit in Nederland?

Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Die datum geldt ook voor Nederland, omdat Rockstar de game wereldwijd op dezelfde dag wil uitbrengen voor de aangekondigde consoleversies. Pre-orders zijn inmiddels geopend via officiële digitale winkels en geselecteerde retailers. Zoals bij elke grote release blijft het verstandig om kort voor lancering de winkelpagina te controleren op eventuele levertijden of preload-informatie.

Op welke platforms kun je GTA 6 spelen?

GTA 6 verschijnt bij release op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is op dit moment geen officiële launchversie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2 of pc aangekondigd. Wie de game direct op release wil spelen, heeft dus een huidige generatie PlayStation- of Xbox-console nodig. Een latere pc-versie is niet uitgesloten, maar Rockstar heeft daar nog geen datum voor genoemd.

Wat kost GTA 6 ongeveer bij release?

De Standard Edition van Grand Theft Auto VI staat in de Verenigde Staten op 79,99 dollar en Nederlandse winkels tonen prijzen rond 79,99 euro voor de basisversie. De uiteindelijke prijs kan per winkel, editie en platform verschillen. Let bij fysieke versies ook goed op de productomschrijving, omdat sommige winkels een downloadcode in een doos verkopen in plaats van een traditionele disc.

Is GTA 6 geschikt voor kinderen?

GTA 6 is bedoeld voor volwassen spelers. Op de Nederlandse Xbox Store staat Grand Theft Auto VI met PEGI 18 vermeld, wat betekent dat de game niet geschikt is voor minderjarigen. De serie draait traditioneel om misdaad, geweld, grove taal en volwassen thema’s. Ouders die twijfelen, kunnen beter wachten op volledige reviews en de uiteindelijke PEGI-informatie op de verpakking of storepagina controleren.

Moet je GTA 5 hebben gespeeld om GTA 6 te begrijpen?

Je hoeft GTA 5 niet te hebben gespeeld om GTA 6 te kunnen volgen. Grand Theft Auto VI wordt als afzonderlijke game gepresenteerd, met nieuwe hoofdpersonages, een nieuwe setting en een eigen verhaal rond Jason en Lucia. Kennis van eerdere delen helpt vooral om de humor, satire en openwereldopzet sneller te herkennen, maar is geen vereiste om in te stappen.