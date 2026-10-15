Een launchtrailer van het aankomende Grand Theft Auto 6 is gedeeld door ontwikkelaar Rockstar Games.

Een nieuwe trailer werd al een tijdje verwacht, gezien de vorige daadwerkelijke trailer op 6 mei van vorig jaar verscheen. Deze nieuwe beelden tonen meer van Jason en Lucia’s escapades in Vice City en de staat Leonida, een fictieve versie van Miami en omstreken. Het is enigszins opvallend dat de launchtrailer nu al uit is gebracht, een maand voordat GTA 6 staat te verschijnen - op 19 november. De beelden van deze trailer zijn overigens opgenomen op een standaard PlayStation 5.

De muziek die gedurende de beelden speelt is het originele nummer ‘Flower in a Hurricane’ van het artiestenduo genaamd Justice, in samenwerking met grote namen uit de muziekwereld: namelijk Tame Impala, SZA, en King Gizzard and The Lizard Wizard. Van Justice is tevens bekendgemaakt dat zij de productie van de originele GTA 6-soundtrack verzorgen.

Dit nummer is ook onderdeel van het eerder onthulde album met muziek die speciaal voor de game gemaakt is, en ook tijdens het rondlopen en rijden in de spelwereld te beluisteren is. Meer over de muziek van GTA 6 en de artiesten daarachter lees je hier.

Het verleden van Jason?

De trailer toont meer van het indrukwekkend ogende spel en de wereld waar hoofdpersonages Jason en Lucia zich in begeven. Vooral opvallend is dat de trailer schijnbaar het één en ander laat zien van Jasons tijd in het leger. Het was al bekend dat hij onderdeel van het Amerikaanse leger is geweest, maar in de eerste helft zien we hem daadwerkelijk in militaire uitrusting.

Mogelijk zijn dit dus flashbacks naar Jasons verleden, of hij keert terug naar de organisatie. Dat laatste kan problemen opleveren: in het begin van de trailer zegt Jason dat hij in het leger niet geheel op zijn plek was. De trailer begint daarbij met de protagonist die een belletje krijgt van Lucia, waarschijnlijk om haar uit de gevangenis op te halen - wat ook in eerder marketingmateriaal te zien is.

© Rockstar Games

Beperking in de spelwereld?

Anderzijds opvallend is een shot van Lucia en Jason die onder de douche staan. Niet per se om de redenen waar je direct aan denkt daarentegen: een specifiek shot toont de benen van de personages, en toont direct dat Lucia een enkelband draagt. Eerdere promotiebeelden toonden deze ook al, maar niet in alle marketing kwam deze enkelband aan bod.

Er gaan al geruime tijd geruchten dat deze enkelband een verhaalgebonden manier is om de map, in ieder geval in het begin van de game, wat te beperken. Rockstar is er niet per se vies van bepaalde onderdelen van hun spelwerelden te blokkeren als onderdeel van het verhaal, iets vergelijkbaars deed het bedrijf met Red Dead Redemption 2. Of dit daadwerkelijk betekent dat bepaalde onderdelen van de wereld aanvankelijk ontoegankelijk zijn, is nog niet bekend.

© Rockstar Games

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