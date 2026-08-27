Rockstar Games heeft 27 minuten aan gameplaybeelden van Grand Theft Auto 6 gedeeld. De beelden zijn gecaptured op een PlayStation 5 en tonen gevechten, het autorijden, tal van activiteiten, delen van het verhaal en meer. Dit zijn alle details.

De beelden beginnen met Jason en Lucia die samen een klus klaren voor Boobie Ike. Samen lopen ze een gebouw binnen om een pick-up te doen bij een drugslab, waarvan de aanvoerder de goederen niet mee wil geven. De politie valt op dat moment echter ook binnen, wat tot een schietpartij in het gebouw leidt waarin Jason en Lucia in verschillende appartementen terechtkomen. Hier wordt ook een politieagent genaamd Mendez geïntroduceerd, de leider van de invallende Task Force en schijnbaar een bekende van de twee protagonisten.

In de rest van de Extended Look worden meer verhalende scenario’s getoond, waaronder Jason en Lucia’s eerste ontmoeting met Raul Bautista: een vluchtige beroepscrimineel die hen op de proef stelt voor een positie in zijn crew. Noemenswaardig is dat Jason voor de ontmoeting tegen Lucia zegt om niets te vertellen over hun ‘problemen’. Waar daarmee precies naar gerefereerd wordt is niet direct duidelijk.

Wat daar wellicht mee verbonden is, is een scenario waarin de twee gepakt zijn, en ondervraagd worden door agenten. Opvallend is hier dat Lucia een pruik draagt, en dat de ondervraging verbroken wordt door gewapende mensen die het vuur openen. Een andere missie toont Jason en Lucia als bodyguards van een Megamundo-topman, die aanwezig is bij de opening van de eerste Amerikaanse locatie van dat bedrijf. Wat volgt is een soort Die Hard-achtig tafereel, waarin de twee speelbare personages een groep overvallers af moeten weren.

Dit zijn voornamelijk losse missies die Jason en Lucia in actie tonen, maar de beelden geven ook een iets beter idee van het diepere verhaal van de game. De twee gaan bijvoorbeeld naar een feestje van Brian Heder, die hen mogelijk van meer werk kan voorzien, maar in een privégesprek zegt Brian ook tegen Jason dat hij moet weten wanneer te stoppen met dit criminele leven.

De Extended Look eindigt met de stem van - waarschijnlijk - Cal Hampton, een goede vriend van Jason, terwijl er beelden te zien zijn van hem, Jason en Lucia die op een boot aan het relaxen zijn. Cal zegt tegen de twee dat ze moeten genieten van deze periode in hun leven, waarin ze zich praktisch op hun hoogtepunt begeven. Het heeft een zekere thematische gelijkenis met het verhaal van Red Dead Redemption 2, waarin vrijheid om te doen wat je wil en het zelf opbouwen van succes centraal stond voor de Van Der Linde Gang.

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Interactie met andere personages

Ook vergelijkbaar met Red Dead Redemption 2 is dat spelers beschikken spelers over uitgebreide interactiemogelijkheden met andere personages en zelfs dieren. Zo heeft Jason de optie om een hond te aaien of te bestuderen. Ook heeft hij later de optie om naar het personage Raymond te vragen, een sigaret te roken met het personage Brian en de hand vast te houden van Lucia. De relatie tussen beide personages is dan ook volledig optioneel. Eerder gaf Rockstar Games al aan de game realistischer dan Grand Theft Auto 5 te willen maken, maar ‘niet zo realistisch als Red Dead Redemption 2’.

Desondanks zijn veel andere systemen ook uitgebreid. Zo valt op dat spelers niet zomaar meer aan de politie ontsnappen. Zo zijn er weer zes sterren te ontvangen - waarbij het hoogste niveau vermoedelijk weer het leger oproept - en geven verschillende icoontjes aan waar de politie Jason en Lucia aan kan herkennen. Denk aan kleding en het voertuig - die laatste steekt Lucia simpelweg in brand om te ontkomen aan de wet, samen met bankovervaller Raul.

Tot slot is het mogelijk om auto’s te stelen op de ‘slim jim’-manier, oftewel: met een lange schroevendraaier. De andere, minder subtiele optie is ouderwets het raam kapotslaan.

Relatie tussen Jason en Lucia

GTA 6 kent ook een relatiemechaniek. Zo kunnen spelers hun relatiestatus door samen activiteiten te doen, zoals duiken of samen naar de sportschool. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld elkaars hand vast te houden en elkaar berichten sturen. Rockstar benadrukt dat de mechaniek optioneel is, maar dat het wel dingen toevoegt aan het verhaal.

Actie en wapens

Rockstar en Netflix tonen ook een flinke dosis actie in de nieuwe beelden. Opvalt dat hitmarkers nu rood zijn bij headshots en geel voor fatale schoten in andere delen van het lichaam. De beelden lijken ook te bevestigen dat Jason en Lucia iets minder wapens bij zich kunnen dragen. Kort toont de game namelijk Lucia’s wapenwiel met acht plekken voor wapens een gadgets: een molotov cocktail, pistool, verrekijker, vuisten en vier lege plekken.

Hints naar een opslagsysteem met auto’s, vergelijkbaar met de paarden in Red Dead Redemption 2, zijn er ook. Op een gegeven moment pakken Jason en Lucia namelijk beiden een wapen uit de kofferbak van een auto.

Andere details zijn de mogelijkheid om je pistool achter je rug te verstoppen, zoals bij een overval, en het herladen van een shotgun met één hand.

Ook is te zien dat in ieder geval Jason over een soort Deadeye-achtige vaardigheid beschikt, waarmee de tijd langzamer loopt en hij dus rustig zijn schoten kan voorbereiden. Zwakke plekken in het menselijk lichaam, zoals het brein, worden in deze bullet time ook uitgelicht.

Activiteiten in Vice City en omstreken

Er zijn ook veel locaties laten zien die je in GTA 6 gaat kunnen bezoeken, waaronder de Leonida Keys waar Jason woont en een basketbal gooit naast zijn huis. Daarbinnen kun je ook een drankje pakken uit de koelkast, en vervolgens op de bank ploffen om televisie te kijken. De advertenties die je daar kunt zien geven ook een indicatie van de klassieke GTA-satire, met een reclame die het heeft over dieren vermoorden voor een burger met achterlijk veel vlees.

‘Achterlijk veel’ geeft ook direct een indicatie van de hoeveelheid activiteiten die je in de wereld uit kunt voeren. In montages zien we onder andere dat je kunt kajakken, de wateren verkent op een jetski, in de natuur rond kunt scheuren op crossmotoren en driftracen in de binnenstad. Lucia doet aan parachutespringen, je kunt onder water duiken en je wapenvaardigheid testen op een schietbaan. Of je laat je vuisten wapperen tijdens worstelpartijen. Om daarvoor te trainen kun je ook benchen in een gym.

Uiteraard zijn er ook klassieke GTA-elementen aanwezig, zo laat Jason het groene flappen regenen in een stripclub, en is te zien dat wisselen tussen hem en Lucia op grotere afstanden visueel praktisch hetzelfde oogt als in Grand Theft Auto 5: de camera zoomt uit naar een vogelperspectief van de stad, verschuift naar de andere protagonist en pakt de draad in diens huidige activiteit op. En als we het dan toch over de camera hebben is de terugkeer van de killcam bij indrukwekkende moorden noemenswaardig.

Verder doe je locaties als casino’s en clubs aan, en kun je zowel tankstations als winkeltjes in de rest van de stad overvallen. Oh, en er is uiteraard een vliegveld. Mocht je nog een 747 willen commanderen.

De YouTuber TGG is uitgenodigd door Rockstar Games voor een preview van GTA 6, op basis waarvan hij vertelt dat de map van Grand Theft Auto 6 twee keer zo groot als die van GTA 5 is, en drie groter dan Red Dead Redemption 2. Vice City is tweemaal zo groot als Los Santos, en met de suburbs daarbij is het stedelijke gebied elf keer groter in GTA 6 ten opzichte van de vorige game. Deze cijfers werden gedeeld door Rob Nelson, de Head of Development van Rockstar Games.

Nelson gaf ook aan dat een playthrough van de game, waarin het hoofdverhaal gespeeld wordt met wat additionele activiteiten in de wereld, zo'n tachtig uur aan speeltijd in beslag neemt.

PlayStation 5-capture op 30 fps

Grafisch is Grand Theft Auto uiteraard ook een flinke stap vooruit. Modellen van npc’s zijn veel gevarieerder, hebben gedetailleerd huidpigment en realistische haarval. Het is nog onduidelijk of de game ook ray-tracing ondersteunt, maar ook de belichting en reflecties in water en andere oppervlakten zijn flink verbeterd. In die zin trekt Rockstar Games de lijn van Red Dead Redemption 2 door.

Opvallend genoeg zijn de beelden gecaptured op een PlayStation 5. Het is daarmee nog onduidelijk hoe de Xbox Series X- en S-versies er exact uitzien, en welk verschil de krachtigere PS5 Pro maakt. De Netflix-beelden zijn in ieder geval uitgezonden in 4K en 30 fps - vermoedelijk draait de game in ieder geval in die framerate.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Bekijk hier alles wat we weten over de game, waar je de game kunt kopen en onze FAQ.