De Grand Theft Auto-reeks is onlosmakelijk verbonden met muziek. Al toen Rockstar Games nog DMA Design heette had het toegang tot de grootste artiesten, maar weet het ook kleine artiesten tot wereldsterren te maken. In GTA 6 is dat niet anders, dus dit zijn tien nummers uit de game die ik tijdens het spelen in m’n Spotify-playlist zette.

Muziek wordt in Grand Theft Auto 6 net als voorgaande delen niet zomaar afgespeeld: het wordt gepresenteerd op verschillende radiostations, allemaal voorzien van DJ’s, reclames, nieuwsuitzendingen en praatprogramma’s. Medeoprichter Dan House noemde het ooit een uit de hand gelopen grap, maar het is één van de aspecten die de wereld van de games zo levendig maakt.

Bovendien heeft de ontwikkelaar een uitstekende smaak. Zelf van de grootste artiesten weet het deep cuts te vinden, en ook kleinere artiesten zijn meermaals groot geworden door hun aanwezigheid in de game. Zelf zette ik wederom een flink aantal nummers in m’n Spotify-playlist, waarvan hieronder slechts een kleine selectie.

Pusher – Justice, Gesaffelstein

Het Franse muziekduo Justice, bestaande uit Gaspard Augé en Xavier de Rosnay, maakte voor Rockstar Games hun eerste gamesoundtrack ooit. Hoewel het volledige album pas in december verschijnt, kunnen we de opzwepende technobanger, in samenwerking met de Franse techno-dj Gesaffelstein, in de game horen.

Yoppa Ratta – DDONGURIZO

Je hebt waarschijnlijk geen idee waar Yoppa Ratta over gaat, maar het feit dat de titel ‘dronken worden’ betekent geeft je een aardige hint. Het Japanse Duo DDONGURIZO staat er bekend om alles zelf te produceren en uit te brengen, en Yoppa Ratta is een heerlijk voorbeeld van hun genre-overstijgende hip-hop.

Dancing on the Ceiling – Lionel Richie

Ik kende Lionel Richie vooral van zijn tragere ballads, tot ik Dancing on the Ceiling ontdekte in GTA 6. Gezien Jason en Lucia wel van een feestje houden, past het uitstekend bij de game.

Otra Noche en Miami – Bad Bunny

Rockstar Games wist de grootste artiest ter wereld (als je kijkt naar streamingdata) te strikken als radio-dj voor de game. Er staan zodoende meerdere van zijn nummers in de soundtrack van GTA 6, maar Otra Noche en Miami van zijn debuutalbum kende ik nog niet. Het nummer over ‘nog één nacht in Miami’ is meer reggae dan zijn meest recente muziek.

Sugar – System of a Down

System of a Downs Toxicity is zo populair dat het eerste album van de metalband weleens wordt vergeten. Toch is het de meest pure vorm van de band: een mix van ontzettend boos commentaar op de Armeense genocide en complete onzin. Sugar valt meer in die tweede categorie, maar is niet minder scherp.

Mystery of Raw – Michael Bibi, Kettama, Wu-Tang Clan

Rockstars eigen CircoLoco Records is natuurlijk flink vertegenwoordigd in de game, en Mystery of Raw springt er met kop en schouders bovenuit. Het duurde blijkbaar zes jaar tot dj’s Michael Bibi en Kettama groen licht kregen van de Wu-Tang Clan, maar dat maakten ze goed toen ze onaangekondigd het nummer live rapten tijdens een concert in Londen.

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Valerie – Steve Vinwood

Ik ontdekte Steve Vinwood dankzij z’n 80’s-hit Higher Love in Grand Theft Auto 6. Het nummer Valerie ken je waarschijnlijk echter van de moderne versie ‘Call on Me’ van Eric Prydz met de beruchte aerobics-clip. Er is echter iets moois aan hoe catchy het originele Valerie is.

She Works Hard for the Money – Donna Summer

Het verhaal achter Donna Summers’ hit is simpel: op een Grammy-afterparty zag ze een uitgeputte toiletjuffrouw die heel hard werkte voor haar geld. Het past natuurlijk goed bij Lucia, die op een andere manier ook heel hard werkt voor haar geld.

Alive and Kicking – Simple Minds

Natuurlijk ken je Don’t You (Forget About Me) van het Schotse Simple, maar wist je dat het nummer eigenlijk niet van henzelf was? Alive en Kicking was blijkbaar het antwoord daarop, nog een heerlijke 80’s-hit die mijn playthrough van GTA 6 extra fijn maakte.

Flower in a Hurricane – Justice, Tame Impala, SZA

De launchtrailer van Grand Theft Auto 6 verscheen vroeg, en één aspect trok vooral de aandacht: de fantastische titelsong van Justice, King Gizzard & The Lizard Wizard, Tame Impala en SZA. Het is een absurde combinatie van ruigere rock, synthpop en soul-invloeden die verrassend goed werkt. Bovendien is het een selectie aan artiesten die alleen Rockstar had kunnen maken voor zo’n grote game.