Uiteraard zitten er meer dan waarschijnlijk nog een flink aantal verrassingen in de soundtrack wanneer we GTA 6 daadwerkelijk in onze handen hebben, maar de trailers, Extended Look en officiële samenwerkingen van grote artiesten met Rockstar Games geven al een vrij goed beeld van wat de fictieve radio-dj’s gaan draaien.

Officieel bevestigde nummers en artiesten

Op basis van de eerste twee trailers en de beelden die uitgebracht zijn als onderdeel van de Extended Look zijn al een aantal tracks te herleiden die we waarschijnlijk in de game gaan horen. De lijst met daarmee bevestigde nummers en de bijbehorende artiesten is als volgt:

  • Love is a Long Road - Tom Petty
  • Hot Together - The Pointer Sisters
  • Pop Bottles - Birdman, Lil Wayne
  • Pound Town - Sexyy Red, Tay Keith
  • Skrilla - Kodak Black
  • Let Your Love Flow - The Bellamy Brothers
  • Love Bites - Def Leppard
  • People Are People - Depeche Mode
  • But I Think It's a Dream - Captain & Tennille
  • Cars and Girls - Prefab Sprout
  • Off the Grid - Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)
  • Devil Woman - Cliff Richard
  • Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One - Chimbala, Omega
  • Against All Odds (Take a Look at Me Now) - Phil Collins
  • Mine O' Mine - Aluna, Jayda G
  • Inner Light - Elderbrook, Bob Moses

Zes unieke tracks van Grand Theft Auto 6: The Album nu te beluisteren

Momenteel zijn er er zes singles uitgebracht om je alvast warm te draaien voor het Grand album, die nummers staan hieronder, met links om ze op YouTube te beluisteren:

Na een aantal hints heeft Rockstar Games een album aangekondigd met 34 unieke muzieknummers die geproduceerd zijn voor Grand Theft Auto 6, die uitkomen als onderdeel van Grand Theft Auto 6: The Album. Dit album is verkrijgbaar op CD of als vinyl-print, en worden verscheept vanaf 20 november. Op de releasedatum van GTA 6 - dus 19 november - kun je de nummers al beluisteren via Spotify, Apple Music, YouTube en andere muziekplatforms.

Via deze website kun je de fysieke CD’s en vinyl-platen pre-orderen. De prijzen zijn als volgt:

  • CD - 16,99 euro
  • Vinyl - 51,99 euro
  • Limited-Edition Vinyl - 123,99 euro

De Limited-Edition Vinyl bevat een speciale, glimmende verpakking, en de platen zijn geprint op twee transparante vinyl met een magenta-tint.

Let wel op: deze fysieke exemplaren worden pas op 20 november verscheept, een dag nadat de game uitkomt en het album dus digitaal te beluisteren is. Verzendkosten naar Nederland komen neer op 7,99 euro.

In-game muzikanten van GTA 6

Muziek is niet alleen aandikking van de ervaring in Grand Theft Auto 6, het lijkt ook een zekere rol te spelen voor de personages en in het verhaal. De officiële website van de game onthult bijvoorbeeld het personage Dre'quan Priest, een jongeman die ambitie heeft om rapper te worden, en verbonden is met het personage Boobie Ike - die ook genoemd is tijdens de Extended Look. Misschien moet hij eens contact opnemen met Bae-Luxe en Roxy, het duo dat Real Dimez opmaakt. Die twee social media-giganten hebben namelijk ook een carriëre in de muziekindustrie. Over meer informatie rondom de personages in GTA 6 kun je overigens bij dit artikel terecht.

De nummers op een rij

Yung Lean (met Future en Metro Boomin) - That's It

Travis Scott (productie door Guy-Manuel de Homem-Christo) - RHYNO 

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., en Etienne de Crécy - Sexy Magic

Morgan Wallen - Last Thing You Need

Rauw Alejandro - Macacoa 2000

Keith Richards (van The Rolling Stones) - Bright Lights, Big City

Gelekte muziek en radiostations

Voordat Rockstar Games zelf gameplaybeelden uit de doeken deed, lekte een persoon onder de naam Cyberleek een grote hoeveelheid beelden van de game. De build waar Cyberleek toegang toe heeft is allerminst de uiteindelijke versie van de game, maar er waren wel bepaalde nummers uit op te maken die mogelijk in de game zitten, alsmede het feit dat de namen van de radiostations daarmee al onthuld lijken te zijn. In principe kan dit dus nog veranderen, maar de radiostations heten:

  • Circoloco Records
  • V-Rock
  • Symphony FM
  • Stockyard FM
  • Backcountry Radio
  • Radio On. U
  • Emotion 98.3
  • Cocoteo FM
  • Worldwide FM
  • Kaleidoscope FM
  • The Ola
  • The Chamber
  • Dirty South Classic
  • V-ROCK
  • DN U
  • Emotion

Verschillende radiozenders spelen zoals verwacht ook verschillende nummers af, vaak in een specifiek thema. De een richt zich op rock, de ander op pop. Fictieve dj’s en radiohosts zijn tussendoor te horen, en ook zijn er waarschijnlijk advertenties die de tunes zo nu en dan onderbreken. De daadwerkelijke tracks in de soundtrack die met deze leaks zijn onthuld, zijn:

  • Go Insane - Lindsey Buckingham
  • The Fireman - George Strait
  • Million Dollar Baby - Tommy Richman
  • Skylarking - Horace Andy
  • Devil Woman - Cliff Richard
  • Girl - Myke Towers
  • Smile - Jamiroquai
  • Herz Aus Glas - Marianne Rosenberg

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Veelgestelde vragen

Welke consoles krijgen Grand Theft Auto 6 bij release?

Grand Theft Auto 6 verschijnt bij release voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Rockstar noemt die platforms officieel voor pre-orders en voor de lanceringsversie. Een pc-versie is nog niet als lanceringsplatform bevestigd, dus reken daar niet automatisch op voor dag 1. Speel je op oudere consoles zoals PlayStation 4 of Xbox One, dan is er geen officiële releaseversie aangekondigd.

Hoe belangrijk is muziek in de Grand Theft Auto-reeks?

Muziek is al tientallen jaren een herkenbaar onderdeel van Grand Theft Auto. De reeks gebruikt radiostations met genres, dj's, praatprogramma's en fictieve reclames om de stad levendiger te maken. Daardoor werkt de soundtrack niet alleen als achtergrondmuziek, maar ook als sfeermaker. In een stad als Vice City ligt de nadruk naar verwachting sterk op autoritten, nachtleven en regionale muziekcultuur.

Wat is het verschil tussen een soundtrack en radiostations in GTA?

Een soundtrack is de totale verzameling muziek die in de game te horen is. Radiostations zijn de in-game kanalen waarop die nummers worden afgespeeld, vaak met een eigen genre, presentator en toon. Eén soundtrack kan dus tientallen losse tracks bevatten, verdeeld over meerdere fictieve zenders. Daarnaast kan een game ook aparte trailer- of missiemuziek gebruiken die niet per se op de radio draait.

Hoe betrouwbaar zijn gelekte GTA 6-nummers en radiostations?

Gelekte GTA 6-muziek is pas betrouwbaar wanneer Rockstar Games de informatie bevestigt of wanneer de definitieve game uit is. Vroege builds kunnen tijdelijke muziek, testnamen of placeholder-radiostations bevatten. Ook kunnen licenties vóór release nog veranderen. Gebruik gelekte lijsten daarom vooral als indicatie, niet als definitieve soundtrack. Officiële trailers, Rockstar-kanalen en latere release-informatie wegen zwaarder.

Hoe kun je de GTA 6-soundtrack buiten de game beluisteren?

Als Rockstar een officiële playlist of soundtrackalbum publiceert, ligt beluisteren via grote streamingdiensten zoals Spotify voor de hand. Zolang zo'n release niet volledig is bevestigd, kun je beter zoeken naar officiële Rockstar-accounts of artiestenkanalen in plaats van fanplaylists. Fanlijsten kunnen nuttig zijn, maar bevatten vaak geruchten, trailertracks en gelekte nummers door elkaar.