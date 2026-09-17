Het is een onderbelicht doch welbekend onderdeel van de Grand Theft Auto-reeks: de muziek. Terwijl je door Vice City rijdt in GTA 6 kun je uiteraard ook weer naar de radio luisteren, en in dit overzicht vind je alle artiesten en diens die je vanaf 19 november in de game kunt horen.

Uiteraard zitten er meer dan waarschijnlijk nog een flink aantal verrassingen in de soundtrack wanneer we GTA 6 daadwerkelijk in onze handen hebben, maar de trailers, Extended Look en officiële samenwerkingen van grote artiesten met Rockstar Games geven al een vrij goed beeld van wat de fictieve radio-dj’s gaan draaien.

© Rockstar Games

Officieel bevestigde nummers en artiesten

Op basis van de eerste twee trailers en de beelden die uitgebracht zijn als onderdeel van de Extended Look zijn al een aantal tracks te herleiden die we waarschijnlijk in de game gaan horen. De lijst met daarmee bevestigde nummers en de bijbehorende artiesten is als volgt:

Love is a Long Road - Tom Petty

Hot Together - The Pointer Sisters

Pop Bottles - Birdman, Lil Wayne

Pound Town - Sexyy Red, Tay Keith

Skrilla - Kodak Black

Let Your Love Flow - The Bellamy Brothers

Love Bites - Def Leppard

People Are People - Depeche Mode But I Think It's a Dream - Captain & Tennille

Cars and Girls - Prefab Sprout

Off the Grid - Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)

Devil Woman - Cliff Richard

Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One - Chimbala, Omega

Against All Odds (Take a Look at Me Now) - Phil Collins

Mine O' Mine - Aluna, Jayda G

Inner Light - Elderbrook, Bob Moses

Zes unieke tracks van Grand Theft Auto 6: The Album nu te beluisteren

Momenteel zijn er er zes singles uitgebracht om je alvast warm te draaien voor het Grand album, die nummers staan hieronder, met links om ze op YouTube te beluisteren:

Na een aantal hints heeft Rockstar Games een album aangekondigd met 34 unieke muzieknummers die geproduceerd zijn voor Grand Theft Auto 6, die uitkomen als onderdeel van Grand Theft Auto 6: The Album. Dit album is verkrijgbaar op CD of als vinyl-print, en worden verscheept vanaf 20 november. Op de releasedatum van GTA 6 - dus 19 november - kun je de nummers al beluisteren via Spotify, Apple Music, YouTube en andere muziekplatforms.

Via deze website kun je de fysieke CD’s en vinyl-platen pre-orderen. De prijzen zijn als volgt:

CD - 16,99 euro

Vinyl - 51,99 euro

Limited-Edition Vinyl - 123,99 euro

De Limited-Edition Vinyl bevat een speciale, glimmende verpakking, en de platen zijn geprint op twee transparante vinyl met een magenta-tint.

Let wel op: deze fysieke exemplaren worden pas op 20 november verscheept, een dag nadat de game uitkomt en het album dus digitaal te beluisteren is. Verzendkosten naar Nederland komen neer op 7,99 euro.

In-game muzikanten van GTA 6

Muziek is niet alleen aandikking van de ervaring in Grand Theft Auto 6, het lijkt ook een zekere rol te spelen voor de personages en in het verhaal. De officiële website van de game onthult bijvoorbeeld het personage Dre'quan Priest, een jongeman die ambitie heeft om rapper te worden, en verbonden is met het personage Boobie Ike - die ook genoemd is tijdens de Extended Look. Misschien moet hij eens contact opnemen met Bae-Luxe en Roxy, het duo dat Real Dimez opmaakt. Die twee social media-giganten hebben namelijk ook een carriëre in de muziekindustrie. Over meer informatie rondom de personages in GTA 6 kun je overigens bij dit artikel terecht.

De nummers op een rij

Yung Lean (met Future en Metro Boomin) - That's It

Travis Scott (productie door Guy-Manuel de Homem-Christo) - RHYNO

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., en Etienne de Crécy - Sexy Magic

Morgan Wallen - Last Thing You Need

Rauw Alejandro - Macacoa 2000

Keith Richards (van The Rolling Stones) - Bright Lights, Big City

Gelekte muziek en radiostations

Voordat Rockstar Games zelf gameplaybeelden uit de doeken deed, lekte een persoon onder de naam Cyberleek een grote hoeveelheid beelden van de game. De build waar Cyberleek toegang toe heeft is allerminst de uiteindelijke versie van de game, maar er waren wel bepaalde nummers uit op te maken die mogelijk in de game zitten, alsmede het feit dat de namen van de radiostations daarmee al onthuld lijken te zijn. In principe kan dit dus nog veranderen, maar de radiostations heten:

Circoloco Records

V-Rock

Symphony FM

Stockyard FM

Backcountry Radio

Radio On. U

Emotion 98.3

Cocoteo FM Worldwide FM

Kaleidoscope FM

The Ola

The Chamber

Dirty South Classic

V-ROCK

DN U

Emotion

© Rockstar Games

Verschillende radiozenders spelen zoals verwacht ook verschillende nummers af, vaak in een specifiek thema. De een richt zich op rock, de ander op pop. Fictieve dj’s en radiohosts zijn tussendoor te horen, en ook zijn er waarschijnlijk advertenties die de tunes zo nu en dan onderbreken. De daadwerkelijke tracks in de soundtrack die met deze leaks zijn onthuld, zijn:

Go Insane - Lindsey Buckingham

The Fireman - George Strait

Million Dollar Baby - Tommy Richman

Skylarking - Horace Andy Devil Woman - Cliff Richard

Girl - Myke Towers

Smile - Jamiroquai

Herz Aus Glas - Marianne Rosenberg

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