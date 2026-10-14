Grand Theft Auto 6-ontwikkelaar Rockstar Games heeft een opmerkelijk boekje opengedaan over de ontwikkeling van het aankomende spel. Er is gesproken over het budget van GTA 6, verschillende problemen tijdens de ontwikkeling, en vooral opvallend: hoe de toekomst van Rockstar er na GTA 6 uitziet.

Al deze informatie is door journalist Jason Schreier verzameld en gepubliceerd op Bloomberg , nadat hij in september op bezoek ging bij Rockstar North - te Edinburgh. Schreier heeft hiervoor gesproken met verschillende topmensen van Rockstar Games.

Een van de meest opvallende onderdelen van het artikel bevindt zich rond het einde, en heeft betrekking op de toekomst van de ontwikkelaar, nadat GTA 6 uit is gekomen. Heads of Development Rob Nelson, Phil Hooker en Aaron Garbut hebben namelijk aangegeven dat de volgende Rockstar-game geen acht jaar in de oven hoeft te blijven.

© Rockstar Games

Jaarlijkse Rockstar-games?

“De engine [software waarin de game wordt ontwikkeld], de gereedschappen en het team dat we gedurende dit project hebben gebouwd zullen ons sneller dingen laten doen. [] Ik heb er vertrouwen in dat we hierop kunnen bouwen, en meer zijwaards dan omhoog gaan om meer meeslepende content te bouwen,” aldus Hooker. Garbut vult hem aan: “We hebben fundamenteel veel veranderd aan dit project, maar nu is dat klaar, en we gaan het niet uit elkaar trekken.”

In het artikel wordt verwezen naar de periode tussen Grand Theft Auto 3 en Grand Theft Auto: Vice City, twee games die nauwelijks een jaar na elkaar uitkwamen, omdat veel van de techniek uit GTA 3 hergebruikt werd voor Vice City. Het leest niet alsof de topmannen bij Rockstar deze vergelijking zelf maken, maar meer als een punt ter illustratie.

Foto: PXimport

Met de huidige staat van de gamesindustrie zijn jaarlijkse releases, zeker bij een studio die zo perfectionistisch is als Rockstar games, nagenoeg onmogelijk. Mocht je dus dromen van jaarlijkse GTA- en Red Dead Redemption-games: dat is onwaarschijnlijk. Maar, in ieder geval lijkt het er sterk op dat de volgende game van het bedrijf nog voor 2034 uitkomt. Ik stem voor een nieuwe Red Dead, al heeft GTA 6 zelf ook al iets weg van een moderne western .

Het budget van GTA 6

Gelukkig hoeft Rockstar zich vrijwel zeker weinig zorgen te maken over het budget van toekomstige projecten. Schreier benoemt dat de verkopen van GTA 6 in de eerste vier maanden naar schatting goed zullen zijn voor drie miljard dollar aan opbrengsten. Dat is natuurlijk achterlijk veel geld, maar dat moet ook tegenover het productiebudget gezet worden. Een game met het kaliber van GTA 6 mag ook iets kosten.

Lees ook · Partnerbijdrage GTA VI eindelijk te pre-orderen: pas op voor deze scams In samenwerking met Bitdefender

Jennifer Kolbe, Head of Publishing bij Rockstar Games, komt ook uitgebreid aan het woord in het artikel. Ze reageert daarin op het gerucht dat GTA 6 zo’n anderhalf miljard dollar heeft gekost om te ontwikkelen; iets dat volgens haar niet klopt. Een precies getal wordt echter ook niet genoemd. Schreier benoemt in het artikel eerder een bedrag rond miljard dollar, al is dat nog altijd pure speculatie.

In ieder geval is de verwachting dat Grand Theft Auto 6 een van de - al dan niet de - duurste games ooit gemaakt is. Momenteel gaat die eer nog naar de multiplayer ruimtesimulatie-game Star Citizen, met titels als Genshin Impact en verschillende Call of Duty-games daar achteraan. Geen van de kosten voor deze games hebben de miljard aangetikt.

© Rockstar Games

Meer over Grand Theft Auto 6

Geen van de bovenstaande titels gooien echter zulke hoge ogen als Rockstars aankomende paradepaardje. Hoewel de game recentelijk geplaagd wordt door verschillende leaks, is er ook positieve buzz voor de release op 19 november.

Zo heeft Rockstar een tijdje geleden verschillende radiostations en muzieknummers uit de game onthuld. Ook gaan er geruchten dat pc-spelers niet al te lang hoeven te wachten tot de game op hun gewenste platform verschijnt.

Op ID volgen we de activiteit rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

GTA 6 op PlayStation 5

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box Nedgame Beste prijs € 79,99 1 dag Bekijk product Coolblue.nl € 79,99 Pre-order Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 pre-order Bekijk product

GTA 6 op Xbox Series-consoles

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box Nedgame Beste prijs € 79,99 1 dag Bekijk product Coolblue.nl € 79,99 Pre-order Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 pre-order Bekijk product