De Kortz Center Heist is vanaf nu speelbaar in GTA Online. Het is tevens de laatste heist die Rockstar aan de game toevoegt voordat Grand Theft Auto 6 verschijnt.

De update voegt een kunstgalerie en -studio toe aan je villa in de game, waar spelers eerst in moeten investeren met GTA Dollars. Eenmaal open bevindt zich daar een personage dat nepkunstwerken maakt om de echte schilderijen in het Kortz Center mee te vervangen. Net als andere bezittingen in de game kunnen spelers ook hun vrienden uitnodigen in de studio.

Solo of met maximaal vier spelers moet de overval eerst worden voorbereid, waarbij het personage Raf de belangrijkste informatie verschaft. Tijdens de voorbereiding zegt Rockstar dat je langzaam uitrusting en tech verzamelt voor de 'grote finale'.

Geen sporen

De heist zelf biedt dure kunstwerken die je zo snel en foutloos mogelijk moet vervangen: hoe meer fouten je maakt, hoe lastiger het is om de kunst de verkopen op de zwarte markt. Denk aan het wissen van bewakingscamera's en zorgen dat er geen getuigen zijn. Optionele kunstwerken om te stelen vormen een extra kans om meer geld op te halen, maar zijn ook een groter risico.

Spelers kunnen ervoor kiezen om de gestolen kunst te verkopen, maar het is ook mogelijk om ze neer te zetten in de villa. Elke week zijn er drie nieuwe schilderijen beschikbaar om te stelen, waardoor spelers vaker terug kunnen komen naar de heist.

GTA Online in GTA 6?