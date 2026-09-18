De anticipatie voor Grand Theft Auto 6 ligt torenhoog, maar waar moet je dan naar uitkijken na de release op 19 november? Nou, voor velen is dat waarschijnlijk de release van de Online-modus van het spel. De CEO van Twitch heeft aangegeven dat die modus er ‘volgend jaar’ komt.

Dat deed Dan Clancy - de CEO in kwestie - in een interview met Bloomberg . Twitch is een streamingplatform waar mensen live games kunnen spelen of alledaagse activiteiten uit kunnen zenden. Games blijven echter de kern van Twitch, en het is zoals Clancy aangeeft in het interview te verwachten dat de kijkcijfers op het platform flink gaan stijgen rondom de release van Grand Theft Auto 6.

Het ligt niet per se voor de hand dat de Twitch-CEO op de hoogte is van de plannen die Rockstar Games heeft voor het uitrollen van GTA 6 Online. Misschien is dit een aanname van Clancy, maar hij zegt in het interview ook zelf dat hij ‘veel’ in gesprek is geweest met de ontwikkelaar om te bespreken hoe Twitch-creators het beste bij de game te betrekken.

Hij benoemt schijnbaar vrij nonchalant dat de Online-modus volgend jaar - dus in 2027 - verschijnt, maar of hij zijn mond voorbij praat is lastig te zeggen. Hij zou in ieder geval niet de eerste zijn die dan per ongeluk details rondom GTA 6 onthult.

Komt GTA 6 Online er echt?

Wat Dan Clancy’s opmerking intrigerend maakt, is dat er tot nu toe praktisch geen sprake is geweest van een GTA 6 Online-modus. Sony, het bedrijf achter PlayStation Studios, beschreef Grand Theft Auto 6 eerder bijvoorbeeld als een ‘singleplayer-ervaring’.

Take-Two-ceo Strauss Zelnick - de topman van het bedrijf achter Rockstar Games - heeft daarbij aangegeven niet in detail te treden rondom de online-mogelijkheden van GTA 6, zeker gezien GTA Online nog altijd gigantische successen behaalt. Die modus werd in 2013 toegevoegd aan GTA 5, twee weken na de lancering van die game, en wordt nog tot op de dag van vandaag voorzien van updates . GTA Online is ook los van Grand Theft Auto 5 verkrijgbaar.

© Rockstar Games

Online laat nog op zich wachten

Omdat GTA Online nog zo sterk doorgaat, voelt Rockstar Games wellicht ook weinig druk om over een nieuwe multiplayerervaring te vertellen. Zelnick heeft op een vage manier aangegeven wat er gaat gebeuren met de huidige GTA Online:

"Ik ga theoretisch spreken, want ik ga het niet hebben over een specifiek project als daar nog geen aankondiging van is gedaan, maar over het algemeen onderhouden we onze projecten wanneer de consumenten nog steeds met die titels bezig zijn."

© Rockstar Games

Zolang GTA Online geld in het laatje brengt, blijft Rockstar Games het dus ondersteunen. Desalniettemin zijn we ook benieuwd naar wanneer Online in Grand Theft Auto 6 zijn debuut maakt. Als het ‘ergens in 2027’ is, kan dat dus anderhalve maand na de lancering van de game zijn, of nog vele maanden op zich laten wachten.

Zoals gezegd liet GTA 5’s Online-modus niet lang op zich wachten. Voor Rockstar Games’ meest recente titel, Red Dead Redemption 2, kwam Red Dead Online pas een stuk later: zeven maanden nadat het verhaal van de game in de winkels lag. Misschien moeten we dus nog tot de zomer van 2027 wachten op GTA 6 Online. Als de modus überhaupt een ding is: misschien heeft Dan Clancy een schatting de wereld in geholpen.

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