De lengte van het spel werd onthuld door Tom Henderson van Insider Gaming. Hij heeft naar eigen zeggen gepraat met mensen die het kunnen weten - mogelijk mensen die het spel recenseren, al is dat niet bevestigd.

Volgens Henderson kost het ongeveer vijftig uur om de game uit te spelen wanneer men zich richt op de hoofdmissies. Er zouden bijna honderd hoofdmissies in het spel zitten, verspreid over vijf hoofdstukken. Dit is logischerwijs zonder alle zijmissies en andere zijcontent te doen. Het gaat dus om een behoorlijk flinke game.

Ruwe schatting

Henderson waarschuwt daarbij wel dat het om een schatting gaat - hoe lang men bezig is met de game, heeft ook veel te maken met het niveau van de spelers en hoeveel tijd men neemt om de missies te klaren. Een campagne van vijftig uur is echter een redelijk gemiddelde volgens Henderson.

Eerder dit jaar meldde Rob Nelson van ontwikkelaar Rockstar Games dat hij tijdens een speelsessie ongeveer tachtig uur deed over het uitspelen van de gasme. Hij meldde daarbij dat hij ook een aantal optionele zijmissies had gedaan.

Veel langer nodig voor behalen van Trophy's en Achievements

Henderson heeft ook gemeld dat hij verwacht dat het zo'n tweehonderd uur kan duren om alle Trophy's en Achievements in de game vrij te spelen. Daarbij zal waarschijnlijk ook veel zijcontent gedaan moeten worden. Als onderdeel daarvan moeten er ook 170 verschillende diersoorten worden gescand door spelers, vergelijkbaar met een Trophy uit Red Dead Redemption 2, de vorige game van Rockstar.

GTA 6 verschijnt deze week

Grand Theft Auto 6 komt aanstaande donderdag, op 19 november dus, uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

Veel reserveringen

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enige tijd kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release donderdag meteen aan de slag kan.

Vorige week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk.

Uit een onderzoek van ID in samenwerking met RTL Nieuwspanel bleek afgelopen week al dat een vijftiende van ondervraagde spelers zegt vrij te nemen voor de release van het spel. Lees daar hier meer over.

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

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Veelgestelde vragen

Wanneer komt GTA 6 uit in Nederland?

Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Die datum geldt ook voor Nederland, omdat Rockstar de game wereldwijd op dezelfde dag wil uitbrengen voor de aangekondigde consoleversies. Pre-orders zijn inmiddels geopend via officiële digitale winkels en geselecteerde retailers. Zoals bij elke grote release blijft het verstandig om kort voor lancering de winkelpagina te controleren op eventuele levertijden of preload-informatie.

Op welke platforms kun je GTA 6 spelen?

GTA 6 verschijnt bij release op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is op dit moment geen officiële launchversie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2 of pc aangekondigd. Wie de game direct op release wil spelen, heeft dus een huidige generatie PlayStation- of Xbox-console nodig. Een latere pc-versie is niet uitgesloten, maar Rockstar heeft daar nog geen datum voor genoemd.

Wat kost GTA 6 ongeveer bij release?

De Standard Edition van Grand Theft Auto VI staat in de Verenigde Staten op 79,99 dollar en Nederlandse winkels tonen prijzen rond 79,99 euro voor de basisversie. De uiteindelijke prijs kan per winkel, editie en platform verschillen. Let bij fysieke versies ook goed op de productomschrijving, omdat sommige winkels een downloadcode in een doos verkopen in plaats van een traditionele disc.

Is GTA 6 geschikt voor kinderen?

GTA 6 is bedoeld voor volwassen spelers. Op de Nederlandse Xbox Store staat Grand Theft Auto VI met PEGI 18 vermeld, wat betekent dat de game niet geschikt is voor minderjarigen. De serie draait traditioneel om misdaad, geweld, grove taal en volwassen thema’s. Ouders die twijfelen, kunnen beter wachten op volledige reviews en de uiteindelijke PEGI-informatie op de verpakking of storepagina controleren.

Moet je GTA 5 hebben gespeeld om GTA 6 te begrijpen?

Je hoeft GTA 5 niet te hebben gespeeld om GTA 6 te kunnen volgen. Grand Theft Auto VI wordt als afzonderlijke game gepresenteerd, met nieuwe hoofdpersonages, een nieuwe setting en een eigen verhaal rond Jason en Lucia. Kennis van eerdere delen helpt vooral om de humor, satire en openwereldopzet sneller te herkennen, maar is geen vereiste om in te stappen.