De tijd die nodig is om het aanstaande langverwachte spel Grand Theft Auto 6 uit te spelen is mogelijk bekend. Daarbij is ook duidelijk hoeveel hoofdmissies de game ongeveer heeft.

De lengte van het spel werd onthuld door Tom Henderson van Insider Gaming. Hij heeft naar eigen zeggen gepraat met mensen die het kunnen weten - mogelijk mensen die het spel recenseren, al is dat niet bevestigd.

Volgens Henderson kost het ongeveer vijftig uur om de game uit te spelen wanneer men zich richt op de hoofdmissies. Er zouden bijna honderd hoofdmissies in het spel zitten, verspreid over vijf hoofdstukken. Dit is logischerwijs zonder alle zijmissies en andere zijcontent te doen. Het gaat dus om een behoorlijk flinke game.

Ruwe schatting

Henderson waarschuwt daarbij wel dat het om een schatting gaat - hoe lang men bezig is met de game, heeft ook veel te maken met het niveau van de spelers en hoeveel tijd men neemt om de missies te klaren. Een campagne van vijftig uur is echter een redelijk gemiddelde volgens Henderson.

Eerder dit jaar meldde Rob Nelson van ontwikkelaar Rockstar Games dat hij tijdens een speelsessie ongeveer tachtig uur deed over het uitspelen van de gasme. Hij meldde daarbij dat hij ook een aantal optionele zijmissies had gedaan.

Veel langer nodig voor behalen van Trophy's en Achievements

Henderson heeft ook gemeld dat hij verwacht dat het zo'n tweehonderd uur kan duren om alle Trophy's en Achievements in de game vrij te spelen. Daarbij zal waarschijnlijk ook veel zijcontent gedaan moeten worden. Als onderdeel daarvan moeten er ook 170 verschillende diersoorten worden gescand door spelers, vergelijkbaar met een Trophy uit Red Dead Redemption 2, de vorige game van Rockstar.

GTA 6 verschijnt deze week

Grand Theft Auto 6 komt aanstaande donderdag, op 19 november dus, uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

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De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

Veel reserveringen

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enige tijd kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release donderdag meteen aan de slag kan.

Vorige week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk.

Uit een onderzoek van ID in samenwerking met RTL Nieuwspanel bleek afgelopen week al dat een vijftiende van ondervraagde spelers zegt vrij te nemen voor de release van het spel. Lees daar hier meer over.

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Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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