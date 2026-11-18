Het is inmiddels geen nieuws meer dat de wereld van Grand Theft Auto 6 oneindig complex is. Tijdens het spelen van de game voor onze review kwam ik een sloot aan kleine (spoilervrije) details tegen, die maar al te goed aantonen wat Leonida zo bijzonder maakt. Dit zijn de meest absurde, aangevuld met info van Rockstar Games.

Want zoals je in de review kunt lezen is GTA 6 een prachtige, bijna overweldigende game, maar maken juist de details het zo bijzonder. Nog regelmatig komen er video’s voorbij over wat er allemaal mogelijk is in Red Dead Redemption 2, en Rockstars nieuwe project is duidelijk de overtreffende trap. Het spreekt daarom voor zich dat onderstaande pas het topje van de ijsberg betreft, maar daarom is het niet minder indrukwekkend.

Detail #1

Als je te hard of roekeloos rijdt op het verkeerde moment, dan kan de politie achter je aankomen. Geen zorgen: in het overgrote deel van de game kun je zorgeloos racen - zolang je niemand aanrijdt natuurlijk. Je krijgt over het algemeen één ster, en de politie geeft het vrij snel op.

“Via ons gedragssysteem reageren we op klein vervelend gedrag richting de politie”, meldt David Hynd, Vice President of Technology bij Rockstar Games. “Blijf je kleine overtredingen begaan, zoals offroad rijden, tegen een politieauto aan botsen of roekeloos of gevaarlijk rijden, dan schaalt de politie dat op naar een misdrijf van één ster. Op kleine overtredingen volgt een ‘whoop whoop’ van de sirene plus een waarschuwing via de megafoon.”

Detail #2

Aanhoudend ‘overlast veroorzaken’, zoals herhaaldelijk tegen mensen aanlopen, ze beledigen of vechtpartijen uitlokken levert ook een reactie van de politie op. De agenten vragen je dan om door te lopen, en als je dat doet, laten ze het daarbij.

“We vonden het belangrijk om te reageren op kleine negatieve acties van de speler, zonder hem daar overdreven hard voor te straffen” legt Hynd uit. “Zeker omdat de spelwereld en de wegen in IV veel realistischer van formaat zijn. Het was dus zoeken naar een balans tussen realisme (agenten die op een geloofwaardige manier reageren en niet ‘dom’ overkomen) en de speler de vrijheid geven om te doen wat hij in GTA van oudsher wil doen: hard rijden en verkeersregels aan zijn laars lappen.”

Detail #3

Je kunt door op de D-pad links of rechts in te drukken richting aangeven in het verkeer. Doe je dat niet, dan hebben NPC’s geen idee dat je van baan verschuift of afslaat, en dat laten ze je weten ook. Je richtingaanwijzer slaat daarbij af als je de bocht hebt gemaakt.

Detail #4

Krijg je ruzie in het verkeer, dan kun je (zonder wapen in je handen) met R1 je middelvinger opsteken naar andere automobilisten.

Detail #5

GTA 6 scheidt schade aan je motor van cosmetische schade met een toegewijd icoontje. Daarnaast vind je een indicator voor de brandstoftank, die je zo nu en dan moet bijvullen. Dat klinkt erger dan het is: je doet (afhankelijk van de auto) best even met een grote tank, en anders is een station altijd in de buurt. Verder kent de game ook elektrische auto’s, die je net zo goed moet laden.

Detail #6

Je loadout is gekoppeld aan Jasons en Lucia’s persoonlijke auto’s, maar je opbergruimte voor bijvoorbeeld tassen is gekoppeld aan elke individuele wagen. Raak je die kwijt, dan is ook je buit weg.

Detail #7

Je kunt niet zomaar meer over straat met grote wapens. Waar je handwapens zoals pistolen en messen nog kunt verbergen, zullen omstanders verontwaardigd reageren of voor de zekerheid vertrekken als je ermee over straat loopt.

Detail #8

Je kunt naast muziekradio met bekende dj’s als Bad Bunny en Metro Boomin ook naar podcasts luisteren - variërend van persiflages op Call Me Daddy tot hiphopnieuws.

Detail #9

Je kunt overal waar je wilt naar de radio en podcasts luisteren als je oortjes koopt in een elektronicawinkel. Ze zijn noise-canceling, dus het is dan lastiger om anderen te horen (en op drukke autowegen best gevaarlijk).

Detail #10

Rockstar Games ontwikkelde een volledig nieuw systeem voor de akoestiek. Zo nam het de lift van Rockstars eigen kantoor op om hotelliften na te bootsen. En om na te bootsen hoe muziek klinkt in verschillende ruimtes, nam het audioteam tientallen luidsprekers op in een dode kamer, zo vertelt Alastair MacGregor, Vice President of Audio.

Detail #11

MacGregor vertelt ook over een van de meest bizarre mechanieken in de game: hoe de wind invloed heeft op het volume van je gesprekken. Flarden van gesprekken op straat zijn soms van verder weg te horen, afhankelijk van de wind. Rockstar bouwde er een nieuw systeem voor dat modelleert hoe spraak zich door de ruimte verspreidt.

Detail #12

Elke koelkast in een buurtwinkel heeft een eigen geluid. In een vervallen winkel ronken de koelkasten en vriezers luid, rammelen de flessen achter de deuren en slaan de apparaten vaker aan en uit. In luxe winkels hoor je alleen een zacht gezoem. “Hun compressoreenheden zijn hoorbaar mechanisch aan het ronken, het gevolg van jarenlange verwaarlozing”, legt MacGregor uit.

Detail #13

Alle airco’s in de game zoemen keihard omdat ze moeite hebben met de luchtvochtigheid van Leonida.

Detail #14

Het formaat van je autocabine heeft zodoende invloed op de akoestiek. In een auto of vrachtwagen met een grote cabine hoor je meer echo wanneer Jason en Lucia praten. Maar dit soort dingen merk je ook op straat: het geluid van een vogel die krast wordt weerkaatst tegen de hoge gebouwen in Vice City, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Leonida Keys.

Detail #15

Na het plegen van een misdaad heb je in het omringende gebied nog ‘heat’. Afhankelijk de melding moet je je outfit aanpassen, opsplitsen, een masker op of afzetten en van auto wisselen om een volgende confrontatie te voorkomen. Heat verdwijnt na een aantal in-game dagen, afhankelijk van de ernst van je misdaad.

Detail #16

Je kunt verschillende maatregelen nemen om minder snel opgespoord te worden. Denk aan het uitschakelen van ooggetuigen, het vernietigen van bewakingsbeelden, het uitzetten van het alarm, een ‘weggooi-outfit’ meenemen en een masker op- of afzetten. Verder maak je met gedempte wapens minder herrie, dus worden schietpartijen in de omgeving minder snel opgemerkt en gemeld aan de politie.

Lees ook · Partnerbijdrage GTA VI eindelijk te pre-orderen: pas op voor deze scams In samenwerking met Bitdefender

Detail #17

Een agent moet nu kiezen welke crimineel hij pakt. Stel dat een agent iemand anders aan het controleren is en jij pleegt vlak voor zijn neus een misdaad. Dan weegt de AI af wat ernstiger is, en de eerste verdachte kan ervandoor gaan. “Verleggen ze hun aandacht naar jou? Vergelijken ze de ernst van het misdrijf? Als ze achter je aan komen, wat doet de oorspronkelijke misdadiger dan? Rijdt hij weg?”, vertelt Stephen Donkin, Vice President of Design.

Detail #18

De drugshandel is volledig in kaart gebracht, ook al zie je daar weinig van. De bendelocaties maken deel uit van een compleet uitgewerkt drugsnetwerk. Rockstar weet waar de drugs vandaan komen, wie ze aanvoert, wat er op elk tussenstation gebeurt en hoe ze op straat terechtkomen. “Spelers zullen hier slechts flarden van meekrijgen, maar het feit dat die structuur op de achtergrond aanwezig is zorgt ervoor dat alles echter aanvoelt”, vertelt Steven Messinger, Senior Design Director: Open World. Alsof er een enorme machine draait, zelfs wanneer de spelers er niet zijn.

Detail #19

Speel je alleen als Lucia, dan roepen mannen geregeld vunzige dingen naar je. Je kunt ze negeren, zeggen dat je niet bent geïnteresseerd of ze uitdagen om een potje te knokken. Ben je samen of alleen met Jason, dan gebeurt dit minder vaak.

© Rockstar Games

Detail #20

Jason en Lucia zijn niet de enige boeven in Leonida: sommigen proberen jouw auto of buit te stelen, en andersom zijn er tal van mogelijkheden om misbruik te maken van andermans overvallen. In één geval vond ik een selfie-makende influencer in mijn auto, die blijkbaar niet op slot stond.

Detail #21

Elk gebouw in de wereld is gepersonaliseerd, zodat er geen herhaling plaatsvindt. Denk aan een plas afvalvloeistof onder een container en de staat van een specifieke tuin. Stap een willekeurige kamer binnen, en het ligt vol unieke spullen.

Detail #22

Elke NPC in de wereld heeft unieke dialogen, waar je met L2 op in kunt gaan. Met R3 kun je de wereld dan in het eerstepersoonsperspectief bekijken.

Detail #23

Er zijn tatoeagestudio’s in de game, elk met een unieke selectie aan kenmerkende ontwerpen van bestaande artiesten. Ook graffiti in de wereld is ontworpen door daadwerkelijke artiesten.

Detail #24

Je statistieken zijn belangrijk in de game: slaap of eet je te weinig, dan lopen je health en stamina langzaam terug. Heb je bijvoorbeeld honger, dan herstelt je health langzamer dan normaal. De game geeft dat aan in je fitness-app.

Detail #25

Om stats te verbeteren kun je dagelijks naar een van de negen gyms. In dat ‘window’ kun je een workout en cardiosessie doen op verschillende manieren, en een drankje of eiwitshake/-reep eten versnelt je herstel. Mis je dat ‘window’, dan raak je progressie kwijt.

Detail #26

Als je een tijdje niet hebt gedoucht zegt Lucia dat je stinkt, maar het zou ook kunnen dat ze je daarmee naar de douche wil lokken.

Detail #27

Als je zware tassen draagt op de motor hang je een beetje naar één kant. Daar moet je tijdens het ontsnappen dus voor compenseren.

Detail #28

Je kunt ondanks de verschillende oefeningen geen specifieke spiergroepen targetten - Jason en Lucia krijgen langzaam een gespierder uiterlijk - maar je cardioniveau bepaalt wel je hoeveelheid lichaamsvet. Met minder lichaamsvet zie je meer spierdefinitie, pezen en bloedvaten, zo vertelt Ahron Mason, Design Director: Open World Activities bij Rockstar Games ons.

Detail #29

De intensiteit van een activiteit bepaalt hoeveel Jason en Lucia zweten. Kleed je je niet om voor een activiteit, dan loop je nog een tijd bezweet rond.

Detail #30

Je kunt één stuk eten of drinken in elke hand houden. Eet je bijvoorbeeld een appel, dan hou je het klokhuis vast tot je deze in een prullenbak of op straat gooit. Stap je in een auto, dan gooit Jason of Lucia het klokhuis op straat - waar het blijft liggen.

Detail #31

Als je je handen vol met bijvoorbeeld drankjes hebt, draait Lucia zich om en duwt ze de deur open met haar heup. “Dat heeft maanden aan ontwikkeling gekost, maar het is van belang”, zegt Mike Jones, Director of Animation: Gameplay Animation.

Detail #32

Je kunt voorwerpen ook altijd doorgeven aan de ander. Denk aan een geweer als je de ander wat zwaarder geschut kan gebruiken, of een ijsje om de ander te verrassen. Geef je het item niet door en heeft de ander honger, dan bestellen ze autonoom iets te eten of drinken.

Detail #33

Wil je bepaalde voedingsmiddelen in huis hebben, dan kun je naar de supermarkt om boodschappen te doen. Boodschappen kun je vervolgens in een zak stoppen, bewaren in een auto en thuisbrengen wanneer gewenst.

Detail #34

Tijd spenderen met je partner is voordelig voor de relatie. Soms stuurt Jason/Lucia je een berichtje dat hij/zij je mist, en kun je afspreken op een plek. Dat doe je door de ander naar jou toe te laten komen, of een waypoint te zetten op de map.

Detail #35

Je kunt de ander vragen om samen op pad te gaan vanuit je huis/hotel, maar dan moet je wel even wachten tot de ander is aangekleed. In minstens één geval kun je vragen of Lucia opschiet, maar dat raden we niet aan.

Detail #36

Jason en Lucia houden de deur voor elkaar open als je samen bent. Je kunt ook als een echte heer (of dame) de autodeur voor de ander opendoen.

Detail #37

Er zijn talloze voorbeelden van waarom GTA 6 een mooie game is, maar het feit dat de zon door het kraakbeen van Jasons en Lucia’s oren schijnt is een van de indrukwekkendste.

Detail #38

Hoewel Lucia uitstekend kan rennen op hakken, houdt ze bij het op- en afgaan van trappen haar armen uit voor evenwicht een houvast. Trek je echter een sprintje op slippers, dan ben je die al gauw kwijt.

Detail #39

De voertuigsimulatie is voor elk voertuigtype volledig herschreven. Bij vliegtuigen wordt elk vleugelprofiel, elke propeller en elk stuurvlak apart gesimuleerd, en schade aan één onderdeel kan je laten neerstorten. “Al deze onderdelen kunnen worden beïnvloed door turbulentie vanuit wolken en uiteenlopende weersomstandigheden”, vertelt Ben Lyons, Technical Director: Physics.

Detail #40

De game kent een lokaal weerbericht, te zien in de weerapp van je telefoon. Klim naar de top van Mount Kalaga in het natuurpark, en je ziet soms donkere wolken aan de ene zijde, en zonneschijn aan de andere.

Detail #41

Het meest absurde aan GTA 6 is meer algemeen: de npc’s, waar een specifieke Rockstar-studio aan werkte in Los Angeles. Npc’s zouden door het niveau aan detail allemaal de protagonist in hun eigen videogame kunnen zijn. Mark Tennant, Vice President of Animation, zegt dat het ‘bijna duizend animatiesets voor alledaagse bezigheden’ maakte om ze zo realistisch mogelijk te laten bewegen. Valmor Garcia, Senior Technical Art Director: Dynamic Art, vertelt dat ze elk mens verzorgden van eigen stemmingen, anatomie en simulatie van haar en kleding.

GTA 6 voor PS5

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box Coolblue.nl Beste prijs € 79,99 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. € 79,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

GTA 6 voor Xbox Series-consoles

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box bol. Beste prijs € 79,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product Nedgame € 79,99 1 dag Bekijk product