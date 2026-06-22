Brett Gipson, een acteur die een rol heeft in de aankomende game Marvel's Wolverine, blijkt zijn acteerkunsten ook in het langverwachte Grand Theft Auto 6 te vertonen.

Daar zijn fans achter gekomen door de cv van Gipson door te nemen. Gibson speelt de rol van Sabertooth in de aankomende superheldengame Marvel's Wolverine voor PlayStation 5. Op zijn cv staat echter ook dat hij de stem inspreekt van Ellis in Grand Theft Auto 6.

Er zijn geen details over dit personage bekend. Wel wordt duidelijk gemeld dat het om een ondersteunend personage gaat, en dus geen hoofdrol. Gipson heeft eerder ook in Borderlands 4 gespeeld.

Pre-orders gaan deze week open

Afgelopen week kondigden Rockstar Games en Take-Two Interactive na een lange tijd stilte de pre-order-datum van Grand Theft Auto 6 aan. De game is vanaf 25 juni - oftewel aanstaande donderdag - te reserveren voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Hoeveel het spel gaat kosten is niet bekend, maar daarmee lijkt de eerder aangekondigde releasedatum van 19 november vast te staan.

Boxart van de game te zien

Ook werd vorige week de boxart van de game onthuld. Die is ingedeeld zoals de meeste voorgaande Grand Theft Auto-games, met losse 'vakjes' waarin diverse personages en voertuigen zijn te zien. Naast hoofdpersonages Lucia en Jason zijn ook de personages Raul Bautista en Boobie Ike afgebeeld.

Wanneer verschijnt de nieuwe trailer?

Vooralsnog wachten fans met smart op een nieuwe volledige trailer van de game. Men hoopt dat deze op of voor 25 juni verschijnt, om zo mensen nog meer aan te zetten de game te reserveren. Vooralsnog is echter niets bevestigd.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt zoals gezegd op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt. Naar verwachting zal Grand Theft Auto 6 een ongekende hoeveelheid details vertonen. Lees hier alles over de game.

Over Marvel's Wolverine

Marvel’s Wolverine draait om de titulaire superheld uit de Marvel-comics, die vooral bekendstaat om de vertolking van Hugh Jackman in verschillende X-Men- en solofilms. In de game wordt Wolverine - ook Logan genoemd - gespeeld door de acteur Liam McIntyre, die eerder te zien was in de serie Spartacus.