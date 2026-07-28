Wat gebeurt er met GTA Online na de release van Grand Theft Auto 6?

Grand Theft Auto Online wordt nog altijd ontzettend veel gespeeld. Met Grand Theft Auto 6 in aantocht zijn er echter genoeg vragen over de toekomst van de game, dus hieronder zetten we neer wat we tot nu toe weten.

Wat gaat er met het huidige GTA Online gebeuren?

Dit artikel is onderdeel van onze grote FAQ rondom GTA 6, waarin zoveel mogelijk vragen rondom de game beantwoord worden.

GTA Online, de onlinemodus die als onderdeel van Grand Theft Auto 5 werd gelanceerd, blijft een waardevolle bron van inkomsten voor Rockstar vanwege de Shark Cards die spelers kunnen kopen.

Wanneer kunnen we de Online-modus van GTA 6 verwachten?

GTA 4, GTA 5 en Red Dead Redemption 2 kregen een tijdje na de lancering van de singleplayer een online modus, en ook bij GTA 6 is dat waarschijnlijk het geval zijn. Een precieze datum of releaseperiode hiervoor is echter nog niet bekend.

Op basis van voorgaande releases valt in ieder geval in te schatten dat GTA 6 Online mogelijk een maand op zich laat wachten. De Online-modus van GTA 5 kwam namelijk twee weken na de release van het spel uit, en bij Red Dead Redemption 2 en Red Dead Online duurde dat een maand. Gezien Rockstar daarentegen nog weinig over GTA 6 Online heeft gesproken, kan het ook zo zijn dat het in dit geval langer gaat duren.

Wat gaat er met het huidige GTA Online gebeuren?

Met het openen van de pre-orders werd direct een opvallend stuk informatie gedeeld rondom GTA 6. Sony noemt de game in een FAQ op de eigen website namelijk een 'singleplayer-ervaring', wat impliceert dat er zeker op release geen online functionaliteiten zijn in het spel. Naast dat het dus goed mogelijk dat GTA 6 Online op een later moment toegevoegd wordt, wordt er gespeculeerd dat de onlinemodus een aparte release wordt, zoals dat ook met die van GTA 5 is gedaan.

Wat dat betekent voor de ondersteuning van GTA Online is onbekend, al zei Take-Two's CEO Strauss Zelnick in een interview met IGN het volgende op de vraag of GTA Online wordt afgesloten:

"Ik ga theoretisch spreken, want ik ga het niet hebben over een specifiek project als daar nog geen aankondiging van is gedaan, maar over het algemeen onderhouden we onze projecten wanneer de consumenten nog steeds met die titels bezig zijn."

De spelersaantallen van GTA Online en bijbehorende inkomsten zullen met de release van GTA 6 niet in één klap wegvallen, dus het lijkt logisch dat Rockstar de onlinemodus nog een tijdlang blijft ondersteunen.

© Rockstar Games

Gaat GTA 6 Online afkijken bij games als Fortnite en Roblox?

Het online handelsmagazine Digiday heeft onthuld dat Rockstar van GTA Online een soort metaverse-ervaring à la Fortnite en Roblox wil maken. Inhoudelijk zou dat betekenen dat creators met de assets van GTA 6 zelf ervaringen kunnen neerzetten. Daar zou dan ook geld mee verdiend kunnen worden door de creators.

Een duidelijke hint naar die aanpak is het feit dat Rockstar in 2023 de teams achter populaire GTA 5- en Red Dead Redemption 2-mods opkocht. Die teams richten zich vooral op online roleplaying, wat in GTA Online erg populair is.

Eind 2025 stelde Rockstar al een Mission Creator beschikbaar in GTA Online, wat wellicht een voorproefje is van de plannen voor GTA 6.

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