Grand Theft Auto 6 wordt een van de grootste entertainmentreleases aller tijden, dus om je zo goed mogelijk klaar te stomen voor 19 november beantwoorden we in deze FAQ de meestgestelde vragen die rondom Rockstar Games' aankomende titel.

Wat gebeurt er met GTA Online na de release van Grand Theft Auto 6?

Wat is het verhaal van GTA 6?

Komt er een fysieke editie van GTA 6 uit?

Wanneer en op welke platformen speel je GTA 6?

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles, met een mogelijke release op pc en next-gen consoles op een later moment. Maar het ligt genuanceerder, dat leggen we hier uit.

Hoeveel kost GTA 6, en waar koop je de game?

Er zijn twee edities van Grand Theft Auto 6 beschikbaar, de Standard Edition die 79,99 euro kost, en de Ultimate Edition met een prijskaartje van 99,99 euro.

Beide edities zijn verkrijgbaar in de PlayStation Store en Xbox Store, maar alleen de Standard Edition is in een doosje verkrijgbaar. Hieronder vind je per platform de laagste prijs voor de game, of je kunt dit overzicht bekijken.

GTA 6 voor PlayStation 5 kopen

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GTA 6 voor Xbox Series kopen

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Wat krijg je met de Ultimate Edition?

De Ultimate Edition bevat verschillende cosmetische voorwerpen, voertuigen en toegang tot een aantal winkels in Vice City. Zie hier een uitgebreide uiteenzetting van de content die je krijgt.

Komt er een fysieke editie van GTA 6 uit?

Grand Theft Auto 6 verschijnt niet op disk, maar er komt wel een fysieke versie met downloadcode uit die je wel eerder kunt halen. Lees hier meer over hoe dat werkt.

Wat is het verhaal van GTA 6?

Grand Theft Auto draait om twee speelbare hoofdpersonages: Lucia en Jason. Beide raken verwikkeld in een Bonnie & Clyde-achtige verhaal. Lees hier alles wat we al weten.

Gameplay van GTA 6: wat heeft de game te bieden?

Rockstar Games staat bekend om de ontzettend gedetailleerde werelden die de ontwikkelaars bouwen, en diverse activiteiten die je daarin kunt uitvoeren. Een aantal gameplay-opties van het spel zijn al bekendgemaakt middels de officiële website en de trailers, hoewel er nog geen rechtstreekse gameplaybeelden gedeeld zijn. Lees hier alles wat we al weten.

Waar speelt GTA 6 zich af?

Rockstar Games keert niet zomaar terug naar Vice City: GTA 6 speelt zich af in Leonida, gebaseerd op de staat Florida. Dat brengt een zee aan variatie qua mogelijkheden en omgevingen met zich mee. In dit overzicht lopen we langs elke regio van de spelwereld.

Wie zijn de personages van GTA 6?

Naast de speelbare personages Lucia Caminos en Jason Duval zijn er in GTA 6 mensen te vinden in Vice City die zij al kennen, of ontmoeten tijdens het verhaal. Een aantal van die personages zijn al bekendgemaakt, en de details over hen zijn hier te lezen.

Wat gebeurt er met GTA Online na de release van Grand Theft Auto 6?