In Nederland is dat vooralsnog een dag eerder dan de algemene release, in de nacht van 18 op 19 november, om klokslag middernacht.

De tijden zijn verzameld door gtavice.net, nadat op de PlayStation Store de tijden bekend zijn gemaakt. Let wel: deze tijden kunnen in principe nog veranderen. Daarbij zijn deze tijden enkel voor de PlayStation 5, hoe dit verloopt op Xbox Series-consoles is nog niet bekend.

De lancering van GTA 6 vindt in iedere tijdzone om klokslag middernacht plaats, maar dat is op verschillende plekken ook eerder - of juist later. Als je de game als allereerste wil spelen heb je een Nieuw-Zeelands PlayStation-account nodig: die krijgen twaalf uur eerder toegang dan wij in Nederland. In Mexico moet je het langste wachten, daar zijn ze pas negentien uur na de Nieuw-Zeelandse release aan de beurt.

GTA 6 eerder spelen in Nederland

Nu is het in principe mogelijk om die wachttijd van twaalf uur te omzeilen. Op Xbox kan dat door de regio van je account in de instellingen aan te passen naar Nieuw-Zeeland. Dit is alleen toepasselijk als de Xbox-release van GTA 6 hetzelfde schema als het huidige plan op PlayStation 5 volgt, natuurlijk.

Op PS5 werkt dit een stuk omslachtiger, en of je überhaupt eerder kunt spelen op je eigen account is niet geheel zeker. Je moet daarvoor een Nieuw-Zeelands PSN-account aanmaken, en daar de game op pre-orderen. Middels gamesharing is de game dan ook speelbaar op je 'eigen' account, al kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de game ook écht direct op je eigen account beschikbaar is, wanneer de lancering in Nieuw Zeeland gearriveerd is.

In die paar uurtjes na de overzeese release wordt het internet waarschijnlijk al volgegooid met beelden en verhaalspoilers van de game, dus als je blind in Grand Theft Auto 6 wil stappen is het een goed idee om sociale media even te vermijden.

Of je kunt nog wat van de algemene details doornemen in ons algemene overzicht, of enige verwarring verhelpen met behulp van deze FAQ-pagina, waarin we zoveel mogelijk veelgestelde vragen rondom de game beantwoorden. Wil je de game pre-orderen? Dat kan middels de knoppen hieronder.

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Veelgestelde vragen

Welke consoles heb je nodig voor GTA 6?

GTA 6 is aangekondigd voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Voor PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch is geen versie bevestigd. Wie de game op dag 1 wil spelen, heeft dus een huidige generatie console nodig. Een eventuele latere release op andere platforms is pas zeker wanneer Rockstar die officieel aankondigt.

Wat kost GTA 6 in Nederland?

In Nederland staat de digitale Standard Edition van GTA 6 voor 79,99 euro in de PlayStation Store. De Ultimate Edition kost daar 99,99 euro. Winkelprijzen kunnen per aanbieder of actie verschillen, vooral bij fysieke verkooppunten. Let bij pre-orders op de gekozen editie, het platform en eventuele extra content, want die bepalen wat je precies krijgt.

Hoe zit het met een pc-versie van GTA 6?

Een pc-versie van GTA 6 is nog niet officieel aangekondigd. Rockstar noemt voor de lancering alleen PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Dat betekent niet dat een pc-release nooit komt, maar er is geen bevestigde datum of systeemvereiste. Speel je uitsluitend op pc, dan is wachten op officiële informatie verstandiger dan afgaan op geruchten.

Welke editie van GTA 6 past bij de meeste spelers?

Voor de meeste spelers is de Standard Edition van GTA 6 de logische keuze, omdat die de volledige game bevat en minder kost dan de Ultimate Edition. De duurdere editie richt zich vooral op spelers die extra digitale content willen, zoals cosmetische of in-game bonussen. Wie vooral het verhaal wil spelen, mist met de standaardversie doorgaans niets aan de basisgame.

Hoe voorkom je GTA 6-spoilers rond de release?

De grootste kans op GTA 6-spoilers ontstaat in de eerste 24 tot 48 uur na de vroegste wereldwijde release. Zet woorden als GTA 6, Grand Theft Auto VI, Lucia, Jason en Vice City tijdelijk op mute in sociale apps. Vermijd ook livestreams, aanbevolen video’s en reacties onder gamingnieuws, omdat algoritmes snel beelden tonen die je niet zelf hebt opgezocht.