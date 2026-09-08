Dat Grand Theft Auto 6 op 19 november uitkomt staat praktisch vast, en inmiddels is ook bekend hoe laat je de game dan kunt spelen.

In Nederland is dat vooralsnog een dag eerder dan de algemene release, in de nacht van 18 op 19 november, om klokslag middernacht.

De tijden zijn verzameld door gtavice.net , nadat op de PlayStation Store de tijden bekend zijn gemaakt. Let wel: deze tijden kunnen in principe nog veranderen. Daarbij zijn deze tijden enkel voor de PlayStation 5, hoe dit verloopt op Xbox Series-consoles is nog niet bekend.

De lancering van GTA 6 vindt in iedere tijdzone om klokslag middernacht plaats, maar dat is op verschillende plekken ook eerder - of juist later. Als je de game als allereerste wil spelen heb je een Nieuw-Zeelands PlayStation-account nodig: die krijgen twaalf uur eerder toegang dan wij in Nederland. In Mexico moet je het langste wachten, daar zijn ze pas negentien uur na de Nieuw-Zeelandse release aan de beurt.

GTA 6 eerder spelen in Nederland

Nu is het in principe mogelijk om die wachttijd van twaalf uur te omzeilen. Op Xbox kan dat door de regio van je account in de instellingen aan te passen naar Nieuw-Zeeland. Dit is alleen toepasselijk als de Xbox-release van GTA 6 hetzelfde schema als het huidige plan op PlayStation 5 volgt, natuurlijk.

Op PS5 werkt dit een stuk omslachtiger, en of je überhaupt eerder kunt spelen op je eigen account is niet geheel zeker. Je moet daarvoor een Nieuw-Zeelands PSN-account aanmaken, en daar de game op pre-orderen. Middels gamesharing is de game dan ook speelbaar op je 'eigen' account, al kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de game ook écht direct op je eigen account beschikbaar is, wanneer de lancering in Nieuw Zeeland gearriveerd is.

In die paar uurtjes na de overzeese release wordt het internet waarschijnlijk al volgegooid met beelden en verhaalspoilers van de game, dus als je blind in Grand Theft Auto 6 wil stappen is het een goed idee om sociale media even te vermijden.

Of je kunt nog wat van de algemene details doornemen in ons algemene overzicht , of enige verwarring verhelpen met behulp van deze FAQ-pagina , waarin we zoveel mogelijk veelgestelde vragen rondom de game beantwoorden. Wil je de game pre-orderen? Dat kan middels de knoppen hieronder.

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