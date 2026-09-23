We kruipen dichter en dichter bij 19 november, en dus de release van Grand Theft Auto 6. Daarmee wordt steeds meer over de game bekend, waaronder de mensen die de vele personages van het spel tot leven wekken. Maar wie zijn zij, en waarom cast Rockstar Games schijnbaar vaak wat minder bekende namen?

Er zijn in principe nog geen stemacteurs die officieel een rol hebben in Grand Theft Auto 6, al zijn er genoeg fans die de oren goed hebben gespitst om bepaalde rollen te achterhalen. Of, in het geval van Stephen Root, acteurs bevestigen hun betrokkenheid al voordat de game uit is. De hoeveelheid rollen waarvan de achterliggende stembanden met zekerheid vast te stellen zijn, zijn echter op één hand te tellen.

Deze acteurs zitten (waarschijnlijk) in GTA 6

Stephen Root is misschien wel de makkelijkste. Zijn stem is erg herkenbaar, gezien hij Bill Dauterive insprak in 278 afleveringen van de animatieserie King of the Hill. Hij heeft, zoals hierboven vermeld, ook al bevestigd betrokken te zijn bij Grand Theft Auto 6. Root speelt de rol van Brian Heder, een drugsbaas die een soort mentorachtige rol lijkt te spelen voor Jason Duval - een van de twee speelbare protagonisten in de game.

We zijn natuurlijk voornamelijk benieuwd naar wie de rollen van deze hoofdpersonages op zich gaan nemen. Jason Duval en Lucia Caminos staan op de boxart, maar wie hun stemmen verzorgen is iets minder prominent.

Rondom Lucia lijken fans daarentegen een vrij zekere aanname te kunnen maken. De verwachting is dat Manni L. Perez, een actrice die vooral rolletjes heeft gehad in politieseries als Law and Order. Dat ze op Rockstars radar staat is ook aannemelijk, gezien Perez eerder een blackjackdealer-npc insprak in Grand Theft Auto 5 en GTA Online. De actrice ontkent enige betrokkenheid nog altijd, maar reageert positief op de grotere hoeveelheid verkeer op haar sociale media-kanalen .

Iets minder is zeker over de stem van Jason, Lucia’s letterlijke partner-in-crime. Men denkt dat de acteur Dylan Rourke zijn stem verzorgt. Ook hij heeft vooral kleinere rolletjes in series als Station 19 en 9-1-1: Lone Star. Deze theorie is echter nog niet zo sterk als die rondom Manni Perez.

Vooralsnog is er nog weinig zeker over andere rollen in Grand Theft Auto 6. Het enige andere castingdetail van de afgelopen maanden is dat de acteur Brett Gipson mogelijk de rol van een zijpersonage genaamd Ellis speelt - zo blijkt uit zijn CV . Gipson heeft in 2026 al een best grote rol te pakken gekregen, gezien hij Sabretooth insprak in Insomniac Games’ Marvel’s Wolverine.

© Insomniac Games

Waarom werken met onbekende acteurs?

Nu is het je vergeven als je bij de meeste bovenstaande namen niet direct uit je stoel vloog en naar het scherm begon te wijzen. Veel acteurs in Grand Theft Auto 6, en eigenlijk Rockstar Games over het algemeen, zijn relatief kleine namen binnen de industrie. Dat terwijl een game als GTA 6, met de gigantische anticipatie en status van de franchise, makkelijk de grootste namen uit niet alleen de wereld van stemacteurs, maar ook Hollywood in het algemeen aan zou kunnen trekken.

Meerdere grote, bekende acteurs zijn in de laatste jaren de revue gepasseerd in verschillende grote videogames. J.K. Simmons in Baldur’s Gate 3, Matthew McConaughey in het aankomende Exodus, Richard Ayoade en Hayley Atwell spelen allebei rollen in de Fable-game van volgend jaar: Rockstar Games kan dergelijke namen ook aantrekken, maar lijkt dat niet te doen.

Op basis van het verleden, is daar mogelijk een vrij specifieke reden voor. In interviews hebben Sam en Dan Houser, de twee broers die Rockstar Games hebben opgericht, een boekje opengedaan over de momenten waarop ze inderdaad met grote namen hebben gewerkt. Bijvoorbeeld met Burt Reynolds voor Grand Theft Auto: Vice City. Sam Houser zei in zijn interview met Gamesradar in 2008 het volgende:

“Het is veel makkelijker om te werken met iemand die gepassioneerd en enthousiast is dan met iemand die al in honderden films heeft gespeeld. Soms nodig je een bekendheid uit, en ze lezen letterlijk gewoon het script op. Ze hebben een cheque nodig, en ze willen zo snel mogelijk weer weg. Ik vind zo’n houding onbeschoft en deprimerend.”

© Rockstar Games

Maar goed, tijden veranderen, en videogames worden schijnbaar steeds serieuzer genomen. Ook door de grote namen in Hollywood. Dan Houser herhaalde in een later interview met Vulture de gedachtegang van zijn broer - en vertelde daarbij over een moment dat Burt Reynolds naar hem schreeuwde dat hij moest vertrekken - maar voegt daar nog een ervaringsgerelateerde redenering aan toe.

“We nodigen niet langer bekende acteurs uit, vanwege hun ego, en voornamelijk omdat we geloven dat je een beter niveau van immersie beleeft wanneer we getalenteerde acteurs gebruiken wiens stemmen je niet kent.”

Hoewel Dan Houser in 2020 is vertrokken bij Rockstar Games, staat Sam nog steeds aan het roer. Hij is ook betrokken bij de ontwikkeling van Grand Theft Auto 6, en gebaseerd op bovenstaande statements lijkt het onwaarschijnlijk dat de game onverwachts toch vol zit met grote namen die de stemmen van personages verzorgen.

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