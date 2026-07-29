Met de opening van de pre-orders van Grand Theft Auto 6 kwam het opvallende nieuws dat Rockstars aankomende game niet op fysieke disks geprint gaat worden. Desalniettemin kunnen spelers wel een doosje met de game erin bestellen, die ook nog eens eerder verschijnt.

Dit artikel is onderdeel van onze grote FAQ rondom GTA 6, waarin zoveel mogelijk vragen rondom de game beantwoord worden.

Grand Theft Auto 6 verschijnt dus niet op disk. Rockstar Games gaf geen expliciete reden voor de keuze, maar er zijn verschillende factoren die daarbij mogelijk meespelen.

Is GTA 6 wel fysiek verkrijgbaar?

Je kunt een fysiek exemplaar van Grand Theft Auto 6 voor PS5 of Xbox Series-consoles bestellen op verschillende webshops. Dit doosje bevat vervolgens een downloadcode, die je in kunt wisselen in de online PlayStation Store of Xbox Store. De code is accountgebonden en kan dus maar één keer gebruikt worden.

Deze beslissing heeft veel controverse veroorzaakt, gezien spelers in essentie een licentie kopen die ook kan verdwijnen - en zonder een fysieke disk is de game dan ook onspeelbaar. GTA 6 is dus ook niet uit te lenen of door te verkopen. Wel kun je dus een doosje met de artwork van het spel en mogelijk een fysieke kaart in huis halen.

Waarom komt GTA 6 niet uit op disk?

Waarschijnlijk is de voornaamste reden voor deze aanpak, dat het goedkoper is voor Rockstar Games om GTA 6 direct via de PlayStation Store en Microsoft Store te verkopen, omdat ze dan geen bedrag af hoeven te staan aan winkels als bol en MediaMarkt. Bovendien maakt het in dat geval ook geen kosten voor de productie en distributie van de disks zelf.

Daarnaast is het mogelijk een extra middel tegen het lekken van de game. Het gebeurt namelijk regelmatig dat een game te vroeg wordt verstuurd of zelfs wordt gestolen, waarna een uitgever of ontwikkelaar geen controle meer heeft over lekken. Uiteraard kan een game op meerdere manieren lekken, maar gezien het ontwikkeltraject van GTA 6 neemt Rockstar games vermoedelijk het zekere voor het onzekere.

Er werd aanvankelijk geclaimd dat Rockstar daarom pas later de game op disk uitbrengt, maar bronnen van The Hollywood Reporter melden dat ook dat niet het geval is. Zeker met het nieuws dat Sony vanaf 2028 stopt met disks voor PlayStation, lijkt de kans klein.

Wanneer komt de fysieke editie van GTA 6 uit?

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit, maar de doosjes met codes worden vanaf 12 november al geleverd bij mensen die de game pre-orderen. Vanaf diezelfde datum kunnen spelers - ook degenen die het spel digitaal kopen - GTA 6 namelijk pre-loaden, zodat de game op 19 november direct voor iedereen speelbaar is.

Heeft de Ultimate Edition een fysieke versie?

Er zijn twee edities van GTA 6 die spelers aan kunnen schaffen: de Standard Edition en Ultimate Edition. De Ultimate Edition bevat verschillende cosmetische items en een aantal winkels in Vice City die alleen met die editie toegankelijk zijn, een uitgebreide uiteenzetting van de content in deze versie vind je hier.

Hoeveel kost GTA 6?

De Ultimate Edition kost 99,99 euro, ten opzichte van 79,99 euro voor de standaardeditie, maar is niet fysiek verkrijgbaar. Je kunt alleen de Standard Edition in een doosje krijgen, al betekent dat niet dat je geen toegang kunt krijgen tot de Ultimate Edition-content. Na de code ingevoerd te hebben kun je digitaal upgraden naar de Ultimate Edition, waarschijnlijk voor een prijskaartje van 19,99 euro.

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