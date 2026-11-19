Op basis van onze tijd met Grand Theft Auto 6, konden wij een aantal vragen voorleggen aan de ontwikkelaars bij Rockstar Games. Op basis daarvan vertelde Technology Production Director Marc Chambers ons dat een modus waarin de game met veertig frames per seconde draait niet overwogen is voor de game.

Over het algemeen draait GTA 6 met dertig frames per seconde op zowel de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles, als op de ietwat krachtigere PS5 Pro. Door de PSSR-upscaling van laatstgenoemde kan de game draaien in 4k-resolutie, en deze beeldkwaliteit wordt ook bereikt op de PS5 en Xbox Series X door middel van een eigen upscaling-techniek die Rockstar toepast.

Vast staat echter dat de game nooit meer dan dertig frames per seconde weergeeft. Daarom stelden wij aan Marc Chambers de vraag: wat zijn de voordelen van spelen op een PS5 Pro, en is een 40 fps-modus overwogen voor de game? Daarop kregen wij het volgende antwoord terug:

Onze basispresentatie maakt gebruik van reflecties met ray-tracing en globale verlichting. Op de PS5 Pro is dit verbeterd met de toevoeging van raytraced schaduwen, en extra duidelijkheid met gebruik van PSSR. De PS5 Pro bevat een krachtigere graphics processor en upscaling technologie die we gebruiken om de visuele fideliteit van het spel te verbeteren. Hoewel de centrale processor van de PS5 Pro iets beter is dan die van de reguliere PS5, is die niet krachtig genoeg om de complexe simulatie van de game te draaien op hoge framerates.”

© Rockstar Games

Paradepaardje met een blok aan het been

Chambers’ antwoord vertelt ons dus dat de vele elementen die de wereld van GTA 6 opmaken - denk aan zowel de graphics als de AI van de vele npc’s die over straat lopen - ook de reden zijn dat de game niet meer dan dertig frames per seconde toont.

Voor veel spelers is het wenselijk dat hun games met minimaal 60 fps, of in ieder geval 40 fps, draaien. Hierdoor ogen games namelijk vele malen soepeler. Dertig frames is vaak de minimale hoeveelheid die men als acceptabel beschouwt in videogames - films worden veelal opgenomen met 24 frames per seconde.

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De ironie rondom GTA 6 dat op 30 fps draait, is dat het juist de ambitieuze en uitermate gedetailleerde wereld is die de game ervan weerhoudt op hogere framerates te draaien. Zoals je zowel in de review van Jacco als in zijn uiteenzetting van verschillende details in de game kunt lezen, gebeurt er ontzettend veel onder de motorkap van Grand Theft Auto 6, wat van de open wereld in het spel een paradepaardje maakt.

Maar goed, wanneer je zelf rondloopt in het fictieve Vice City dat Rockstar Games in de afgelopen jaren heeft gebouwd. Althans, zo blijkt uit de eerder genoemde review - waarin GTA 6 bekroond is met een 10.

“De schaal van Grand Theft Auto 6 is onmiskenbaar groot, maar het zijn vooral de onderliggende systemen die het tot leven brengen. Dit is een revolutie voor het medium videogames.”