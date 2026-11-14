Het gaat om de animatieserie Macca & Friends. Hierin maakt Macca the Gator samen met zijn vrienden allerlei avonturen mee in de fictieve staat Leonida, waar GTA 6 zich afspeelt. Gisteren werd er voor het eerst een trailer voor de animatieserie gedeeld, die hieronder valt te bekijken.

Opvallend genoeg is er blijkbaar een compleet seizoen van de animatieserie gemaakt, die volledig in de aankomende game valt te bekijken. Dat kunnen spelers doen op Weazel, een fictieve televisiezender in het spel.

Spelers kunnen al in meerdere GTA-delen televisie kijken. Daarop worden diverse fictieve programma's uitgezonden. Dat Rockstar Games nu echter een volledige serie heeft gemaakt die in-game te bekijken valt, geeft wel aan hoeveel werkt in het aankomende zesde deel van de gamereeks is gestoken.

Het is dan ook waarschijnlijk dat Macca & Friends niet het enige programma is dat mensen op een in-game televisie kunnen kijken. Welke programma's men nog meer kan verwachten, is op dit moment niet bekend.

GTA 6 komt er aan

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

Veel reserveringen

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enkele dagen kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release op 19 november meteen aan de slag kan.

Eerder deze week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk.

Reserveringen breken records

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enkele dagen kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release op 19 november meteen aan de slag kan.

Eerder deze week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk, al schatte een analistenbureau onlangs dat het inmiddels om zo'n 10,31 miljoen exemplaren gaat.

Uit een onderzoek van ID in samenwerking met RTL Nieuwspanel bleek gisteren al dat een vijftiende van ondervraagde spelers zegt vrij te nemen voor de release van het spel. Lees daar hier meer over.

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

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Veelgestelde vragen

Wanneer komt GTA 6 uit in Nederland?

Grand Theft Auto VI staat gepland voor 19 november 2026. Die datum geldt ook voor Nederland, omdat Rockstar de game wereldwijd op dezelfde dag wil uitbrengen voor de aangekondigde consoleversies. Pre-orders zijn inmiddels geopend via officiële digitale winkels en geselecteerde retailers. Zoals bij elke grote release blijft het verstandig om kort voor lancering de winkelpagina te controleren op eventuele levertijden of preload-informatie.

Op welke platforms kun je GTA 6 spelen?

GTA 6 verschijnt bij release op PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Er is op dit moment geen officiële launchversie voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch 2 of pc aangekondigd. Wie de game direct op release wil spelen, heeft dus een huidige generatie PlayStation- of Xbox-console nodig. Een latere pc-versie is niet uitgesloten, maar Rockstar heeft daar nog geen datum voor genoemd.

Wat kost GTA 6 ongeveer bij release?

De Standard Edition van Grand Theft Auto VI staat in de Verenigde Staten op 79,99 dollar en Nederlandse winkels tonen prijzen rond 79,99 euro voor de basisversie. De uiteindelijke prijs kan per winkel, editie en platform verschillen. Let bij fysieke versies ook goed op de productomschrijving, omdat sommige winkels een downloadcode in een doos verkopen in plaats van een traditionele disc.

Is GTA 6 geschikt voor kinderen?

GTA 6 is bedoeld voor volwassen spelers. Op de Nederlandse Xbox Store staat Grand Theft Auto VI met PEGI 18 vermeld, wat betekent dat de game niet geschikt is voor minderjarigen. De serie draait traditioneel om misdaad, geweld, grove taal en volwassen thema’s. Ouders die twijfelen, kunnen beter wachten op volledige reviews en de uiteindelijke PEGI-informatie op de verpakking of storepagina controleren.

Moet je GTA 5 hebben gespeeld om GTA 6 te begrijpen?

Je hoeft GTA 5 niet te hebben gespeeld om GTA 6 te kunnen volgen. Grand Theft Auto VI wordt als afzonderlijke game gepresenteerd, met nieuwe hoofdpersonages, een nieuwe setting en een eigen verhaal rond Jason en Lucia. Kennis van eerdere delen helpt vooral om de humor, satire en openwereldopzet sneller te herkennen, maar is geen vereiste om in te stappen.