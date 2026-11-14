Het aanstaande Grand Theft Auto 6 zal een volledig seizoen van een animatieserie bevatten die speciaal voor de game is gemaakt.

Het gaat om de animatieserie Macca & Friends. Hierin maakt Macca the Gator samen met zijn vrienden allerlei avonturen mee in de fictieve staat Leonida, waar GTA 6 zich afspeelt. Gisteren werd er voor het eerst een trailer voor de animatieserie gedeeld, die hieronder valt te bekijken.

Opvallend genoeg is er blijkbaar een compleet seizoen van de animatieserie gemaakt, die volledig in de aankomende game valt te bekijken. Dat kunnen spelers doen op Weazel, een fictieve televisiezender in het spel.

Spelers kunnen al in meerdere GTA-delen televisie kijken. Daarop worden diverse fictieve programma's uitgezonden. Dat Rockstar Games nu echter een volledige serie heeft gemaakt die in-game te bekijken valt, geeft wel aan hoeveel werkt in het aankomende zesde deel van de gamereeks is gestoken.

Het is dan ook waarschijnlijk dat Macca & Friends niet het enige programma is dat mensen op een in-game televisie kunnen kijken. Welke programma's men nog meer kan verwachten, is op dit moment niet bekend.

GTA 6 komt er aan

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

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Veel reserveringen

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enkele dagen kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release op 19 november meteen aan de slag kan.

Eerder deze week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk.

Reserveringen breken records

Grand Theft Auto 6 valt al geruime tijd te reserveren en sinds enkele dagen kunnen mensen die de game hebben gepre-ordered hem ook alvast downloaden, zodat men op release op 19 november meteen aan de slag kan.

Eerder deze week bleek al dat de reserveringen van de game records breken. Zowel PlayStation als Xbox hebben tweets geplaatst waaruit blijkt dat GTA 6 de meest gereserveerde game is in de geschiedenis van de platforms. Dat betekent dat er geen andere game zo vaak voor release is gereserveerd dan GTA 6. Om hoeveel exemplaren het precies gaat, is niet duidelijk, al schatte een analistenbureau onlangs dat het inmiddels om zo'n 10,31 miljoen exemplaren gaat.

Uit een onderzoek van ID in samenwerking met RTL Nieuwspanel bleek gisteren al dat een vijftiende van ondervraagde spelers zegt vrij te nemen voor de release van het spel. Lees daar hier meer over.

Meer over Grand Theft Auto 6

Op ID volgen we al het nieuws rondom GTA 6 op de voet. In onderstaande artikelen vind je meer informatie over de grootste entertainmentrelease aller tijden:

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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