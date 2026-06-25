De Ultimate Edition van Grand Theft Auto biedt een aanzienlijke hoeveelheid extra content, bovenop de pre-order-bonussen. Tijd om alle exclusieve items en gameplayfeatures van de game op een rijtje te zetten.

GTA 6 verschijnt dus voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S, met twee verschillende versies. De Standard Edition van de game kost 79,99 euro en bevat de basisgame, en wellicht ook GTA Online. Die versie is fysiek te bestellen bij verschillende winkels en digitaal in de PlayStation en Microsoft Store. Let op: de fysieke versie van de Standard Edition bevat een code in het hoesje, dus geen disk. Je kunt die code vanaf 12 november al invoeren.

Ook krijgt de game een Ultimate Edition, die 99,99 euro kost en enkel digitaal te koop is. Most je de game fysiek bestellen, dan kun je wel later nog kiezen voor de Ultimate Edition-upgrade in de PlayStation Store en Microsoft Store.

PlayStation 5

Standard Edition

Xbox Series X en S

Standard Edition

Ultimate Edition Uitgelegd

De Ultimate Edition komt met een aantal exclusieve items en vermoedelijk features, die geleidelijk in de game beschikbaar worden gesteld. Je krijgt dus niet alles in één keer als je GTA 6 voor het eerst opstart.

'67 Vapid Dominator Buggy en Paradise Garage

De eerste Ultimate Edition-bonus is een zogenaamd 'Mud Club-monster', een offroadbuggy waarmee je zogenaamde Mud Club-races kunt doen. Die club werd al getoond in de eerste trailer van GTA 6, en lijkt een rallycompetitie te zijn in de buurt van Mount Kalaga.

Een belangrijk detail is dat de buggy een wapenkluis bevat, wat ernaar hint dat spelers op verschillende plekken hun wapens kunnen opbergen. Denk aan auto's, wagens en huizen - van waaruit je steeds een select aantal wapens kiest om mee te nemen. De wagen bevat overigens ook opbergruimte voor 'gestolen goederen', wat waarschijnlijk ook een gameplay-aspect in GTA 6 wordt.

De '67 Vapid Dominator staat in de Paradise Garage.

'95 Grotti Cheetah

De Grotti Cheetah is een iconische wagen in de GTA-reeks, en deze '95-variant doet natuurlijk vooral denken aan de versie uit GTA: Vice City. Volgens Rockstar Games heb je later de kans om hem 'meer kracht bij te zetten'.

Voertuigen en Vapid Ganado Retro Build bij Jason's Safehouse

Jasons huis uit de tweede trailer wordt blijkbaar een belangrijk onderdeel van de game. De Ultimate Edition biedt een aantal extra voertuigen, zoals de Dinka Enduro-motor in legergroene tinten, Vapid Ganado-pickup en een Crest Kayak. Het lijkt er dus op dat Jason rechtstreeks vanuit z'n huis aan het water direct in de kajak kan stappen.

Vehicle Mod Shops

Wagens tunen is weer terug in GTA 6, en er zijn twee verschillende shops exclusief voor Ultimate Edition-bezitters. Bij Rideout Customs in Vice City kun je auto's 'veranderen in prachtige kunstwerken', met onder andere totaal nieuwe interieurs. Ook is er One-Eyed Willie's in Lake Leonida, waar je offroad-voertuigen kunt aanpassen met exclusieve mods en handgeschilderde patronen.

Classic Car Collection

Rockstar hint ernaar dat er overal in de game klassieke auto's zijn verstopt, met vier exclusieve auto's voor de Ultimate Edition. Spelers moeten voor een lokale fixer genaamd Wyman 'klassieke en half-afgemaakte' auto's vinden en terugbrengen.

Shitzu Squalo

De Shitzu Squalo is een roze-blauwe boot die is aangemeerd bij Washington Beach. Rockstar Games hint er ook gelijk naar dat je met de boot op verschillende plekken kunt vissen, een nieuwe gameplayfeature voor de GTA-reeks. Ook bevat het een wapenkrat vol explosieven.

Hawk & Little Morgan Revolver

Ook krijgen Ultimate Edition-bezitters de Hawk & Little Morgan-revolver, afkomstig uit 'het Vercetti Estate'. Daarmee weten we in ieder geval dat GTA 6 Tommy Vercetti uit GTA: Vice City erkent, en wellicht zelfs een rol speelt in de game.

De revolvers zelf zien er in ieder geval vrij krachtig uit, met onder andere een grote scope en custom handvatten.

Gepersonaliseerde wapenvarianten

Bezitters krijgen ook twee gepersonaliseerde pistolen met gedetailleerde gravures voor zowel Jasons Girardi ES9-pistool als Lucia's Klose K17-pistool.

PTT Youngin$ Compound en Scores

'Scores' lijken een variant op Heists uit GTA 5 te zijn, waarbij je anderen overvalt en moet weg zien te komen met de buit. Ultimate Edition-bezitters krijgen een exclusieve PTT Youngin$ Compound en Scores, waarbij ze de Illegal Goods Store in Southside Vice City moeten overvallen.

Vice City-stijlen voor Jason en Lucia

GTA 6 lijkt helemaal los te gaan met kledingstijlen, dus horen er een aantal exclusieve outfits en tatoeages bij.

Goodtime Gear

Spelers krijgen ook een een capsulecollectie kleding en accessoires geïnspireerd door Macca the Gator, 'het personage uit de hitserie van de Goodtime State.' Dat duidt er ook op dat GTA 6, net als de voorgaande twee games, echte tv-programma's kent die je op verschillende schermen kunt bekijken.

Stock 305 Clothing Store en Sara's Unisex Salon

Ultimate Edition-bezitters krijgen zowel een exclusieve kledingwinkel als een speciale haarsalon.

Electric Fang Tattoo