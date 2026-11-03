Grand Theft Auto 6 preloaden: dit is wanneer het kan en hoeveel ruimte je nodig hebt

Rockstar Games heeft meer details onthuld over het preloaden van het aanstaande spel Grand Theft Auto 6. Daardoor weten we nu precies wanneer je de game alvast kunt installeren en hoeveel schijfruimte je daar voor nodig hebt.

De digitale preload komt op PlayStation 5 op dinsdag 10 november precies om middernacht beschikbaar. Op Xbox Series-consoles komt de preload precies een uur later beschikbaar. Mensen die de game dus digitaal hebben gereserveerd, kunnen vanaf dat moment de game alvast installeren. Zo kan men op 19 november wanneer GTA 6 uitkomt meteen aan de slag.

Zoals eerder aangekondigd komen er vanaf 12 november ook fysieke exemplaren van de game beschikbaar in (online) winkels. De game komt niet op disk, dus de bijgeleverde downloadcode kan gebruikt worden om de game ook alvast te installeren.

Schrijfruimte benodigd om GTA 6 te installeren

Rockstar Games heeft daarnaast laten weten dat er 212 GB aan schijfruimte nodig is om de game te installeren. Dit was vorige week al gelekt, maar nu dus officieel bevestigd. Het bedrijf laat daarbij wel weten dat het "afhankelijk van je apparaat" is. Het is dus waarschijnlijk dat dit om de PS5-versie van de game gaat, en dat de grootte van de game op Xbox-consoles verschilt. Meer informatie over de preload is op de support website van Rockstar te vinden.

Printbare poster met cover art

Tot slot heeft Rockstar laten weten dat op 19 november - de releasedag van de game dus - er een officiële, printbare poster met de cover art van Grand Theft Auto 6 en een kaart van Leonida op de officiële website van de game te vinden is die digitaal kan worden gedownload. Kort na release zal er in de Rockstar Store ook een fysieke, dubbelzijdige versie van deze poster beschikbaar zijn voor 1 dollar - waarschijnlijk ook ongeveer 1 euro. Mensen die een andere aankoop in de Rockstar Store doen, kunnen de poster er gratis bij krijgen.

Vanaf 19 november speelbaar

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

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De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

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Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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