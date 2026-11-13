De release van Grand Theft Auto 6 is een historisch moment voor velen, en om erachter te komen hoe spelers de lancering gaan vieren heeft ID de handen ineen geslagen met het RTL Nieuwspanel. Daaruit is inzage gekomen hoe men 19 november, de volgende dagen én weken gaan spenderen.

De resultaten zijn afkomstig van 18.000 RTL Nieuws-panelleden en 200 gamefanaten uit de ID Games-community. Van de respondenten die GTA 6 gaan spelen, zegt een zesde dat in de eerste week van de release te doen, dus direct op en/of na 19 november.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat deze datum op een donderdag valt: doorgaans een dag dat men aan het werk is of andere verplichtingen heeft. Voor sommigen heeft Rockstar Games’ nieuwe titel daarentegen prioriteit. Binnen die eerder genoemde groep van een zesde die in de eerste week gaat spelen, geeft vijftien procent aan één of meerdere dagen vrij te nemen om te spelen. Twee procent zegt zich ziek te melden op 19 november.

Telefoon op stil

Niet alleen werk komt achteraan de prioriteitenlijst te staan. Een derde van de ondervraagden zegt namelijk dat er in de periode rond de GTA 6-lancering minder of zelfs geen sociale afspraken te maken, en ook op zowel sport als andere hobby’s wordt door zeker vijftien procent van de respondenten tijd ingeleverd. Alles om maar meer tijd te spenderen in Leonida.

De aantrekkingskracht en innovatie van Grand Theft Auto 6 zit dan ook deels in de hoeveelheid activiteiten die je in de open wereld uit kunt voeren: sporten heeft bijvoorbeeld invloed op de fysieke gezondheid van hoofdpersonages Jason en Lucia. Ook de relatie tussen die twee personages speelt ook een grote rol.

Tot in hoeverre het duo met elkaar optrekt heeft daarbij ook invloed op bepaalde verhaalelementen, en wat voor interacties de protagonisten met elkaar hebben. De game kan natuurlijk nooit een vervanging worden van het ‘echte leven’, maar waarschijnlijk is er nog nooit een titel geweest die daar zo dicht bij in de buurt kwam als GTA 6.

© Rockstar Games

Voeten omhoog

Er zijn dus spelers die deze momenten in het echte leven een poosje vermijden, om zich even geheel onder te dompelen in deze virtuele wereld. Zo stelt één speler het volgende: “Ik heb twee weken vrij genomen en met mijn vrouw en dochter afgesproken dat er die twee weken non-stop gegamed mag worden. Ik hoef in ieder geval geen klusjes te doen, zoals koken en schoonmaken en we eten twee weken op de bank."

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Doe maar duur

Hoewel Grand Theft Auto 6 de meest voorbestelde game aller tijden is op zowel de PlayStation Store als Xbox Store, en Rockstar Games-moederbedrijf Take-Two aangeeft dat reserveringen de verwachtingen overstijgen , gaat niet iedereen de game direct op release aanschaffen. Dat heeft voornamelijk te maken met de prijs. Van de respondenten die aangeven GTA 6 te willen spelen zegt 57 procent dat de aankoopprijs van 80 euro - 100 euro voor de Ultimate Edition met allerlei in-game extra’s - te veel van het goede is. "Ik wacht ermee tot het goedkoper wordt, 80 euro is bizar. En dat zeg ik als iemand wiens primaire hobby gamen is."

Afijn, Rockstar Games hoeft zich zoals eerder aangegeven geen zorgen te maken over de verkoopcijfers van het spel. Pre-orders liggen hoger dan het bedrijf verwachtte, en ondanks de hogere prijs bleek afgelopen augustus dat de Ultimate Edition zelfs vaker over de virtuele toonbank gaat dan de reguliere editie van het spel. GTA 6 is nu alvast te downloaden voor mensen die het spel hebben gekocht via de digitale platforms, of als je een fysiek doosje met een code daarin hebt besteld.

Nog even over GTA 6 zelf

Sinds de release van Grand Theft Auto 5 in 2013 wachten fans al met smart op een vervolg, en die verschijnt op 19 november eindelijk op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles in de vorm van Grand Theft Auto 6.

Hierin bezoek je net als in Grand Theft Auto: Vice City het op Miami gebaseerde Vice City, al verken je de omliggende gebieden in Leonida. Twee protagonisten spelen de hoofdrol, die je beiden kunt besturen: Lucia Caminos en Jason Duval.

© Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 heeft alles in zich om een gigantische game te worden, en dan bedoelen we niet alleen de hoeveelheid content in het spel. GTA 5 is een van de bestverkochte games ooit en de verwachtingen voor het vervolg liggen torenhoog.

Hieronder staan nog een aantal overzichten en artikelen met informatie rondom GTA 6 waarmee jij binnen de kortste keren op de hoogte bent van alles rondom Rockstars aankomende titel.

Pre-order GTA 6 voor PlayStation 5

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Pre-order GTA 6 voor Xbox Series-consoles

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