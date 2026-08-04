Apple onthult zijn iPhone 18-serie naar verwachting op 8 of 9 september, met de vouwbare iPhone Ultra als grote nieuwkomer naast de Pro-modellen. Dit artikel houden we doorlopend bij met de laatste geruchten over ontwerp, chip, prijs en beschikbaarheid, zodat je in één overzicht alles weet wat er tot nu toe bekend is.

Elk jaar in september maakt Apple zijn nieuwste iPhones wereldkundig, en dit jaar is dat niet anders. Bijzonder is wel dat er deze keer niet twee, maar drie grote nieuwe toestellen bij komen: de iPhone 18 Pro, de iPhone 18 Pro Max en Apples eerste vouwbare telefoon: de iPhone Ultra. De reguliere iPhone 18 en de opvolger van de iPhone 17e zouden deze keer pas in het voorjaar van 2027 volgen, in een ongebruikelijke knip die Apple nog niet officieel heeft bevestigd.

Hieronder lees je alles wat er tot nu toe over deze toestellen bekend is, met de belangrijkste feiten per onderwerp.

Wanneer komt de iPhone 18 uit?

Apple-watcher Mark Gurman van Bloomberg claimt dat de onthulling plaatsvindt op 8 of 9 september. Dat past bij het patroon van de afgelopen jaren, waarin Apple de presentatie steevast houdt op de dinsdag of woensdag na Labour Day in de VS, dit jaar 7 september. Apple plant zijn lanceringen bewust in september, zodat de verkoop nog meetelt in de kwartaalcijfers die kort daarna worden gepubliceerd.

Tussen de aankondiging en de daadwerkelijke verkoopstart zit meestal één à twee weken, dus de iPhone 18 Pro en Pro Max liggen vermoedelijk nog dezelfde maand in de winkel. De reguliere iPhone 18 en de opvolger van de iPhone 17e volgen deze keer zoals gezegd niet in het najaar, maar pas in het voorjaar van 2027, vermoedelijk rond maart of april. Dat zou een breuk zijn met de traditie: Apple heeft zijn iPhone-line-up nog nooit op deze manier in tweeën geknipt (en heeft die wijziging overigens zelf nog niet bevestigd; dit is puur op basis van geruchten).

Ontwerp en kleuren

Qua uiterlijk verandert er relatief weinig aan de Pro-modellen. Het Dynamic Island wordt mogelijk iets kleiner en de accu groter, maar de rest van het ontwerp blijft dicht bij de iPhone 17 Pro. De echte verandering zit 'm in de kleuren: foto's van vermeende dummy's, gedeeld door leaker Sonny Dickson, laten vier varianten zien, namelijk zwart, zilver, lichtblauw en een nieuwe kleur genaamd dark cherry. Die vervangt de cosmic orange-kleur van de iPhone 17 Pro.

Dickson zat er vorig jaar met de iPhone 17-dummies ook al dichtbij, wat zijn claims voor dit jaar geloofwaardig maakt, al benadrukken de bronnen dat de uiteindelijke kleuren er in het echt net iets anders uit kunnen zien, afhankelijk van de gebruikte materialen.

Foto: AI Impressie op basis van geruchten.

Chip en geheugen

Onder de motorkap zou de iPhone 18 Pro draaien op TSMC's nieuwe 2-nm A20 Pro-chip, wat vooral bij zwaar AI-gebruik voor merkbaar soepelere prestaties moet zorgen. Opvallender is een geheugenaanpassing die analist Ming-Chi Kuo claimt voor de reguliere iPhone 18 en 18e, niet voor de Pro-modellen. Die houden hun vertrouwde 12 GB.

Waar de huidige iPhone 17 met vier geheugenchips van 2 GB tot 8 GB komt, zou Apple in de 18 en 18e voortaan zes chips van 1,5 GB gebruiken, goed voor in totaal 9 GB. De aanleiding voor die stap is minder vrolijk dan hij klinkt: geheugen is momenteel duur doordat chipfabrikanten enorme hoeveelheden geheugenchips reserveren voor datacenters in verband met AI-toepassingen. Diezelfde geheugenschaarste is verantwoordelijk voor de prijsstijgingen die Apple onlangs al doorvoerde bij de MacBook Neo en verschillende iPads en Macs.

De vouwbare iPhone Ultra

Het meest besproken toestel is niet de Pro, maar de iPhone Ultra, Apples eerste vouwbare telefoon en het antwoord op de vouwbare toestellen van Samsung en andere concurrenten. Het toestel vouwt verticaal open, waardoor het dichtgeklapt ongeveer het formaat van een paspoort heeft (vergelijkbaar met de onlangs aangekondigde Samsung Galaxy Z Fold8).

Insider Majin Bu deelde een video met een duidelijke mock-up: een witte behuizing met twee camera's aan de achterkant, een groot uitvouwbaar scherm aan de binnenkant en daarnaast nog een kleiner scherm aan een van de buitenkanten. Dat komt overeen met eerder gelekte renders, wat de kans groter maakt dat dit ontwerp klopt, al staat deze specifieke leaker bekend als wisselvallig en is dit ontwerp dus nog niet zo hard als de releasedatum of de specificaties.

Ook de Ultra zou op de A20 Pro-chip draaien, met 12 GB werkgeheugen en M14-oledpanelen van Samsung. Opvallend is dat Face ID zou ontbreken: ontgrendelen gebeurt dan via Touch ID, wat past bij de beperkte ruimte die een vouwbaar toestel overlaat voor sensoren.

Prijs

Concrete prijzen heeft Apple nog niet bevestigd, maar de signalen wijzen op een stijging. Ceo Tim Cook liet tijdens de laatste kwartaalcijfers al doorschemeren dat prijsstijgingen voor Apple-producten niet zijn uitgesloten, gezien de oplopende productiekosten. Een onderzoeksbureau schatte tegenover The Wall Street Journal dat de iPhone 18 Pro zo'n 270 dollar duurder kan worden, omgerekend ongeveer 235 euro.

Een concreet wereldwijd signaal is er ook al: in Japan is de prijs van bestaande iPhone-modellen met 8 tot 11 procent gestegen, met de iPhone Air als grootste stijger. Wereldwijd is zo'n stijging nog niet doorgevoerd, maar het geeft wel aan welke kant het op kan gaan.

Voor de iPhone Ultra gaan geruchten over een prijskaartje tussen de 2000 en 2300 dollar, al noemen recentere schattingen ook bedragen richting de 2500 dollar. Niet heel verrassend voor Apples eerste vouwbare toestel, maar absoluut een serieus bedrag.

Beschikbaarheid

Van de iPhone 18 Pro en Pro Max verwacht Kuo dat er 20 tot 22 miljoen exemplaren klaarliggen voor de release, vergelijkbaar met eerdere generaties. Voor de iPhone Ultra ligt dat compleet anders: naar schatting komen er bij de release maar 500.000 tot 1 miljoen stuks beschikbaar.

Kuo trekt de vergelijking met de iPhone X uit 2017, die na de release ook pas geleidelijk breed beschikbaar kwam. Concreet betekent dit dat reservering en release van de Ultra mogelijk pas eind oktober plaatsvinden, los van de Pro-modellen die al in september volgen.

Wie de Ultra toch snel wil bemachtigen, moet dus rekening houden met een krappe voorraad. Volgens Kuo komen er over heel 2026 nog eens 7 tot 8 miljoen exemplaren bij, dus wie de eerste ronde mist, krijgt later dit jaar alsnog een kans.

Foto: Jeroen Boer - ID.nl Er is nog weinig bekend over het uiterlijk van de 'gewone' iPhone 18, maar dat zal vermoedelijk weinig verschillen van de iPhone 17 van vorig jaar.

Wat nog moet blijken

Er zijn nog genoeg open vragen: de definitieve namen, de exacte prijzen en of Apple alle geruchten over kleuren en specificaties bevestigt. Ook is nog niet zeker of de iPhone Ultra echt in september samen met de Pro-modellen wordt aangekondigd, of dat de onthulling en release verder uit elkaar komen te liggen dan gedacht. Dit artikel wordt bijgewerkt zodra daar meer duidelijkheid over komt, dus kom vooral terug voor de laatste stand van zaken!

Kort samengevat

Apple onthult de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de vouwbare iPhone Ultra naar verwachting op 8 of 9 september 2026. De Pro-modellen draaien op de nieuwe A20 Pro-chip en krijgen kleuren als zwart, zilver, lichtblauw en dark cherry. De iPhone Ultra is Apples eerste vouwbare telefoon, vouwt verticaal open, heeft geen Face ID en kost naar verwachting tussen de 2000 en 2300 dollar. Van de Ultra zijn bij release maar 500.000 tot 1 miljoen exemplaren beschikbaar, tegenover 20 tot 22 miljoen van de Pro-modellen. De reguliere iPhone 18 en 18e volgen pas in het voorjaar van 2027.